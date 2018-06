„Nem hiszem, hogy sokat kellene készülnöm. A lényeg a hozzáállás, az, hogy meg akarod-e oldani az ügyet”

– mondta Donald Trump amerikai elnök, amikor egy újságíró arról kérdezte, mennyit foglalkozott a keddi szingapúri csúcs előtt Észak-Koreával, a koreai válsággal, és Kim Dzsong Un phenjanivezetővel. Azt is elárulta, hogy a Szingapúrba tartó gépen ülve nézte át a 15 doboznyi anyagot. (A találkozó világpolitikai és más tétjeiről ebben a cikkünkben olvashat részletesen.)

Míg Trump hívei ismét találtak ünnepelni valót abban, hogy a nagyfőnök nem vacakol túl sokat a részletekkel – még azzal is viccelődtek, hogy a korábbi demokrata párti külügyminiszternek, John Kerrynek csak ahhoz két hétre lett volna szüksége, hogy egy biciklit átvigyen az USA-ból Szingapúrba – a hagyományos diplomáciai szabályai szerint egy ilyen csúcsra hónapokat vagy akár éveket kell készülni. Trump nem volt hajlandó meghallgatni a demokrata párti politikusok tanácsait sem, egy Twitter-üzenetben meg is jegyezte, azok akarnak neki ötleteket adni, akiknek nem sikerült tető alá hozniuk egy találkozót Kim Dzsong Unnal.

A jelek szerint igencsak előkészítetlen csúcstalálkozót a Szingapúr déli partjainál lévő Sentosa szigeten, az ötcsillagos Capella hotelben rendezik. A szállodák mellett egy vízi vidámparknak is otthont adó szigetet egyetlen híd köti össze a szárazfölddel, így a Capella biztonsági szempontból is logikus választásnak tűnik. A hotelt 2009-ben adták át, s a híres brit építész, Norman Foster által megálmodott szállodában 112 szóba és lakosztály várja a pénzes vendégeket.

Sentosa szigetének korábban jóval romantikusabb, vagy inkább félelmetes neve volt: Pulau Belakang Mati volt ez eredeti elnevezés, ami a The Guardian szerint maláj nyelven ezt jelenti: „a halál utáni sziget”. Egyes források szerint a név arra utal, hogy a sziget a korai kalózok rejtekhelye volt, míg mások szerint a harcosok szelleme lakott az erdős területen. Az 1970-ben adott Sentosa névnek is van jelentése, mégpedig „Béke és nyugalom”.

© AFP / Asit Kumar

Trump a Shangri-La hotelben szállt meg – itt az elnöki lakosztályért állítólag éjszakánként tízezer dollárt kérnek el – míg Kim Dzsong Un a Fullerton szállóban lakik, ahol hatezer dollár egy éjszaka. A fizetéssel volt egy kis gond is, az észak-koreaiak ugyanis azt mondták, nekik nincs ennyi pénzük a szállásra. Az USA pedig nem fizetheti Kim számláját – ezzel az elnök sértené meg az Észak-Korea elleni szankciókat –, így végül Szingapúr állja a cechet.

Bár Szingapúr nem tartozott a legvalószínűbb tárgyalási helyszínek közé, a városállamnak sok olyan előnye van, amellyel igazolni lehet a választást. A fő indok az, hogy Szingapúr olyan biztonságos állam, ahol a rendőrség teljesen a kezében tartja az ellenőrzést, s nem kell ellenzéki megmozdulásoktól tartani. A városállam azért is jó választás volt, mert Szingapúrnak komoly rendezési tapasztalatai vannak: az évente megtartott Shangri-La párbeszéd keretei között milliárdosok és befolyásos politikusok beszélgetnek a világ dolgairól, s 2015-ben Szingapúrban találkozott egymással a kínai és a tajvani elnök is. Szingapúr e mellett többé-kevésbé semleges területnek is számít, hiszen a városállam több mint évtizeddel ezelőtt létesített diplomáciai kapcsolatot a távol-keleti országgal. A csúcs költségeit a Straits Times szerint egyébként 20 millió dollárra becsülik, s a kormány már bejelentette, magára vállalja a kiadásokat, mert ennyit bőven megér a térség biztonsága.

© AFP / Roslan Rahman

Ha valaki, akkor Kim Dzsong Un egyik megszemélyesítője, a Hong Kong-i komikus, Howard X már tudja, milyen is a biztonsági helyzet Szingapúrban. Howard X-et ugyanis napokban őrizetbe vették a szingapúri Csangi-repülőtéren, s csak két órás kihallgatás után engedték szabadon. De azért közölték vele, ha jót akar, tartsa magát távol a csúcstalálkozó helyszínétől.

Howard X egyébként dolgozni ment Szingapúrba, s Dennis Alannal, Trump hasonmásával kíván fellépni több helyen. Nem csak ő akar pénzt keresni, a szingapúri éttermeket és bárokat elárasztották a csúcstalálkozó tematikáját feldolgozó étel- és italköltemények: a Trump-Kim-burgerek, illetve koktélok.

Kim egyébként egyre inkább divatot csinál hajviseletével: Észak-Koreában is egyre többen másolják az „ambiciózus” névre keresztelt frizurát, s külföldön is vannak már követői Kimnek. Észak-Koreában egyébként még a hajviseletet is szabályozzák: 28 engedélyezett frizura van, s a hajadon nőktől elvárják, hogy ne engedjék hosszúra nőni a hajukat. Akadnak, akik úgy tudják, azért vált népszerűvé a Kim-féle hajviselet, mert egy rendeletben kötelezővé tették a vezér követését. Abban viszont kevesen tudják Észak-Koreában utánozni Kimet, hogy a diktátor állítólag imádja a svájci sajtokat. A leendő diktátor ugyanis az alpesi országban tanult, s ott igencsak megszerette az ementáli-féle sajtokat. Ugyancsak imádja a kosárlabdát, a kedvenc csapata a Chicago Bulls. Részben a kosármániának tudható be, hogy Kim többször is meginvitálta magához az egykori NBA-sztárt, Dennis Rodmant.