Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már hagyományosnak számító betelefonálós „népi interjúban” az orosz elnök azt is közölte, még egy jó ideig nem vonják ki Szíriából az orosz csapatokat. Szóba került az utódlás kérdése is, amire Putyin azt válaszolta, egyáltalán nem tőle függ, ki fogja őt követni az államfői poszton. ","shortLead":"Ukrajnát megfenyegette, az USA-t pedig szövetségesei igazságtalan megbüntetésével vádolta Vlagyimir Putyin. A már...","id":"20180607_Putyin_szerint_a_vilag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ee1221-c296-478d-8b5d-1d98d7bc5288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88249c4a-28db-4247-bed4-54cf9179d77b","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Putyin_szerint_a_vilag","timestamp":"2018. június. 07. 18:18","title":"Putyin \"népi interjúja\": \"Becsapott a mennykő. A vacsora tálalva, tessék fogyasztani!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e3fb6-ad1f-4c8e-b9be-0d73b6ac5716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú hónapokig tartó hibernált állapot után végre ismét aktív a New Horizons űrszonda, ami a Naprendszer szélén teljesít szolgálatot.","shortLead":"Hosszú hónapokig tartó hibernált állapot után végre ismét aktív a New Horizons űrszonda, ami a Naprendszer szélén...","id":"20180609_nasa_new_horizons_urszonda_kuiper_ov_ultima_thule","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24e3fb6-ad1f-4c8e-b9be-0d73b6ac5716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da18dbfe-9512-40df-916c-e6e918624b0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_nasa_new_horizons_urszonda_kuiper_ov_ultima_thule","timestamp":"2018. június. 09. 08:03","title":"6 hónap némaság után felébredt a NASA szondája, a Naprendszer végéről küld majd képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok Utah államában lévő Eagle Mountain városában építi fel új adatközpontját a Facebook. Az épület érdekességét a szervertermek hűtéséhez alkalmazott rendszer jelenti.","shortLead":"Az Egyesült Államok Utah államában lévő Eagle Mountain városában építi fel új adatközpontját a Facebook. Az épület...","id":"20180607_facebook_13_adatkozpont_eagle_mountain_utah_megujulo_energia_nortek_splc_folyadekhuto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dad2a68-0f65-4df3-8d23-1ddfce35846a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_13_adatkozpont_eagle_mountain_utah_megujulo_energia_nortek_splc_folyadekhuto","timestamp":"2018. június. 07. 19:03","title":"0 dolláros áramszámlával zakatol majd a Facebook 13. adatközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket fogadni a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A problémát normál esetben észre sem vehették volna az utasok – de most még éppen rosszkor jött.","shortLead":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket...","id":"20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50709058-fca2-456f-a7df-86ee35f3898a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","timestamp":"2018. június. 08. 10:23","title":"Miért állt le Ferihegy? „Nem csak az alvállalkozók dolgoznak a repülőtéren, hanem Murphy is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett kavicsbányáról, de lehet, hogy még egy sikeres referendum sem állítja meg a beruházást.","shortLead":"A május végi, parázs hangulatú közmeghallgatás után népszavazást írtak ki a paksi bővítés miatt Madocsára tervezett...","id":"20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4163c5b6-1d00-4890-baa5-b03ee0ab192e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_STOP_kavicsbanya__nepszavazast_rendeznek_vasarnap_Madocsan_a_Paks_II_miatt_nyitando_banyarol","timestamp":"2018. június. 08. 09:31","title":"„STOP kavicsbánya” – népszavazást rendeznek vasárnap Madocsán a Paks II. miatt nyitandó bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök felvetette, hogy vegyék vissza a Krím annektálása után kirakott Oroszországot a világ vezető gazdasági nagyhatalmait tömörítő G7-be.","shortLead":"Az amerikai elnök felvetette, hogy vegyék vissza a Krím annektálása után kirakott Oroszországot a világ vezető...","id":"20180608_Trump_ujra_szeretne_az_oroszokat_a_vilag_vezetoi_kozott_latni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2005d05-e2f8-4c6c-8d82-63a7bbed4b7b","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Trump_ujra_szeretne_az_oroszokat_a_vilag_vezetoi_kozott_latni","timestamp":"2018. június. 08. 15:28","title":"Trump újra a világ vezető hatalmai között szeretné látni az oroszokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Közönség előtt jóval hangosabban kárognak és segítséget hívnak a hollók - állapították meg osztrák kutatók.","shortLead":"Közönség előtt jóval hangosabban kárognak és segítséget hívnak a hollók - állapították meg osztrák kutatók.","id":"20180609_hollok_karogas_segitsegkeres_kozonseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312a52dc-058a-43cc-8062-01b298ec35d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc966df1-6dcd-4a35-9bde-04fef1d95b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_hollok_karogas_segitsegkeres_kozonseg","timestamp":"2018. június. 09. 10:03","title":"Különös dolog derült ki a hollók károgásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]