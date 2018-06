Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","shortLead":"Döcögősen indult, de végül nyertek. Japán duóval csatáznak legközelebb. ","id":"20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4c13b6-b363-4568-a278-7b78dcd95d9e","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Roland_Garros_Babosek_bejutottak_a_negyeddontobe","timestamp":"2018. június. 04. 16:03","title":"Roland Garros: Babosék bejutottak a negyeddöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok kincsesbányáját, a GitHubot.","shortLead":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok...","id":"20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5a3770-6511-42e3-97c0-285bd5dff1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Hivatalos: a Microsoft 7,5 milliárd dollárért megveszi a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészt vasárnap agyi infarktussal szállították kórházba otthonából. Ápolója szerint az orvosok egyelőre nem tudják megmondani, felépül-e.","shortLead":"A színművészt vasárnap agyi infarktussal szállították kórházba otthonából. Ápolója szerint az orvosok egyelőre nem...","id":"20180606_blikk_az_eleteert_kuzd_paudits_bela","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113e1f45-bde5-4990-a7fc-689d9d724a68","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_blikk_az_eleteert_kuzd_paudits_bela","timestamp":"2018. június. 06. 06:23","title":"Blikk: Az életéért küzd Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12474e5-0ab9-48b1-b444-d005cb2d59e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Philadelphia Eagles néhány tagja – tiltakozásul Trump himnusszal kapcsolatos politikása ellen – nem ment volna el a Fehér Házba tervezett fogadásra. Erre az elnök visszamondta a meghívást. ","shortLead":"A Philadelphia Eagles néhány tagja – tiltakozásul Trump himnusszal kapcsolatos politikása ellen – nem ment volna el...","id":"20180605_megsertodott_trump_a_super_bowl_gyozteseire","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12474e5-0ab9-48b1-b444-d005cb2d59e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e297365f-0062-4e33-9962-57ec230762c4","keywords":null,"link":"/sport/20180605_megsertodott_trump_a_super_bowl_gyozteseire","timestamp":"2018. június. 05. 09:47","title":"Megsértődött Trump a Super Bowl győzteseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített életüktől. Forduljunk érdeklődéssel feléjük, és tanuljunk velük együtt - javasolja Devorah Heitner médiaszakértő, aki néhány tippet is megoszt azzal kapcsolatban, tiltás helyett mit tehet egy szülő, ha gyereke új appot szeretne a mobiljára.","shortLead":"Amint elkezdjük megismerni gyerekeink digitális világát, már nem fogunk annyira idegenkedni a kütyükkel benépesített...","id":"20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b01e508-8dfa-4e63-9087-f24f651e1472","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180605_veszelyes_app_mobil_Mit_tehet_egy_szulo","timestamp":"2018. június. 05. 13:15","title":"Fél, hogy gyereke veszélyes appokat telepít a mobiljára? Mit tehet ilyenkor egy szülő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program az áprilisi választások előtt. ","shortLead":"2014-ben hagyta jóvá a programot az EU, de évekig nem történt semmi a projektben. Végül csak beindult a program...","id":"20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e7db27-d91b-488f-88af-8e754c523728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4fbc34-0035-424d-b9ee-1c70964ef3aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Pont_a_valasztasok_elott_indult_be_az_evek_ota_halott_szegenyeket_segito_program","timestamp":"2018. június. 06. 10:28","title":"Pont a választások előtt indult be az évek óta halott, szegényeket segítő program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a \"a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben\" című mutatványával. Eddig ő az, aki a legyorsabban tudta az összetett feladatot kivitelezni. ","shortLead":"Egy 13 éves kínai fiú új Guinness-rekordott állított fel a \"a három Rubik-kocka megfejtése zsonglőrködés közben\" című...","id":"20180606_Harom_Rubikkockat_rakott_ki_mikozben_zsonglorkodott_veluk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5e48b6d-301d-46aa-94c5-aa0a5974d9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d818a-6da7-4718-8704-6b8d2019e9ea","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Harom_Rubikkockat_rakott_ki_mikozben_zsonglorkodott_veluk","timestamp":"2018. június. 06. 13:17","title":"Három Rubik-kockát rakott ki, miközben zsonglőrködött velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam, hogy jó élet jutott nekem. Ám amikor megkezdődött a kezelés, úgy éreztem, az valóban működik” – idézte a 49 éves Judy Perkinst a CBS News amerikai tévécsatorna.","shortLead":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam...","id":"20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6891e0-237f-4cc4-aaa7-8ea6bae32fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","timestamp":"2018. június. 05. 15:26","title":"Megszólalt a végső stádiumú rákból kigyógyított amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]