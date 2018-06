Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez – limbergi találkozás Erwin Wurmmal (Emőd Péter) / Pénz, paripa, lendület – az Art Basel Hong Kong és környezete (Hamvai Kinga) / Feltáruló intenzitás – beszélgetés Türk Péter kiállításáról (Tatai Erzsébet, Andrási Gábor)\r

\r

","shortLead":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez –...","id":"20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2115efc5-4b76-45d4-ab0f-9f1864014ecd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","timestamp":"2018. június. 03. 21:51","title":"Megjelent a Műértő 2018 júniusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","shortLead":"Az ilyen szponzorautózások, néha elég kellemetlen következményekkel járhatnak.","id":"20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da15523e-c6d9-4127-adce-fa248afb8f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6192f12e-ff56-4800-9149-9818230d338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_Ez_se_gyakori_a_felvezeto_autot_sikerult_a_falhoz_csapni_egy_autoversenyen__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:17","title":"Celeb vezette a felvezetőautót egy autóverseny előtt, oda is csapta a falhoz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Washington azért lépett, mert a két cég megsérthette a kampányfinanszírozási törvényeit.\r

","shortLead":"Washington azért lépett, mert a két cég megsérthette a kampányfinanszírozási törvényeit.\r

","id":"20180605_beperelte_a_facebookot_es_a_googlet_egy_amerikai_allam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f093ab2-c867-4b8c-a541-54601a8551ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_beperelte_a_facebookot_es_a_googlet_egy_amerikai_allam","timestamp":"2018. június. 05. 06:16","title":"Beperelte a Facebookot és a Google-t egy amerikai állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af3d3da-997d-4397-8ef4-0b88ad17dc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnökének pedig a történelemtanára sírta el magát, amikor erről tanította a nyolcadikos Vona Gábort.","shortLead":"A Jobbik volt elnökének pedig a történelemtanára sírta el magát, amikor erről tanította a nyolcadikos Vona Gábort.","id":"20180604_Vona_fia_elsirta_magat_amikor_Trianonrol_meseltek_neki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af3d3da-997d-4397-8ef4-0b88ad17dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8110ca35-24cf-41a7-91cc-885b81c91a56","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Vona_fia_elsirta_magat_amikor_Trianonrol_meseltek_neki","timestamp":"2018. június. 04. 12:54","title":"Vona fia elsírta magát, amikor Trianonról meséltek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6c8fdc-5d3b-4ffb-95ba-a277ef360dac","c_author":"Mendrey László","category":"kultura","description":"Az igazi pedagógusnap szeptember elsejétől, június közepéig tart, hétfőtől – péntekig. Vélemény.","shortLead":"Az igazi pedagógusnap szeptember elsejétől, június közepéig tart, hétfőtől – péntekig. Vélemény.","id":"20180603_Mendrey_Laszlo_Pedagogusnap_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a6c8fdc-5d3b-4ffb-95ba-a277ef360dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45194258-eb19-4783-b931-d637666b6b1e","keywords":null,"link":"/kultura/20180603_Mendrey_Laszlo_Pedagogusnap_2018","timestamp":"2018. június. 03. 21:40","title":"Mendrey László: Pedagógusnap 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB I.-ből és az NB II.-ből is kiesett két olyan csapat, amelynél sok pénz megy el a stadionépítésre vagy -felújításra, és csak akkor kerülnek bajba, amikor focizni kell.","shortLead":"Ez nem Felcsút vagy Mezőkövesd – panaszkodott egy fociklub elnöke, amikor a stadionépítés a padlóra küldte őket. Az NB...","id":"20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d944927-efb6-4a3c-8f2e-af9a99a1cdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cde6b2-f9cf-458c-b68f-71f17198d366","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_stadionok_NBI_NBII_kieso_csapatok_stadionepitesi_program","timestamp":"2018. június. 05. 06:30","title":"Osztályon felüli stadionokból egyosztálynyit pottyanó klubok, megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt. Az illetékes szaúdi minisztériumtól azt közölték, hogy jövő héten várhatóan körülbelül kétezer nő kaphat jogosítványt. ","shortLead":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt...","id":"20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a7968e-07af-49e5-8d0e-01dbefaa60c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","timestamp":"2018. június. 04. 20:37","title":"Történelem: kiállították az első női jogosítványokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone- és iPad-tulajdonosok örülhetnek, a másiknak az androidosok.","shortLead":"Alig egy hét eltéréssel két izgalmas újdonság is érkezett a Google Térkép mobilos változatába. Az egyiknek az iPhone...","id":"20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8ea6fb-a54b-465e-88a2-212cd71875d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_google_terkep_frissites_uj_funkcio","timestamp":"2018. június. 04. 07:02","title":"Próbálja ki, 2 új funkció is jött a Google Mapsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]