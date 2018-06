Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566","c_author":"InfoRádió","category":"elet","description":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós követelmények szerint – jelentette az Inforádió.","shortLead":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós...","id":"20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d085d8-128c-4bc1-a1de-24d54660368e","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","timestamp":"2018. június. 10. 19:21","title":"Kiválóak a magyarországi szabad vízi fürdőhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

","shortLead":"Négy számban is magyar győzelem született, Hosszú Katinka 400 méter vegyesen pedig második lett a Mare Nostrum...","id":"20180610_kikapott_400_vegyesen_hosszu_katinka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18df4b22-15f3-4fbe-80df-a2d4d3ef6d41","keywords":null,"link":"/sport/20180610_kikapott_400_vegyesen_hosszu_katinka","timestamp":"2018. június. 10. 21:30","title":"Kikapott 400 vegyesen Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","shortLead":"Richard Madaleno arra építi a kampányát, hogy felbosszantsa Donald Trumpot.","id":"20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcfccb10-6c7b-42a2-9f47-75006558fcd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0598776-31b9-4c4a-b5a6-0d102eb619d0","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Itt_az_elso_politikusi_melegcsok_egy_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2018. június. 11. 09:15","title":"Itt az első politikusi melegcsók egy választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","shortLead":"A mentők állítólag 46 fokos testhőmérsékletet mértek az autóban felejtett két és fél éves gyermeknél. ","id":"20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4ac0588-c2ff-4f62-9e91-d625b860b0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89576b1a-72fa-4c27-ad27-e91dd9cb1db1","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_Meghalt_egy_felforrosodott_autoban_hagyott_kislany_Szlovakiaban","timestamp":"2018. június. 11. 18:18","title":"Meghalt egy felforrósodott autóban hagyott kislány Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]