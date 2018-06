Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","shortLead":"A portákon összegyűlt esővízért akkor is kell majd fizetni, ha azt a közműbe vezetik, és akkor is, ha nem.","id":"20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93674776-afc5-48fb-b968-f914da9b6660","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Megadoztatnak_az_esovizet_Kiskunhalason","timestamp":"2018. június. 11. 06:42","title":"Megadóztatnák az esővizet Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni a felhasználói aktivitást a Facebookon. Az ilyen üzenetek egy része hamarosan elapad.","shortLead":"A Facebook Messenger sokszor zargatja olyan értesítésekkel a felhasználót, melyeknek valójában egy céljuk van: fokozni...","id":"20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e53116-821e-475e-b965-236039f7534f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_facebook_messenger_ertesitesek_kikapcsolasa_uj_ismeros_mostantol_messenger_kapcsolatod","timestamp":"2018. június. 11. 09:03","title":"Jó hír: eltörli a Facebook a Messenger mindenkit idegesítő értesítéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae7e2d6-5d21-4c78-8009-9326fcd685be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak szerint jól illusztrálja a mai világpolitikai helyzetet. A mémgyárosok úgy gondolták: lehetne még érzékletesebb a kép, így nekiálltak „tökéletesteni”.","shortLead":"Nagy karriert futott be hétvégén az az Angela Merkel kabinetirodája által szombaton közzétett fénykép, amely sokak...","id":"20180611_g7_csucs_foto_g7_memek_angela_merkel_donald_trump_emmanuel_macron_theresa_may","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae7e2d6-5d21-4c78-8009-9326fcd685be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbc3527-3de7-4c84-afd4-77007ecfe2ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_g7_csucs_foto_g7_memek_angela_merkel_donald_trump_emmanuel_macron_theresa_may","timestamp":"2018. június. 11. 10:03","title":"Elöntötték az internetet a mémek a remekül sikerült G7-fotó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c2803b-d644-40df-9a86-23c6bcd246e9","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Egy szülő, illetve a józsefvárosi óvodák vezetőjének állítása áll szemben egymással.","shortLead":"Egy szülő, illetve a józsefvárosi óvodák vezetőjének állítása áll szemben egymással.","id":"20180610_Ovodaban_osztogattak_a_levelet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c2803b-d644-40df-9a86-23c6bcd246e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92edb066-2a4b-4f4a-90fc-43026f103958","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ovodaban_osztogattak_a_levelet","timestamp":"2018. június. 10. 19:57","title":"Óvodában osztogatták a fideszes polgármesterjelölt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is, mennyi pénzt fizet ezért a szervező.","shortLead":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is...","id":"20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd5168-6bf6-42d9-9384-47e88c0dc989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","timestamp":"2018. június. 11. 20:39","title":"13 millióért adták oda hetekre a rakpartot a Red Bull Air Race szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","shortLead":"A katonai tematikájú nyári táborok mellett a legnépszerűbbek azok, amelyekben nyelvet vagy programozást tanítanak.\r

","id":"20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a4149e2-f16f-4617-a3bf-4b9fc25fa988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deede721-78a9-4375-a4a6-b390dbe1911b","keywords":null,"link":"/kkv/20180610_Imadjuk_katonanak_kuldeni_nyarra_a_gyerekeket","timestamp":"2018. június. 10. 11:23","title":"Imádjuk katonának küldeni nyárra a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

\r

","shortLead":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság...","id":"20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b883e-7e04-4760-b995-d928e0841dba","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","timestamp":"2018. június. 10. 10:15","title":"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes frissítést, benne a kvalifikált országok összes résztvevőjével. Sőt, némi extra is társul hozzá.","shortLead":"Ahogy a PC-s és a konzolos változatok, úgy a FIFA mobilos verziója is megkapta az idei világkupához tartozó ingyenes...","id":"20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa976fa5-63bd-4adf-952a-ab7948a6a067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb966cd9-3dfa-407a-9ec4-a4ff914826ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_fifa_soccer_fifa_world_cup_ea_foci_vb_2018_jatek_android_ios_letoltes","timestamp":"2018. június. 11. 19:03","title":"FIFA 2018: ingyenesen letölthető a program, mellyel a telefonján lejátszhatja az egész focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]