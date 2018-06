Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és alkatrészenként értékesítik a Singapore Airlines fölöslegessé vált A-380-asait.","shortLead":"Szomorú véget ért az Airbus két első, forgalomba állított szuper óriásgépe: alig tíz év szolgálat után szétbontják és...","id":"20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c44220-f947-4435-b303-748cb711e8ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Vilagszenzacio_utan_csalodas_fekete_nap_az_Airbus_torteneteben","timestamp":"2018. június. 07. 10:06","title":"Világszenzáció után csalódás, fekete nap az Airbus történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt üléseket is beszerelte.","shortLead":"Baleset helyett ezúttal sikerrel vette a tesztet a Virgin Galactic űrrepüllője, ami ráadásul már az utasoknak szánt...","id":"20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a82dde6-d4e7-4e61-b93f-df8784e3a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b857697-4850-45d5-b497-d46a0429e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_virgin_galactic_vss_unity_urrepulo_teszt_video","timestamp":"2018. június. 06. 13:03","title":"Sikerült a teszt: a hangsebességnél is gyorsabban repült a Virgin Galactic gépe, ami civileket vinne az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","shortLead":"Mariano Rajoytól a múlt héten vonták meg a bizalmat, kedden a pártja elnöki tisztségéről is lemondott. ","id":"20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec30c66-7046-4ffa-bb51-325e2b33e322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7bf542-148c-405f-9585-e76236f943b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_A_bukott_spanyol_miniszterelnok_inkabb_felhagy_a_politizalassal","timestamp":"2018. június. 06. 13:15","title":"A bukott spanyol miniszterelnök inkább felhagy a politizálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük gályáznak a diplomások is. Fiókban maradt az a terv, amit tavaly áprilisig kellett kidolgoznia a Belügyminisztériumnak arra, hogyan lehetséges az itt dolgozók állományba vétele. Vannak más furcsaságok is.","shortLead":"Kevesebb a közmunkás tavalyhoz képest, de az állami intézményeknél, cégeknél alig kimutatható a csökkenés, és közöttük...","id":"20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74beca41-fdbb-4a32-9a4d-c927aaef67f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4323fe91-06c4-45f3-944c-0819f6d19eeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kulturkubikos_vagyok_otvenezerert","timestamp":"2018. június. 06. 15:00","title":"Diplomás közmunka éhbérét: \"Kultúrkubikos vagyok ötvenezerért\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább várni és a hozamok emelkedését érvényesítette a hitelkamatokban. A legrosszabb esetben ez azt jelenti, hogy aki egy hónapot várt, az ugyanazért a hitelért 4-6%-kal fizethet ki havonta többet. ","shortLead":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább...","id":"20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd67637-5b4d-478a-8b85-8d3df3e1acaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","timestamp":"2018. június. 07. 12:22","title":"Rossz hír a késlekedőknek: drágulnak júniusban a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta a Youtube-ról, de tavaly mégis elindult a szerzői csatornája.\r

\r

","shortLead":"A két éve elhunyt zenész 2010-ben még azt nyilatkozta, hogy „az internetnek úgy ahogy van, vége\", dalait le is tiltotta...","id":"20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e31b45-6046-4ad2-9151-56e8366e01d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_60_eves_lenne_Prince__ime_a_hat_legjobb_dala","timestamp":"2018. június. 07. 15:25","title":"60 éves lenne Prince – íme, a hat legjobb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felmérésére hivatkozva azt is kiemelték, hogy a magyaroknak több mint az egyharmadát érte már valamilyen hátrányos megkülönböztetés. A Soros György-elleni lejárató kampány is említést kapott a jelentésben. ","shortLead":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és...","id":"20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7cf61e-fbe2-4236-9866-ef7de476dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","timestamp":"2018. június. 07. 17:18","title":"A magyarok harmadát érte már hátrányos megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól.","shortLead":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg...","id":"20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f208591d-224c-4f16-a8d7-f55a5e24e18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","timestamp":"2018. június. 07. 10:03","title":"Kidobhatjuk az esernyőt? Már csinálják az újfajtát, amit nem kell fogni, hanem repül a fejünk fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]