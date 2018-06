Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hazai felhasználóknak is okozott már kellemetlenséget a svájci Viagogo, amely rendszerint áron alul kínál nagynevű zenekarok koncertjeire vagy sporteseményekre szóló belépőket. A britek most keményen fellépnének a jegyvásárlós weboldalt üzemeltető viagogo AG ellen, de már a FIFA is perel.","shortLead":"Hazai felhasználóknak is okozott már kellemetlenséget a svájci Viagogo, amely rendszerint áron alul kínál nagynevű...","id":"20180606_viagogo_koncertjegy_vasarlas_olcso_koncertjegy_margot_james_brit_parlament_vasarlas_a_neten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc20459-279f-44e8-828b-e1a85195a24d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_viagogo_koncertjegy_vasarlas_olcso_koncertjegy_margot_james_brit_parlament_vasarlas_a_neten","timestamp":"2018. június. 06. 09:03","title":"Olcsón venne jegyeket? Sok magyart is becsapott már ez az oldal, főleg most legyen vele óvatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","shortLead":"Mostantól a termékek fő alapanyagának eredetét kötelező feltüntetni a csomagoláson.","id":"20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4252c5a-4366-4d11-9187-bff260379683","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Dontott_az_EU_mostantol_nehezebb_lesz_felrevezetni_a_vasarlokat","timestamp":"2018. június. 06. 09:57","title":"Döntött az EU, mostantól nehezebb lesz félrevezetni a vásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héttől csak elektronikus formában érhető el a hetilap.","shortLead":"A jövő héttől csak elektronikus formában érhető el a hetilap.","id":"20180606_Holnap_jelenik_meg_utoljara_nyomtatasban_a_Heti_Valasz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ed91f-a8c0-46f6-92e7-6b2dc64d3ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Holnap_jelenik_meg_utoljara_nyomtatasban_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Holnap jelenik meg utoljára nyomtatásban a Heti Válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt halálra Stockholm belvárosában. Nem sokon múlt, hogy nem volt jóval több halott: a rendőrök egy robbanószerkezetet is találtak a merénylő kisteherautójában.","shortLead":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt...","id":"20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35096529-c702-4ee6-9077-cf634a88d3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","timestamp":"2018. június. 07. 13:54","title":"Életfogytiglanit kapott a stockholmi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június 1-jén megjelent cikke, amelyben Orbán Viktor miniszterelnököt az Európán az utóbbi években végigsöprő és a kontinens megosztásával fenyegető populista hullám kulcsfigurájának nevezték.","shortLead":"Egyoldalú képet festett Magyarországról Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a Bloomberg amerikai hírügynökség június...","id":"20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e701c6-7a14-45bc-ad74-37554443f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afaae57-4983-494c-aede-a02ad6450b60","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_bloomberg_kovacs_zoltan_valasza","timestamp":"2018. június. 06. 18:51","title":"Most a Bloomberget osztotta ki Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény, amely a maga idejében akkora vihart kavart, hogy kötetben már meg sem jelent, így csaknem 130 év után ez az első kiadása. A kötet kiadója a könyv apropóján sétát tartott a VIII. kerületi telepen, ahol végigkövethettük a valóságban is létező szereplők életének helyszíneit: a falak mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik. Videó.","shortLead":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény...","id":"20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158aae46-fb85-418b-a352-e709d8cbcd92","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","timestamp":"2018. június. 07. 19:17","title":"Ahol mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik a falak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406f06eb-24d9-4afc-a16e-ec45bd6afc5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cseh Máriának a szívkoszorúerével volt probléma, bármikor elzáródhatott volna.","shortLead":"Cseh Máriának a szívkoszorúerével volt probléma, bármikor elzáródhatott volna.","id":"20180607_Eletmento_muteten_esett_at_Torgyan_Jozsef_ozvegye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406f06eb-24d9-4afc-a16e-ec45bd6afc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12a12aa-9f08-48f0-ad43-1cf4fbd5e0e4","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Eletmento_muteten_esett_at_Torgyan_Jozsef_ozvegye","timestamp":"2018. június. 07. 08:08","title":"Életmentő műtéten esett át Torgyán József özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed","c_author":"K.G.","category":"enesacegem","description":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett a hatalmat. Az utolsó évtized sem hozott nagy változást, a hazai főzdékben csak elvétve találunk női sörmestereket. Egyikük Késmárki-Nagy Kata, a Kapucinus Sörfőzde vezetője. Vele készített interjút a HVG Gasztro & Utazás kiadványa.\r

","shortLead":"A sörfőzés valaha női tevékenységnek számított, de az évszázadok során a férfiak átvették a sörfőzdék felett...","id":"20180607_Sor_noi_kezben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4190f0-141f-46cc-a504-4ec5c12732ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a443878-494a-4451-9063-dcbae84270cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180607_Sor_noi_kezben","timestamp":"2018. június. 07. 13:30","title":"Tanárnőból sörmester és főzdevezető - ilyen karrier is létezik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]