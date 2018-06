Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","shortLead":"Feltörték a neves családfa-kutató oldalt: több mint 90 millió felhasználó adatai kerültek veszélybe.","id":"20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54497c89-d5c2-48b2-906b-bac55a304708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb7afb1-1cc0-40b7-8976-da7ca7f1c7b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_myheritage_adatszivargas_adatlopas_hackertamadas","timestamp":"2018. június. 09. 19:03","title":"Pórul járhatott, aki a családfája után kutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379475ae-36a7-4757-a54a-676796797040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megint az állatvédők próbálták meg a lehetetlen: egy tíz éves, súlyosan elhanyagolt kutyát juttattak el az utolsó pillanatban egy állatorvoshoz, hátha sikerül megmenteni az életét. Végül későn jött a segítség, de Lizi esete újra felhívja a figyelmet arra, hogy mekkora a baj az állatvédelem területén.","shortLead":"Megint az állatvédők próbálták meg a lehetetlen: egy tíz éves, súlyosan elhanyagolt kutyát juttattak el az utolsó...","id":"20180610_Felfoghatatlan_allatkinzas_16_kilos_daganatot_operaltak_le_a_kutyarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=379475ae-36a7-4757-a54a-676796797040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9f2933-8688-4487-8853-b1781b557226","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Felfoghatatlan_allatkinzas_16_kilos_daganatot_operaltak_le_a_kutyarol","timestamp":"2018. június. 10. 09:50","title":"Felfoghatatlan állatkínzás: 16 kilós daganatot operáltak le a kutyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány kezelhető, a balatoni vendéglátósok felkészültek az idei szezonra – közölte Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke. Vannak, akik vitáznak vele.","shortLead":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány...","id":"20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11b9233-28d2-4981-945e-5b7dfd7f3f0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","timestamp":"2018. június. 08. 16:31","title":"A balatoni vállalkozók elnöke szerint nincs egymilliós szakácsfizetés a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából szombaton. Két nappal azután, hogy Asraf Gáni afgán elnök is a harcok felfüggesztéséről tett bejelentést.","shortLead":"Háromnapos tűzszünetet hirdettek szombaton az afganisztáni tálibok a ramadánt lezáró íd al-fitr nevű ünnep alkalmából...","id":"20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b40a2a-7735-47e8-9249-a2fa4307a336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7464e8e5-1aed-413c-8707-0452af2054bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_A_talibok_eloszor_hirdettek_tuzszunetet_Vallasi_eloljarok_szerint_a_terrorizmus_iszlamellenes","timestamp":"2018. június. 09. 15:49","title":"A tálibok először hirdettek tűzszünetet. Vallási elöljárók szerint a terrorizmus iszlámellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium. A véleményt a jövő héten tárgyalja a fővárosi közgyűlés.","shortLead":"Legalábbis ezt a verziót támogatja a főpolgármester által felállított, a gát nyomvonalát vizsgáló szakmai grémium...","id":"20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71aa5b63-ceda-4860-b0d0-ac5e9acc4c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407cc795-f6e9-4b15-b039-79a5936911e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Tarlos_Romai_fovarosi_kozgyules_dontes","timestamp":"2018. június. 08. 17:07","title":"A Római-parton, de nem a partélen épülhet a gát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két kisgyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy, hogy szókimondó, rámenős, harsány stílusa sohasem talált teljes egyetértésre még saját pártjában sem. HVG-kontúr.","shortLead":"Andrea Nahlesnek kellene ismét önállóan is kormányképes párttá tenni az SPD-t, kérdés, fog-e ez menni úgy...","id":"201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7913da-65c4-40e4-8d7b-9ab2ea7a460a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0c34a9-9281-4185-a84a-72a253198a42","keywords":null,"link":"/vilag/201818_andrea_nahles_anemet_szocialdemokratak_elnoknoje","timestamp":"2018. június. 10. 08:00","title":"A német szocdemek új elnökének irodájában ott van a feszület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]