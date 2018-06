Az Oroszországba menekült Snowden telefonon adott interjút a kiszivárogtatásban részt vevő The Guardian című brit napilapnak, s közölte, sokat változott a világ öt év alatt: törvényekben szabályozzák a személyi adatok védelmét, az internetes cégek pedig általánossá tették az üzenetek titkosítását. „Bár sok aktivista továbbra is azt állítja, nem sok minden változott, mert továbbra is tömegesen figyelik meg az embereket. De a változást nem így kell mérni, 2013-hoz képes minden megváltozott. Az állami intézmények és a cégek korábban arra alapozták tevékenységüket, hogy az emberek nem tudtak a tömeges megfigyelésekről. De ma már tudunk minderről, s bár még mindig gyengék vagyunk, próbálkozunk. A leleplezések egyenlőbbé tették a szemben állók erejét” – idézte Snowdent a The Guardian.



Snowden azt is elmondta, nem bánta meg tettét, bár életében manapság is sok a bizonytalanság. „Ha biztonságban akartam volna maradni, nem hagytam volna el Hawaii-t” – hangsúlyozta, arra utalva, hogy a leleplezés előtti időben hawaii szigetén dolgozott az NSA-nak.



Az is biztos, hogy sem az USA, sem pedig Nagy-Britannia nem bocsátott meg Snowdennek. Az USA-ban továbbra is körözik őt, Jeremy Fleming, a brit megfigyelő ügynökség, a GCHQ igazgatója pedig a napokban közölte: „amit Snowden tett az törvénytelen volt, s egyben komoly és felesleges kárt okozott Nagy-Britannia és szövetségesei biztonságának. ezért felelősségre kellene vonni őt”.