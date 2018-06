Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8726b9ee-adf8-4731-8aa9-6c2190256f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem a mobilvilág, hanem a windowsos gépek számára jelentett be újabb lapkakészletet a Qualcomm. Jön a Snapdragon 850.","shortLead":"Ezúttal nem a mobilvilág, hanem a windowsos gépek számára jelentett be újabb lapkakészletet a Qualcomm. Jön...","id":"20180608_qualcomm_snapdragon_850_lapkakeszlet_windows_pc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8726b9ee-adf8-4731-8aa9-6c2190256f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d274eb9f-eaba-4eef-adc0-184ff0da4f43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_qualcomm_snapdragon_850_lapkakeszlet_windows_pc","timestamp":"2018. június. 08. 15:03","title":"A PC-sek kaptak egy remek processzort a Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5f11d8-ce64-4fc7-8b10-1bbe5ecb4952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo tévé műsorában a kormányközeli Figyelő és a pestisrácok.hu munkatársai, valamint Boros Bánk Levente, egykori kisgazda képviselőjelölt viccelődtek a mostanság megszűnt jobboldali lapokon. ","shortLead":"Az Echo tévé műsorában a kormányközeli Figyelő és a pestisrácok.hu munkatársai, valamint Boros Bánk Levente, egykori...","id":"20180609_Ungar_Peter_kiakadt_uzent_a_fideszes_berirnokoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f5f11d8-ce64-4fc7-8b10-1bbe5ecb4952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e78167a-5940-489c-bf49-617b84914266","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ungar_Peter_kiakadt_uzent_a_fideszes_berirnokoknak","timestamp":"2018. június. 09. 09:20","title":"Ungár Péter kiakadt, üzent a fideszes bérírnokoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más is van a háttérben. ","shortLead":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más...","id":"20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83b9ec-42b5-4900-8942-eb21f8fdffdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2018. június. 08. 13:10","title":"A Fideszben állítólag azon gondolkodnak, hogy előrébb hoznák az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült be, átnéztük anyagi helyzetüket. Azért Orbán Viktor, Lázár János és Rogán Antal bevallását újra átnéztük, hátha változott valami 5 hónap alatt. Spoiler: változott. Ungár Péter LMP-s politikus kilőtt: 15 milliárdos a vagyona.","shortLead":"Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült...","id":"20180608_vagyonnyilatkozat_lazar_orban_kepviselo_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e58a18e-278f-431d-8ed3-07da83ae8bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_vagyonnyilatkozat_lazar_orban_kepviselo_valasztas","timestamp":"2018. június. 08. 03:03","title":"Lázár vagyonnyilatkozata felér egy beismeréssel, Orbán nem tudott spórolni – íme az új vagyonnyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett kavicsbányáról, de lehet, hogy még egy sikeres referendum sem állítja meg a beruházást.","shortLead":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett...","id":"20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4163c5b6-1d00-4890-baa5-b03ee0ab192e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","timestamp":"2018. június. 08. 09:31","title":"„STOP kavicsbánya” – népszavazást rendeznek vasárnap Madocsán a Paks II. miatt nyitandó bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt a választ kapta, hogy azt „nem lehet a fent említett számos támogatási formától elkülönülten, önállóan kezelni”. ","shortLead":"Hiába kérdezett rá a párbeszédes Szabó Tímea a családi pótlék emelésére az emberi erőforrások miniszterénél, azt...","id":"20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_de_leirni_ezt_azert_nem_akartak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b949d-1c40-45be-bcbd-ecd76dedafb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180608_nem_emelik_a_csaladi_potlekot_de_leirni_ezt_azert_nem_akartak","timestamp":"2018. június. 08. 15:37","title":"Nem emelik a családi pótlékot, de leírni ezt azért nem akarták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc3c73c-a2bd-4333-bb81-94ba281475e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben teljesen megújult típushoz most vadonatúj dízelmotorokat jelentettek be.","shortLead":"A nemrégiben teljesen megújult típushoz most vadonatúj dízelmotorokat jelentettek be.","id":"20180608_dacia_duster_renault_dizelmotor_gazolaj_katalizator_erosebb_tisztabb_gyorsabb_kompakt_suv_crossover","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc3c73c-a2bd-4333-bb81-94ba281475e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534da70c-132e-408d-8c8d-fff56fa97ddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_dacia_duster_renault_dizelmotor_gazolaj_katalizator_erosebb_tisztabb_gyorsabb_kompakt_suv_crossover","timestamp":"2018. június. 08. 08:21","title":"Tisztítókúra: erősebb és gyorsabb is lett a Dacia Duster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon gyakorlatilag nincs már olyan ember, aki dolgozóként vagy ügyfélként ne lenne kapcsolatban valamelyik Mészáros-céggel. A tojásrántottától az áramfogyasztáson át az olvasnivalóig az élet egyre több területén milliók számára megkerülhetetlen Orbán Viktor kormányfő barátja.","shortLead":"Magyarországon gyakorlatilag nincs már olyan ember, aki dolgozóként vagy ügyfélként ne lenne kapcsolatban valamelyik...","id":"20180607_Battonyatol_Nemesmedvesig_igy_szallta_meg_Meszaros_cegbirodalma_Magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7a5e519-817f-4b19-8ece-95c318538ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44468bf6-7f72-4c92-af3d-ed38dee7bf85","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Battonyatol_Nemesmedvesig_igy_szallta_meg_Meszaros_cegbirodalma_Magyarorszagot","timestamp":"2018. június. 07. 17:01","title":"Battonyától Nemesmedvesig: így szállta meg Mészáros cégbirodalma Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]