Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c049ed9b-8686-4034-8b92-c3ec9e66de72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig az eddigi lista sem gyenge.","shortLead":"Pedig az eddigi lista sem gyenge.","id":"20180607_Meg_mindig_tudnak_uj_sztart_talalni_Tarantino_Mansonfilmjebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c049ed9b-8686-4034-8b92-c3ec9e66de72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af57a64-e70b-4a50-9cf9-4489de5edb66","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Meg_mindig_tudnak_uj_sztart_talalni_Tarantino_Mansonfilmjebe","timestamp":"2018. június. 07. 12:11","title":"Még mindig tudnak új sztárt találni Tarantino Manson-filmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f3d16-cdf4-4f1b-80b2-5feea65a5f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb állatot annak néznek. Egy unatkozó facebookozó ezt kihasználva készített humoros fotókat.","shortLead":"Utcán sétálgató medvék tartják lázban több megye lakosságát, annyira, hogy néhányan lassan minden, kicsit is nagyobb...","id":"20180606_Szelfizo_medvek_Hevesben_Mem_lett_a_lassan_mindenhol_felbukkano_nagyvadbol__fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794f3d16-cdf4-4f1b-80b2-5feea65a5f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd9f045-0398-463f-b406-78a331d55450","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Szelfizo_medvek_Hevesben_Mem_lett_a_lassan_mindenhol_felbukkano_nagyvadbol__fotok","timestamp":"2018. június. 06. 11:42","title":"Szelfiző medvék Hevesben? Mém lett a lassan mindenhol felbukkanó nagyvadból – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8894c8-6a92-4f45-8b0e-a8b444033fd9","c_author":"","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180605_Hogy_uszhatja_meg_ep_borrel_egy_gyerek_a_szulok_valasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8894c8-6a92-4f45-8b0e-a8b444033fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c783a4a1-813c-46f1-8659-2012d9373421","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Hogy_uszhatja_meg_ep_borrel_egy_gyerek_a_szulok_valasat","timestamp":"2018. június. 06. 11:09","title":"Hogy úszhatja meg ép bőrrel egy gyerek a szülők válását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felüljáróról ledobott kő átpattant egy személyvonatra, majd a peronon várakozó utasok közé csapódott. ","shortLead":"A felüljáróról ledobott kő átpattant egy személyvonatra, majd a peronon várakozó utasok közé csapódott. ","id":"20180607_egy_17_eves_fiu_dobott_meg_kovel_egy_gyorsvonatot_ujszaszon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3391ed7a-4960-4848-bc31-8ec0c2a93ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d11d4cf-ea18-4968-90e0-cbad41299e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_egy_17_eves_fiu_dobott_meg_kovel_egy_gyorsvonatot_ujszaszon","timestamp":"2018. június. 07. 17:56","title":"Egy 17 éves fiú dobott meg kővel egy gyorsvonatot Újszászon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes és banki adatokat magánszemélyektől.","shortLead":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes...","id":"20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd66a80-7ea2-4695-ad91-f739f46cc791","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","timestamp":"2018. június. 07. 11:49","title":"Adathalászok kérnek kártyaadatokat a Díjnet nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d821f2-7eb6-4cdb-9c4a-dfc829ccb284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fideszes gazdasági talentumokra derítettek fényt a szerdán közzétett kampányelszámolások. A kis pártok sírva könyöröghetnek a receptért. ","shortLead":"Újabb fideszes gazdasági talentumokra derítettek fényt a szerdán közzétett kampányelszámolások. A kis pártok sírva...","id":"20180606_Tudta_hogy_Nemeth_Szilard_nagyobb_penzugyi_zseni_mint_Meszaros_Lorinc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4d821f2-7eb6-4cdb-9c4a-dfc829ccb284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e7046f-f67b-4998-84cf-c1e116622269","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Tudta_hogy_Nemeth_Szilard_nagyobb_penzugyi_zseni_mint_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. június. 06. 19:03","title":"Tudta, hogy Németh Szilárd van akkora pénzügyi zseni, mint Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival, ehhez viszont olyan abroncsok is kellenek, amelyek bírják ezt.","shortLead":"A 300 mérföld per órás tempó a következő lépcső, amelyet meg akarnak stabilan ugrani a jelenkor szupersport-autóival...","id":"20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c774b3-5a66-46e1-a9a4-c5546d17fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56620833-3cd8-4c07-bf31-882f0856c809","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_gumiabroncs_bugatti_chion_michelin","timestamp":"2018. június. 07. 13:31","title":"A Michelin csinálja a gumit, ami bírni fogja a 482 km/h-s tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8b5660-fac7-4caf-823a-90f621f8db24","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Alig tudnak felvenni gyerekeket magániskolákba, annyira sokan keresnek az állami intézményeken kívül lehetőséget. Jobb híján a szülők arra vállalkoznak, hogy magántanulói csoportokat alakítanak a legkülönbözőbb igényekkel. A sokféleségben van igény az egységes szervezési, módszertani támogatásra, védjegyre. Most úgy néz ki, hogy ez is megvan.","shortLead":"Alig tudnak felvenni gyerekeket magániskolákba, annyira sokan keresnek az állami intézményeken kívül lehetőséget. Jobb...","id":"20180607_tanuloi_csoportok_fonix_szeged_budapest_school","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8b5660-fac7-4caf-823a-90f621f8db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338b8782-420b-4053-bbf3-d5ba396e5b2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_tanuloi_csoportok_fonix_szeged_budapest_school","timestamp":"2018. június. 07. 06:30","title":"Menekülés a közoktatásból: egyre többen „vállalkozásban” tanítják a gyerekeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]