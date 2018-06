Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a744df-ba56-4d34-bd18-88c6a82f0fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három elképesztő tudású kamera kellett ahhoz, hogy a képkockánként 100 megapixeles felvételből tűéles videó álljon össze. A készítők szerint nem is a rögzítés, sokkal inkább a klipek összefűzése volt kihívást jelentő feladat, hiszen különböző szögekben felvett anyagmennyiséget kellett egybegyúrni.","shortLead":"Három elképesztő tudású kamera kellett ahhoz, hogy a képkockánként 100 megapixeles felvételből tűéles videó álljon...","id":"20180605_new_york_12k_video_red_weapon_monstro_8K_vista_vision_kamera_phil_holland","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a744df-ba56-4d34-bd18-88c6a82f0fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099e7a60-1e3a-4f93-b6bb-c9f3d66443ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_new_york_12k_video_red_weapon_monstro_8K_vista_vision_kamera_phil_holland","timestamp":"2018. június. 05. 19:03","title":"Ez valami gyönyörű: 12K-ban csináltak brutálisan szép videót New Yorkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","shortLead":"Az ország nagyobbik részében várható zivatar, felhőszakadás, amelyet erős szél is kísérhet. Csütörtökön sem lesz jobb.","id":"20180606_vihar_idojaras_riasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68930cc4-caa3-40ca-a383-8f52b17841e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_vihar_idojaras_riasztas","timestamp":"2018. június. 06. 16:13","title":"Az ország kétharmada elázik – jön a felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","shortLead":"Kész főnyeremény beházasodni egy-egy fideszes potentát családjába.","id":"20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aacdb1-dc53-45c1-b260-981880c7b230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec3c6b6-d08d-469e-9fd7-6ff759d16618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Penz_a_penzhez_jo_uzlet_behazasodni_egy_NERcsaladba","timestamp":"2018. június. 06. 15:25","title":"Pénz a pénzhez: jó üzlet beházasodni egy NER-családba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44edf912-7059-4580-bd1e-40df04fd7c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","timestamp":"2018. június. 06. 14:13","title":"Videón egy elkötött páncélozott csapatszállító üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is viselniük kell a vetítés alatt. Nem véletlenül: a rendező azt ígéri, az így befogott agyhullámok folyamatosan alakítanak valamit filmje, a The Moment cselekményén, a néző pedig lényegében gondolataival (agyi aktivitásával) tudja formálni a látottakat. ","shortLead":"Nem szokványos filmnézésre invitál egy rendező és új fejlesztése. A mozizóknak az EEG-hez hasonló készüléket is...","id":"20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fa11d-439e-428d-8c88-e58aef7cf0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77de7779-9388-450e-a771-e59d94280b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_film_the_moment_brain_movie_eeg_agyi_aktivitas_richard_ramchurn_neurosky_mindwave","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"Itt az első film, amelyben pusztán azzal tudja befolyásolni a cselekményt, hogy nézi a mozit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e33d7d-c7c8-4314-afe8-20bfda936941","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszervező szerint a gyerek már jól van. Valószínűleg akkor került a medencébe, amikor egy pillanatra sem az apa, sem az anya nem figyelt rá. ","shortLead":"A főszervező szerint a gyerek már jól van. Valószínűleg akkor került a medencébe, amikor egy pillanatra sem az apa, sem...","id":"20180605_medencebe_esett_egy_ovodas_a_vasvari_gyereknapon_ujra_kellett_eleszteni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e33d7d-c7c8-4314-afe8-20bfda936941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e31938-cd00-471d-8d12-bb6a90dc6e4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_medencebe_esett_egy_ovodas_a_vasvari_gyereknapon_ujra_kellett_eleszteni","timestamp":"2018. június. 05. 19:49","title":"Medencébe esett egy óvodás a vasvári gyereknapon, újra kellett éleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő klímával állnak forgalomba, de napközben meghibásodhat a rendszer.","shortLead":"Egyre több a panasz a BKK buszaira, az utasok gyakran nem érzik, hogy menne a klíma. A BKV szerint a buszok működő...","id":"20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9043e8f6-0e6f-49eb-a1f4-7b47b80548c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ajuldoznak_az_utasok_a_buszon_mert_nem_megy_a_klima","timestamp":"2018. június. 06. 13:52","title":"Ájuldoznak az utasok a buszon, mert nem jó a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]