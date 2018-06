Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b48a4438-a9a7-4ca8-9024-db1461f4592e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen nettó 2,49 milliárd forintba kerülhet a 9 napos birkózó-világbajnokság, ez az idei év magyar sporteseménye.","shortLead":"Összesen nettó 2,49 milliárd forintba kerülhet a 9 napos birkózó-világbajnokság, ez az idei év magyar sporteseménye.","id":"20180611_277_millioba_kerul_naponta_a_magyar_birkozo_vb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b48a4438-a9a7-4ca8-9024-db1461f4592e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2985f1a-866c-4776-8666-ddcd197536ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_277_millioba_kerul_naponta_a_magyar_birkozo_vb","timestamp":"2018. június. 11. 11:16","title":"277 millióba kerül naponta a magyar birkózó-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci G7-csúcstalálkozó után Emmanuel Macron. A francia államfő egyértelműen Donald Trump amerikai elnökre gondolt, aki előbb nem volt hajlandó aláírni a közös nyilatkozatot, majd példátlan módon jellemtelennek és gyengének nevezte a vendéglátó ország, Kanada miniszterelnökét, Justin Trudeau-t.","shortLead":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci...","id":"20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43785197-0b26-492d-93fd-bbff4b70c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","timestamp":"2018. június. 10. 14:31","title":"Trumpék csúnya dolgokat vágnak egymás fejéhez a G7-csúcs után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"920 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és további 2,5 millióan nem tudnak hova menni. ","shortLead":"920 ezer ember kényszerült elhagyni az otthonát, és további 2,5 millióan nem tudnak hova menni. ","id":"20180611_Kozel_egymillioan_valtak_hontalanna_iden_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514accc8-e372-47cb-94a7-f4ab848a1730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297aebf0-d02c-4659-94a8-db4acc4b3b21","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_Kozel_egymillioan_valtak_hontalanna_iden_Sziriaban","timestamp":"2018. június. 11. 12:10","title":"Közel egymillióan váltak hontalanná idén Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56e585-5e56-4cd0-9558-3bc41df53d0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges utolsó tanórája lett a nyugdíjazás előtt álló pedagógusnak: legelső osztálya lepte meg.\r

