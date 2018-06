Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","shortLead":"Szigorították a korábban már életbe léptetett szabálysértési törvényt, amely így már a kóbor cicákra is kiterjed. ","id":"20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b1d2ee-1522-4cbb-b7b5-3cfaaab69a75","keywords":null,"link":"/elet/20180609_150_ezres_birsagot_fizethet_aki_kobor_macskakat_etet_Bekescsaban","timestamp":"2018. június. 09. 11:34","title":"150 ezres bírságot fizethet, aki kóbor macskákat etet Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9576556c-66f5-47aa-997c-7711d75ba1dd","c_author":"Csányi Nikolett - Tóta W. Árpád","category":"kkv","description":"Kiskunmajsa körül tonnaszámra érik a szamóca, a munkások viszont hét határon túl szedik inkább, óránként tíz euróért. Pont ráértünk segíteni a hetven fölötti asszonyoknak, akik itt maradtak, és még élvezik is. Kemény munka, de a gazda, Zádori Zsolt dolga a legnehezebb. Nem a mesés profit, hanem romantika, hagyomány és szeretet táplálja az eperföldet. Publicistánk, Tóta W. Árpád országjárásának első megállója ez.","shortLead":"Kiskunmajsa körül tonnaszámra érik a szamóca, a munkások viszont hét határon túl szedik inkább, óránként tíz euróért...","id":"20180608_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_szamocat_szed__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9576556c-66f5-47aa-997c-7711d75ba1dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389a4de4-12ea-4fa2-8810-aa20ce4a1bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_szamocat_szed__video","timestamp":"2018. június. 08. 11:05","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. szamócát szed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","shortLead":"Új földet most nem vett a hátsó padba kerülő politikus.","id":"20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f33052c-cc1b-4da9-86d7-aa3f24a38a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2ee6a1-c890-4630-8429-96051324ae4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Lazar_Janos_beujitott_egy_BMWt","timestamp":"2018. június. 08. 00:38","title":"Lázár János beszállt a batidai kastélyt üzemeltető cégbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gréczy Zsolt szerint most a \"felhalmozott Lázár-vagyon tisztára mosása\" zajlik, ezért elvárják, hogy a parlament mentelmi bizottsága részletesen vizsgálja ki a volt miniszter gazdagodását. ","shortLead":"Gréczy Zsolt szerint most a \"felhalmozott Lázár-vagyon tisztára mosása\" zajlik, ezért elvárják, hogy a parlament...","id":"20180608_A_DK_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_Lazar_Janos_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a04f7a-e0a9-458b-b976-09d6357e4174","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_DK_vagyonnyilatkozati_eljarast_kezdemenyez_Lazar_Janos_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 13:24","title":"A DK vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Lázár János ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más is van a háttérben. ","shortLead":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más...","id":"20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83b9ec-42b5-4900-8942-eb21f8fdffdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2018. június. 08. 13:10","title":"A Fideszben állítólag azon gondolkodnak, hogy előrébb hoznák az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg szorong, hogy elmarad a műtétje, ha nem sikerül magának vért gyűjtenie, a véradóhelyeken pedig káosz van, sokszor nem világos, ki mikor és hogyan adhat vért egy bizonyos személynek, ha adhat. Az összképbe a vérplazmabiznisz is bezavar. Az országos vérellátó nem lát problémát.\r

\r

","shortLead":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg...","id":"20180609_mutet_ver_iranyitott_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687d7ebe-db2e-4305-94c8-4333326ad14c","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_mutet_ver_iranyitott_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","timestamp":"2018. június. 09. 07:00","title":"Műtéted lesz? Szereznél hozzá vért? – az irányított véradás fonák gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1700d94d-30dc-4b14-8703-4d138051b462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigi a szájban, kicsalt pénz a kézben, íme az aszfaltos csaló.","shortLead":"Cigi a szájban, kicsalt pénz a kézben, íme az aszfaltos csaló.","id":"20180608_Az_ev_korozesi_fotojat_publikalta_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1700d94d-30dc-4b14-8703-4d138051b462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265ce2b9-dfb9-4fa9-a518-8fa39cc86a39","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Az_ev_korozesi_fotojat_publikalta_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 08. 11:35","title":"Az év körözési fotóját publikálta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket fogadni a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A problémát normál esetben észre sem vehették volna az utasok – de most még éppen rosszkor jött.","shortLead":"Nem üzemszerű, de azért időnként előfordul az a műszaki hiba, amely miatt néhány órán át nem tudott repülőgépeket...","id":"20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847ca1e3-d850-4331-a094-91701dc80475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50709058-fca2-456f-a7df-86ee35f3898a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_bud_ferihegy_nem_fogad_repuloket_budapesti_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_budapest_airport_serult_futopalya_aszfalt_lhbp","timestamp":"2018. június. 08. 10:23","title":"Miért állt le Ferihegy? „Nem csak az alvállalkozók dolgoznak a repülőtéren, hanem Murphy is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]