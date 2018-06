Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) most betiltotta azt a feltöltési módot, amelyet kihasználva sikert érhettek el az ügyfeleket esetenként akár 10-30 ezer forinttal is megkárosító csalók.","shortLead":"Kevés olyan ember van Magyarországon, akinél legalább egyszer nem próbálkoztak még a feltöltőkártyás csalással...","id":"20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba01e84-8516-4a7f-bf4f-bd37da2c69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_feltoltos_sim_kartya_feltoltokartya_egyenleg_feltoltese_smsben_magyar_telekom_nmhh","timestamp":"2018. június. 05. 12:23","title":"Betiltották az SMS-es egyenlegfeltöltést, vége a legendás feltöltőkártyás csalásoknak [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő krízishelyzetek terén sokat tapasztalt magyar szakemberek. Egy példaszabályzatot is készítettek.","shortLead":"Egy, a lakás jól látható pontjára kitett mobilhasználati szabályzat elkészítését javasolják a gyerekeket érő...","id":"20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db645f85-ab4a-4a51-bb48-c411b443591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_szabalyzat_gyerekeknek_plakat_kek_vonal_alapitvany","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Ha van gyereke, fogadja meg: hasznos lesz, ha kitesz egy ilyen plakátot a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","shortLead":"A Keleti pályaudvar közelében történt a baleset. \r

","id":"20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185f05b5-fb9d-4fe6-b498-c7d7f671947c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180604_Karambolozott_es_felborult_egy_auto_a_Rakoczi_uton","timestamp":"2018. június. 04. 05:55","title":"Karambolozott és felborult egy autó a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","shortLead":"Egy pihent agyú DJ úgy gondolta, poénból összemixeli a rockbanda és a mambókirály dalait.","id":"20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0e587-761c-4327-8fd6-e76cda1a4768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af699421-8cf2-42bf-b1e4-172e7a204032","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Hallgassa_meg_hogy_szol_a_Green_Day_es_Lou_Bega_duettje","timestamp":"2018. június. 04. 14:59","title":"Hallgassa meg, hogy szól a Green Day és Lou Bega \"duettje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha a politikus pénzt kap Moszkvától, arról az olaszoknak tudniuk kell. Az Északi Liga meghatározó személyiségének számító Salvini cserébe gátlástalan spekulánsnak nevezte a magyar származású amerikai üzletembert.","shortLead":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha...","id":"20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692945d-2943-4684-82ad-a3bf2eb9ef3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. június. 04. 15:09","title":"Már össze is veszett Soros György és az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet elnöke szerint ennek köszönhetően valószínűleg több nő érez majd bátorságot ahhoz, hogy elinduljon a megméretésen.","shortLead":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet...","id":"20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f4efcc-f18d-4975-b53b-04f55f1de774","keywords":null,"link":"/elet/20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","timestamp":"2018. június. 05. 17:35","title":"Kikerül az egyik legismertebb versenyszám a Miss America szépségversenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","shortLead":"Komoly bírálat érte Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnököt azért, amit Dél-Koreában tett. ","id":"20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c835c19-9905-4f61-8527-2217e744c4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6258887-2d2f-4c59-bcd5-11a73c2e816f","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Duterte_ujra_macsonak_erzi_magat","timestamp":"2018. június. 04. 13:33","title":"A nyílt színen csókolt szájon egy idegen nőt a Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős.","id":"20180605_Tobb_mint_harom_ev_bortonre_iteltek_Novenyi_Norbertet_adocsalas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e080e8b8-f4a2-470c-997c-c64c40e0d425","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Tobb_mint_harom_ev_bortonre_iteltek_Novenyi_Norbertet_adocsalas_miatt","timestamp":"2018. június. 05. 17:52","title":"Több mint három év börtönre ítélték Növényi Norbertet adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]