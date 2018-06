Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton.

Az EU-s és többi külföldi gyártók ellen tervezett amerikai vámokkal kapcsolatban Putyin azt hangsúlyozta, ő már 2007-ben figyelmeztette az európaiakat arra, hogy az USA vámokkal sújthatja az EU-s termelőket, ám akkor a brüsszeli vezetők nem hallgattak rá. „Úgy tűnik, európai partnereink úgy gondolták, ellenük nem hozhatnak büntetőintézkedéseket, nem léptethetnek életbe szankciókat ellenük. Most mégis ez történik” – mondta az orosz államfő.

Némi kárörömmel hozzátette: „Senki nem hallgatott ránk, senki nem tett semmit, hogy megállítsa ezeket a folyamatokat. Most mégis becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani! Most a Nyugat is megérezheti a saját bőrén, milyen érzés a szankciós politika.” Putyin ezzel arra utalt, hogy a nyugati államok 2014-ben büntetőintézkedéseket vezettek be Oroszország ellen, mert Moszkva magához csatolta az Ukrajnához tartozó Krím-félszigetet, és támogatta a kelet-ukrajnai szakadárokat.

Putyin szerint Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlanul viselkedik, s a célja, hogy felforgassa a meglévő világrendet. „A különféle fegyverzet csökkentési szerződésekből való kivonulás annak a jele, hogy az USA véget akar vetni a stratégiai egyensúlynak. Kénytelenek vagyunk erre válaszolni” – mondta az orosz elnök, aki szerint a washingtoni politika a korábbinál magasabb szintű együttműködésre ösztökélheti a világ többi országát. A politikus a DW német híroldal szerint közölte, hogy országa folytatja fegyverzetének fejlesztését, ám úgy vélte, nem fenyeget a harmadik világháború kitörése.

Az orosz államfő ismét viccnek nevezte azokat a vádakat, amelyek szerint a Kreml bármilyen formában beleavatkozott volna a 2016-os amerikai elnökválasztásba, majd közölte, hogy az orosz hadsereg addig marad Szíria területén, ameddig az hasznos Oroszország számára. Ugyanakkor hozzátette, nem tekinti állandó támaszpontnak az oroszok által jelenleg is használt szíriai katonai bázisokat.

A betelefonálós műsorban Ukrajna is szóba került, s Putyin figyelmeztette Kijevet, ne élezze ki a feszültséget Kelet-Ukrajnában, ahol az oroszpárti szakadárok állnak szemben az ukrán kormányhadsereggel. „Ha ez megtörténik, annak nagyon súlyos következményei lesznek a kijevi kormányra nézve” – fenyegetőzött Putyin.

Míg valamennyi szakértő úgy véli, a negyedik, és a jelenlegi alkotmány szerint utolsó elnöki mandátumát betöltő orosz államfő igyekszik egy olyan utódot találni, aki 2024 után folytatja majd a putyini politikát, az elnök azt állította, neki semmi szava sincs abban, hogy ki jön majd utána. „Erről az orosz népnek kell döntenie” – mondta.