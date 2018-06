Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel számolhatnak a Budapesten működő kereskedők, vendéglősök, más vállalkozások - írta szombati számában a Magyar Idők.","shortLead":"Nagyszabású akcióba kezd hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a fővárosban, és fokozott hatósági jelenléttel...","id":"20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ac4377-bd00-4885-a073-efbbcda84822","keywords":null,"link":"/kkv/20180609_Nagyszabasu_razziaba_kezd_hetfotol_a_NAV_Budapesten","timestamp":"2018. június. 09. 10:33","title":"Nagyszabású razziába kezd hétfőtől a NAV Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet a párbeszéd fontosságára - majd elmenekült Gulyás kérdései elől.","shortLead":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet...","id":"20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd6fc7-b71e-42c8-9046-23fbc6b3ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","timestamp":"2018. június. 10. 09:57","title":"\"Nyitva kéne tartanunk a dialógust\", mondta a hollandiai magyar nagykövet, majd elmenekült Gulyás Márton elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nem először próbálkozik azzal, hogy a tenger fenékéről üzemeltesse adatközpontját. E megoldás előnyei vitathatatlanok.","shortLead":"A Microsoft nem először próbálkozik azzal, hogy a tenger fenékéről üzemeltesse adatközpontját. E megoldás előnyei...","id":"20180610_microsoft_project_natick_szerverkozpont_a_tengerben_tenger_alatt_vizalatti_adatkozpont_skocia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28baf048-22e7-4bee-8a2d-3e47cc3ba8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7928f59-deba-4c1c-9e54-9cb9365f7a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_microsoft_project_natick_szerverkozpont_a_tengerben_tenger_alatt_vizalatti_adatkozpont_skocia","timestamp":"2018. június. 10. 08:03","title":"A Microsoft beleengedett 864 szervert a tengerbe, a víz alatt működik az egzotikus adatközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs hír.","shortLead":"Magyar állami vállalat vásárolta meg és újítja fel Szatmárnémeti reprezentatív épületét. A vételárról egyelőre nincs...","id":"20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4270fdbe-b4c9-4ff6-9272-bbc3b1508374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b71caf-8c7e-49ce-8915-03e1f2048c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_magyar_allame_lett_Erdely_egyik_legszebb_szecesszios_epulete","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"A magyar államé lett Erdély egyik legszebb szecessziós épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","shortLead":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","id":"20180609_Porsche_Taycan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f94f6-758d-4d13-ab73-5b65f5713693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Porsche_Taycan","timestamp":"2018. június. 09. 15:12","title":"Török eredetű nevet kapott az első villany Porsche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző eszközként alkalmazzák ezt a juttatást - derül ki az Union Biztosító egyik legutóbbi felméréséből.","shortLead":"Egyre jobban felértékelődnek az egészségbiztosítások, a munkáltatók a súlyosbodó munkaerőhiány miatt ösztönző...","id":"20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6133d46a-c68e-45f1-b7c3-a7ddd7ce95a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Tudja_mennyit_sporolhat_ha_egeszsegbiztositast_kap_a_munkaltatojatol","timestamp":"2018. június. 10. 13:46","title":"Tudja, mennyit spórolhat, ha egészségbiztosítást kap a munkáltatójától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként. A királynő szülinapja alkalmából művészek, sportolók, tudósok kaptak lovagi címet.\r

\r

","shortLead":"Ezentúl Dame Emmaként is emlegethetjük a színésznőt, a legendás Liverpool-focista, Kenny Dalglish pedig Sir Kennyként...","id":"20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0779-068f-482f-993b-ffec60c38cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d57736a-3bf2-4837-b68c-9be184eeec67","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Lovagga_utottek_Emma_Thompsont","timestamp":"2018. június. 09. 09:53","title":"Lovaggá ütötték Emma Thompsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont a nemzetközi piacokon is bemutatkozhat.","shortLead":"Miután a Sony eladta Vaio márkáját, az ilyen típusú gépek beszorultak az ázsiai piacra. Két újabb modell viszont...","id":"20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637aedfa-bf75-4785-b47e-19d4d61cd478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23cda36-da12-4031-8105-130c6bc74dcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_computex_2018_uj_vaio_laptopok","timestamp":"2018. június. 09. 17:03","title":"Emlékszik a Sony laptopokra? Úgy néz ki, visszatérnek a Vaio notebookok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]