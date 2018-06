Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden tart történelmi jelentőségű tanácskozást: ez lesz az első alkalom, hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök találkozik a távol-keleti kommunista diktatúra első emberével. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető is megérkezett Szingapúrba. A két politikus kedden...","id":"20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f77c63-cfb0-430f-9d98-577fb5d3b3f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180610_A_testorok_megint_futhatnak__Kim_es_TRump_is_megerkezett_Szingapurba","timestamp":"2018. június. 10. 14:59","title":"A testőrök megint futhatnak – Kim és Trump is megérkezett Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5f11d8-ce64-4fc7-8b10-1bbe5ecb4952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo tévé műsorában a kormányközeli Figyelő és a pestisrácok.hu munkatársai, valamint Boros Bánk Levente, egykori kisgazda képviselőjelölt viccelődtek a mostanság megszűnt jobboldali lapokon. ","shortLead":"Az Echo tévé műsorában a kormányközeli Figyelő és a pestisrácok.hu munkatársai, valamint Boros Bánk Levente, egykori...","id":"20180609_Ungar_Peter_kiakadt_uzent_a_fideszes_berirnokoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f5f11d8-ce64-4fc7-8b10-1bbe5ecb4952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e78167a-5940-489c-bf49-617b84914266","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ungar_Peter_kiakadt_uzent_a_fideszes_berirnokoknak","timestamp":"2018. június. 09. 09:20","title":"Ungár Péter kiakadt, üzent a fideszes bérírnokoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c38aa217-871a-4bb4-9430-b9af7ab0c15b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nem úgy, csupán elvállalta a Neil Armstrong életéről szóló film főszerepét.","shortLead":"Persze nem úgy, csupán elvállalta a Neil Armstrong életéről szóló film főszerepét.","id":"20180609_Ryan_Gosling_first_man_trailer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c38aa217-871a-4bb4-9430-b9af7ab0c15b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3b2471-1199-459c-a340-5e5966fe6abe","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Ryan_Gosling_first_man_trailer","timestamp":"2018. június. 09. 15:45","title":"Ryan Gosling űrhajósnak áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Július közepén megszünteti az e-bank szolgáltatásába chipkártyával történő belépési lehetőséget a K&H.","shortLead":"Július közepén megszünteti az e-bank szolgáltatásába chipkártyával történő belépési lehetőséget a K&H.","id":"20180608_kh_bank_e_bank_chipkartyas_azonositas_nem_mukodik_sms_mobil_token_okostelefon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0298f1-813e-4492-8be5-15668326d367","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_kh_bank_e_bank_chipkartyas_azonositas_nem_mukodik_sms_mobil_token_okostelefon","timestamp":"2018. június. 08. 19:03","title":"Megszűnik egy netbankos belépési mód a K&H Banknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","shortLead":"A Porsche bejelentette első, teljesen elektromos sportkocsijának hivatalos nevét.","id":"20180609_Porsche_Taycan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765e4687-a0c1-4ca5-be7e-29848871f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9f94f6-758d-4d13-ab73-5b65f5713693","keywords":null,"link":"/cegauto/20180609_Porsche_Taycan","timestamp":"2018. június. 09. 15:12","title":"Török eredetű nevet kapott az első villany Porsche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb végtagamputácót. 2015 óta egy centit nem haladtunk előre.\r

\r

","shortLead":"Dohányzás, forrásszegény egészségügy: a szakértők szerint ezek is okozzák, hogy Európában nálunk végzik a legtöbb...","id":"20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1334c064-d438-482c-959d-ee1a94bea05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0b9145-60ac-4a24-a7db-21f83d501d9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Riaszto_amputacioban_sajnos_vilagelsok_vagyunk","timestamp":"2018. június. 10. 12:12","title":"Riasztó: amputációban sajnos elsők vagyunk Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott többek között Árvai Péter és Enyedi Ildikó is. A legerősebb mondatokból válogattunk.","shortLead":"Péntek este megnyílt a 23. Budapest Pride, idén először egy hónapon át tart a rendezvény. A megnyitón beszédet mondott...","id":"20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aca1190d-5497-4948-906d-6502907a157d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040271cb-f7a0-451c-9495-e2758a9120e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Pride_Husegesen_ketezer_eve_nem_vesszuk_komolyan_a_jezusi_parancsolatot","timestamp":"2018. június. 09. 08:30","title":"Pride: Hűségesen, kétezer éve nem vesszük komolyan a jézusi parancsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj értékesítése június 10-én, hajnali 1 és 5 óra között rendszerfejlesztés és karbantartás miatt.","shortLead":"Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj...","id":"20180609_Vigyazzon_mert_vasarnap_hajnalban_nehany_oraig_szunetel_az_ematrica_es_az_eutdij_ertekesitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc34e6c8-70e6-43e9-a0a5-27ab04691fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_Vigyazzon_mert_vasarnap_hajnalban_nehany_oraig_szunetel_az_ematrica_es_az_eutdij_ertekesitese","timestamp":"2018. június. 09. 17:48","title":"Vigyázzon, mert vasárnap hajnalban néhány óráig szünetel az e-matrica és az e-útdíj értékesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]