Az egész világ ünnepli most a koreai-amerikai megállapodást, de az már most látszik, nagyon az út elején járnak a "tartós béke" megteremtésében. Az egyik legfontosabb kérdés, milyen biztonsági biztosítékokkal lenne elégedett Kim Dzson Un a nukleáris leszerelésért cserébe, hiszen atomfegyvere országa biztonsága mellett saját politikai rendszerének érinthetetlenségét is biztosítja. Még az is lehet, hogy a phenjani vezér átverte Trumpot - de akár országa sorsfordulója is lehet a mai nap.

"Én megegyezéseket kötök. Ő meg akar egyezni" - ilyen egyszerű a dolog Trump elnök szerint, aki ezekkel a szavakkal jellemezte az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal folytatott, általa történelminek titulált szingapúri tárgyalásokat. Annyiban nyilván történelmi is a találkozó, hogy létrejött - ezzel Észak-Korea elérte azt a célját, hogy Amerika tárgyaljon vele, partnernek tekintse, ugyanis erre eddig nem volt hajlandó. Donald Trump pedig elérte azt a célját, hogy valamit fel tudjon mutatni a világpolitikában, hiszen mostanában nagyon sokan, sokfelé leginkább a következő világgazdasági válság előidézője, az iráni atomalku felmondója vagy a G7-es tárgyalások megfúrója titulussal illetik.

Trump bizakodó

A megállapodás aláírása után az észak-koreai vezető távozott, a találkozó eredményeit csak Donald Trump tálalásában ismerjük:

Kim Dzsong Un eltántoríthatatlan a nukleáris leszerelést illetően, és ez a cél gyorsan elérhető

Bár az aláírt szövegben ez végül nem szerepelt, Trump nemzetközi ellenőröket küldene Észak-Koreába a leszerelés végrehajtásának figyelemmel kísérésére. Trump úgy látja, akkor szüntetik meg a szankciókat Észak-Korea ellen, ha az atomfegyver már nem tényező

Meg kell szüntetni a Dél-Koreával karöltve folytatott provokatív, drága és nem megfelelő "háborús játékokat" Észak-Korea ellenében (ez hadgyakorlatokat, fegyverkezést jelent a Koreai-félszigeten)

Észak-Korea azzal mutatja elköteleződését, hogy lerombolt egy rakétamérnöki üzemet, állítja Trump. És azt is nagy dolognak tartja, hogy az ország részt vett a téli olimpián

Trump fényezte Kimet, amiért a népét egy, a fejlettség új, dicsőséges korszakába vezeti. Trump bízik is benne, nagyon tehetséges tárgyalónak tartja, de azért nem állnak egy szinten. Szerinte Kim nem fogja felhasználni a csúcsról készült videókat a saját propagandájához

A két vezető további diplomáciai találkozókat szervez a két fővárosban

Beszéltek az emberi jogi helyzetről is, Trump szerint a csúcs nyertese az a 100 ezer ember, aki most is valamelyik észak-koreai koncentrációs táborban sínylődik.

Trump beszélt arról az amerikai Otto Warmbierről is, akit Észak-Koreában bebörtönöztek, mert haza akart vinni pár tárgyat az USA-ba, majd kómában az USA-ba szállították, és ott meghalt. "Otto nem halt meg hiába, nélküle ez a találkozó nem jött volna létre." Otto Warmbier egyik tárgyalásán - Warmbiert Észak-Koreában korábban 15 évnyi kényszermunkára ítélték államellenes bűncselekmény elkövetése miatt © AFP / KCNA

A térségbeli országok üdvözölték az aláírást. Japán különösen az atomfegyver-mentesítési ígéretnek örült, és reméli, most talán majd rendezni lehet azoknak a japán állampolgároknak az ügyét, akiket még a hidegháború idején raboltatott el Phenjan. Dél-Korea történelminek nevezte a találkozót, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy lehetnek nehézségek a folyamatban. Kimre úgy fognak gondolni, mint aki megtette az első bölcs lépéseket a világ felé. Dánia a diplomáciai áttörés tényét nagyszerűnek minősítette, de éberségre intett, mert volt már példa arra, Észak-Korea nem tartotta be a szavát vagy kihátrált megegyezésekből. Üdvözölte a megállapodást Peking és Moszkva is.

"Trump tisztában van-e azzal, mit írt alá?"

