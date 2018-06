Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","shortLead":"Korábban sem Máltán, sem Olaszországban nem engedték partra szállni a tengerből kimentett embereket. ","id":"20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e943b00b-e67e-456c-9bff-4d06c5ce99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d5b350-ea21-488c-84da-070fbb947f0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_A_spanyol_kormanyfo_megengedte_hogy_kikosson_a_629_menekultet_szallito_hajo","timestamp":"2018. június. 11. 15:17","title":"A spanyol kormányfő megengedte, hogy kikössön a 629 menekültet szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dell kutatása szerint a játékosközösség a sokszínűségnek és befogadókészségnek köszönhetően soha nem látott mértékben növekszik, ennek eredményeképpen a játékpiac 2016-ban túllépte a 30 milliárd dollárt, és 2019-ig várhatóan 6 százalékkal fog emelkedni. A vállalat megbízásából készült tanulmány szerzői arra jutottak, hogy napjaink játékosa már egyáltalán nem a szülei házának alagsorában magányosan játszó tizenéves.","shortLead":"A Dell kutatása szerint a játékosközösség a sokszínűségnek és befogadókészségnek köszönhetően soha nem látott mértékben...","id":"20180610_dell_alienware_gamer_kutatas_jatekosok_elete","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"927c76f6-c642-4201-a832-2508043cd2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_dell_alienware_gamer_kutatas_jatekosok_elete","timestamp":"2018. június. 10. 23:15","title":"Ennyit a játékosokkal kapcsolatos sztereotípiákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult a költői pályán. Ő meg Bödőcs Tibort vette rá a prózaírásra. HVG-portré.","shortLead":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult...","id":"20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edefe32-91e2-44f8-a564-fcfe8d82dbde","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","timestamp":"2018. június. 09. 20:00","title":"\"Addig jó, amíg mindkét oldalon azt gondolják, hogy a másikhoz tartozom!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","shortLead":"Nagyon lefogyott, de nem kórosan sovány, folyamatos orvosi vizsgálat alatt áll.","id":"20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acd7608-9fd6-4674-a80e-ff0911fe6db5","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Nincs_jo_passzban_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 11. 10:47","title":"Nincs jó passzban Robi, a medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","shortLead":"Mohamed Szalah a Csecsen Köztársaság elnökével, Ramzan Kadirovval találkozott. ","id":"20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e27749-382e-4d6e-a4c5-08e7e448d453","keywords":null,"link":"/sport/20180611_mohamed_szalah_ramzan_kadirov_talalkozo","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Az egyiptomiak sztárja a csecsen vezetővel mutatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza a jövőbe filmek negyedik részének a forgatását, s az alkotás hamarosan a mozikba kerülhet.","shortLead":"Bődületes gyorsasággal járta be az internetet az a híresztelés, amely szerint tavaly nyáron titokban elkezdték a Vissza...","id":"20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=857be6c8-aff1-4e47-9c43-4c66eb7f3fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8307f58a-a75c-4c5e-a30f-0710afab21da","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Itt_lehetne_a_Vissza_a_jovobe_4","timestamp":"2018. június. 10. 20:30","title":"Korai még örülni, hogy jön a Vissza a jövőbe 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakértők és a pártok aggódnak, de úgy néz ki, a nép többsége is ellenzi a kezdeményezést.","shortLead":"A szakértők és a pártok aggódnak, de úgy néz ki, a nép többsége is ellenzi a kezdeményezést.","id":"20180610_Olyasmirol_szavaznak_Svajcban_ami_felborithatja_a_hitelrendszert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4c757c-f4e0-4cc5-87dd-e74888e9314e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff836ecb-9daa-40de-8e98-971bb8439421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Olyasmirol_szavaznak_Svajcban_ami_felborithatja_a_hitelrendszert","timestamp":"2018. június. 10. 11:35","title":"Olyasmiről szavaznak Svájcban, ami felboríthatja a hitelrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]