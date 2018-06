Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649aff3e-6318-4144-8f79-35ffa2e50cd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 15 hónapos kislány szülei nem értették, hogyan jöhetett ki a szobájukból a gyermekük, aki még nem tudja elérni a kilincset. Chloé egyik reggel nem az ágyában volt ugyanis, hanem a házban kószált. A kislány szobájában működő bébiőr felvétele választ adott minden kérdésükre. ","shortLead":"Egy 15 hónapos kislány szülei nem értették, hogyan jöhetett ki a szobájukból a gyermekük, aki még nem tudja elérni...","id":"20180608_lepaktalt_a_babaval_a_csalad_ket_kutyaja_de_a_bebior_lebuktatta_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649aff3e-6318-4144-8f79-35ffa2e50cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf30a138-3ad2-40fb-bf8b-ff16846e2933","keywords":null,"link":"/elet/20180608_lepaktalt_a_babaval_a_csalad_ket_kutyaja_de_a_bebior_lebuktatta_oket","timestamp":"2018. június. 08. 17:18","title":"Lepaktált a babával a család két kutyája, de a bébiőr lebuktatta őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb drónvideó a létesítményről, a WWDC napjaiban.","shortLead":"Bár elvileg már készen van az Apple új főhadiszállása, azért még mindig vannak rajta utolsó simítások. Íme az újabb...","id":"20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643c5df3-ad31-4b0a-8e3e-a515198f3407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdba12-93d9-4b0b-b890-2c43abc8fa7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronvideo_apple_park_wwdc_2018_video","timestamp":"2018. június. 07. 16:03","title":"Videó: még mindig van újabb látnivaló az Apple Parkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban élőknek, és dolgozik a kármentésen is.","shortLead":"Hawaiin továbbra is súlyos gondokat okoz a Kilauea vulkán kitörése. Összevont katonai erő segít most a régióban...","id":"20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1815e5-cc35-49b0-8c4e-efb3068f812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6839e970-f9eb-4253-8e9c-74f3469bc2dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_Bamulatos_es_felelmetes_a_hawaii_vulkan_ejjel","timestamp":"2018. június. 07. 12:57","title":"Bámulatos és félelmetes a Hawaii-i vulkán éjjel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233bed95-daac-413b-bde8-48ad5bf95999","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hont András, Tóta W. Árpád és Csunderlik Péter rácsodálkoznak a fideszes meleglobbira, az altjobbos trashmédiára és arra, hogy ezek a szemetek nem tudnak magyarul. Romkocsmai merengés, olvasunk a sörök között.","shortLead":"Hont András, Tóta W. Árpád és Csunderlik Péter rácsodálkoznak a fideszes meleglobbira, az altjobbos trashmédiára és...","id":"20180606_Fanyar_Idok_2__Agitprop","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=233bed95-daac-413b-bde8-48ad5bf95999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e90808f-9a4e-4ac0-920f-185faeb75b13","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Fanyar_Idok_2__Agitprop","timestamp":"2018. június. 06. 17:40","title":"Fanyar Idők 2. – Agitprop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb a Csongrád megyei Tömörkénynél látták, majd a csütörtök délelőtti felhőszakadás elmosta nyomát. Egy ideig nem találták a Maci Laci névre keresztelt állatot, de azóta megint rátaláltak a lábnyomaira.","shortLead":"Dél felé halad a Tisza vonalában az a medve, amely május végén először Nógrád megyében bukkant fel. Az állatot legutóbb...","id":"20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c603-651a-4ea0-bd14-a1a033439009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cddb4-63e8-4569-b121-935a4975487f","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Elvesztettek_a_DelMagyarorszagon_koborlo_medve_nyomat","timestamp":"2018. június. 07. 18:21","title":"Csongrád megye északi részén pihen a közvéleményt napok óta lázban tartó medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]