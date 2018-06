Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","shortLead":"Interjút adott az argentin Periodismo Para Todosnak a rendező, amiben igencsak merész kijelentést tett. ","id":"20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca68473-3154-4963-ac61-5934461ab3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0851b2b-00ed-418c-b998-c00d4e3ddb1a","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Woody_Allen_Nekem_kellene_a_metoomozgalom_arcanak_lennem","timestamp":"2018. június. 05. 16:40","title":"Woody Allen: Nekem kellene a #metoo-mozgalom arcának lennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet elnöke szerint ennek köszönhetően valószínűleg több nő érez majd bátorságot ahhoz, hogy elinduljon a megméretésen.","shortLead":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet...","id":"20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f4efcc-f18d-4975-b53b-04f55f1de774","keywords":null,"link":"/elet/20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","timestamp":"2018. június. 05. 17:35","title":"Kikerül az egyik legismertebb versenyszám a Miss America szépségversenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","shortLead":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","id":"20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ff00f7-70e8-4d0b-a18b-c15e608201ca","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","timestamp":"2018. június. 04. 18:23","title":"Premier League-csapat érdeklődik Sallai Roland iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","shortLead":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","id":"20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d54f-4f74-478e-9452-dab04610c5e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 05. 22:05","title":"Egy hét múlva elvileg kezet ráz Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb siker a magyar filmnek. ","shortLead":"Újabb siker a magyar filmnek. ","id":"20180604_A_legjobb_europai_filmek_koze_jeloltek_az_Egy_napot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6660a558-4c1f-47e9-a438-b0022a2f05ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320315d0-47c1-45ce-be8d-c889fd8e48c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_legjobb_europai_filmek_koze_jeloltek_az_Egy_napot","timestamp":"2018. június. 04. 15:40","title":"A legjobb európai filmek közé jelölték az Egy napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön ki, hogy a MenCare 75 országban elvégzett kutatásába beleszámították a házimunkát is. Minthogy ez utóbbit nemigen szokták megfizetni, ezért a nők jócskán el vannak maradva.","shortLead":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön...","id":"20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedf593d-0512-4c5f-93c8-0a6a00b17960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","timestamp":"2018. június. 04. 13:44","title":"Ahol hagyják a nőket tanulni és dolgozni, sokkal sikeresebb a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","shortLead":"Kate Spade öngyilkos lett. 55 éves volt.","id":"20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d1ed05-4c89-47e1-bed5-6c9ed7911494","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Meghalt_Amerika_egyik_kedvenc_divattervezoje","timestamp":"2018. június. 06. 06:30","title":"Meghalt Amerika egyik kedvenc divattervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok kincsesbányáját, a GitHubot.","shortLead":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok...","id":"20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5a3770-6511-42e3-97c0-285bd5dff1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Hivatalos: a Microsoft 7,5 milliárd dollárért megveszi a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]