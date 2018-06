Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben darabokra esett. ","shortLead":"A szombaton érkezett aszteroida hosszú fénycsóvájával bevilágította az eget Afrika felett, miközben a légkörben...","id":"20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da360c77-a5e6-4f6d-94b3-86cc8a35fe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a1b84-3357-4c34-82e3-101e524457d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_Orakkal_a_Fold_elerese_elott_vettek_csak_eszre_egy_aszteroidat__video","timestamp":"2018. június. 04. 09:26","title":"Órákkal a Föld elérése előtt vettek csak észre egy aszteroidát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát persze, hogy egy Facebook-posztban jelentette be.","shortLead":"Hát persze, hogy egy Facebook-posztban jelentette be.","id":"20180605_hosszu_katinka_visszakapta_a_facebook_oldalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333b0053-6dfb-4799-a200-cfcb9fd892b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0621742-8196-46d6-b55b-ed12edb8ee69","keywords":null,"link":"/elet/20180605_hosszu_katinka_visszakapta_a_facebook_oldalat","timestamp":"2018. június. 05. 10:59","title":"Hosszú Katinka visszakapta a Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbddba5-745f-4b0c-88a5-46c232bdf654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Metro által közzétett videóban a fiatal egy tetőre vitte fel a rollerét, hogy ott \"próbálja ki\".","shortLead":"A Metro által közzétett videóban a fiatal egy tetőre vitte fel a rollerét, hogy ott \"próbálja ki\".","id":"20180604_roller_kozlekedes_rollerezes_teriszony","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffbddba5-745f-4b0c-88a5-46c232bdf654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd323f26-1256-47bc-93c0-67116ffed178","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_roller_kozlekedes_rollerezes_teriszony","timestamp":"2018. június. 04. 13:21","title":"Tériszonyos? Akkor inkább ne nézze meg, hogyan rollerezett ez a fiatal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha azt vesszük, hogy kik azok, akik az elmúlt három évtizedben startoltak: a legnagyobb, de legalábbis a legsikeresebb.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha...","id":"20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b1187-bd54-4ef4-8d92-d4c36ca1f538","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","timestamp":"2018. június. 04. 11:13","title":"A rock and roll még nem halott - Lenny Kravitz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok kincsesbányáját, a GitHubot.","shortLead":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok...","id":"20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5a3770-6511-42e3-97c0-285bd5dff1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Hivatalos: a Microsoft 7,5 milliárd dollárért megveszi a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha a politikus pénzt kap Moszkvától, arról az olaszoknak tudniuk kell. Az Északi Liga meghatározó személyiségének számító Salvini cserébe gátlástalan spekulánsnak nevezte a magyar származású amerikai üzletembert.","shortLead":"Soros György szerint az új populista olasz kormány belügyminisztere, Matteo Salvini túl közel van Oroszországhoz, s ha...","id":"20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a692945d-2943-4684-82ad-a3bf2eb9ef3a","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Mar_ossze_is_veszett_Soros_Gyorgy_es_az_uj_olasz_kormany","timestamp":"2018. június. 04. 15:09","title":"Már össze is veszett Soros György és az új olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért többmilliós ellenkampányba kezdenek. ","shortLead":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért...","id":"20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003aa37-b13c-43f9-86ca-fa540743a545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","timestamp":"2018. június. 05. 17:20","title":"A világ egyik leggazdagabb testvérpárja is szembemegy Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy szerint Thaiföld az egyik fő kibocsátó, Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve.","shortLead":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy...","id":"20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e845b-67fe-42bf-b229-2a772550fd58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","timestamp":"2018. június. 04. 18:24","title":"Gyilkos műanyagok: több száz állat pusztul el évente a thaiföldi vizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]