A Guardian idézi John Everard volt észak-koreai brit nagykövetet, aki szerint Kim Dzsong Un mindezt a legnagyobb diadalként fogja otthon előadni. Trump leült vele tárgyalni, egyenrangú felek voltak, mindez Kim zsenialitását dicséri, ő volt az első tagja a dinasztiájának, aki le tudott ülni egy amerikai elnökkel tárgyalni. Neki leginkább az elkészült fotók számítanak, a csúcs maga másodlagos, mondja Everard.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök által aláírt közös dokumentum © AFP / Saul Loeb

Az egyezmény szerinte ingatag, könnyen ki lehet belőle táncolni. A szándéknyilatkozat keveset mond, Trump szerint Kim komolyan gondol mindent, ez vagy így van, vagy nem. Everard arra is felhívja a figyelmet, hogy

"a Koreai-félsziget nukleáris leszerelése megfogalmazás nem csak Észak-Korea mentesítését jelenti".

Tehát az USA-nak is biztosítania kell Kimet, hogy nem fog országára atomcsapást mérni. "Nem tudom, Trump tisztában van-e azzal, mit írt alá" vonja le következtetést a brit diplomata.

A Reuters hírügynökségnek nyilatkozó szakértők is azt hiányolják, hogy Donald Trumpnak nem sikerült konkrét vállalásokat kapnia Phenjantól a nukleáris leszerelést illetően. Trump előtt három amerikai elnök is kapott Észak-Koreától ígéreteket a nukleáris leszereléssel kapcsolatban, amelyeket aztán Phenjan visszavont. Azt a kitételt, hogy "a Koreai-félsziget teljes atomfegyvermentessé tétele érdekében" kell dolgozni, szakértők széles körben úgy értelmezik, hogy az amerikai kormányzat nem tudott érvényt szerezni az észak-koreai atomarzenál teljes megsemmisítését célul kitűző követelésének. Bár Trump a csúcstalálkozó utáni sajtóértekezleten azt hangoztatta, hogy "úgy gondolom, Kim Dzsong Un valóban leszerelést akar", az elnök csak egyetlen szóbeli ígéretet tudott Kimtől idézni: Észak-Korea kész bezárni egy nukleáris kísérleti telepet. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy szándékában áll az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatok leállítása, ami alapvető követelés Phenjan részéről.

A szimbolikus jelentőség azért megvan

Csoma Mózes, az NKE tudományos főmunkatársa, Korea-kutató szerint is történelmi léptékű a találkozó, még ha az elfogadott nyilatkozat csak irányelveket tartalmaz is. Szimbolikus jelentőségét viszont nehéz lenne túlbecsülni. Az ördög a részletekben lakozik, mert bár Trump elnök szerint a leszerelés gyorsan megoldható, Csoma meglátása szerint évekig is eltarthat.

A nagy kérdés az, hogy Észak-Korea milyen biztonsági garanciákat követel és kaphat meg majd az atomleszerelésért cserébe, mi alapján bízhat majd abban, hogy senki sem fogja megtámadni.

Csoma szerint ezt több nagyhatalomnak is garantálnia kellene Észak-Koreának. Párhuzamként az 1962-es kubai rakétaválságot hozza fel, amikor a kubai területekre telepített szovjet rakéták okozta feszültséget egy amerikai garancia zárta le, amely biztosította, hogy Kubát az USA nem támadja meg.

A leszerelési megállapodás ugyanakkor nem új, már a két Korea közötti április 27-i, szintén történelmi találkozó alatt megszületett. Az amerikai-észak-koreai megállapodás részletein pedig most tovább fognak dolgozni azok a munkacsoportok, amelyek korábban már megkezdték a munkát. Meg kell állapodni a leszerelés ütemezésében, a szankciók feloldásának részleteiben, a leszerelés ellenőrzésének mikéntjében, rengeteg dologban. A csúcs létrejöttét segítette Dél-Korea is, amely továbbra is igyekszik elősegíti északi szomszédja és az USA közeledését. Szöulban is úgy látják, ez a mostani lépés csak az első egy hosszú folyamatban.

Észak-Korea a biztonsági biztosítékok mellett a szankciók feloldását is szeretné elérni, illetve gazdasági segítséget is szeretne kapni, hogy emelhessen az ország borzasztó életszínvonalán. És hogy ez a lépés most a további nyitást is elhozhatja-e? Csoma szerint ez a folyamat már zajlik: Észak-Korea részt vett a téli olimpián, Dél-Koreához is közeledett, és az ígéretek szerint még idén összejön a koreai háborút véglegesen lezáró békeszerződés is.

Kim Dzsong Un észak-koreai vezető (b) és Mun Dzse In dél-koreai elnök kezet fog a két Koreát elválasztó panmindzsoni demilitarizált övezetben, a demarkációs vonal déli oldalán levő Béke Házában tartandó megbeszélésük előtt 2018. április 27-én © MTI / EPA / Pool

Igaz, ehhez a két Korea mellett Kína és az USA aláírása is szükségeltetik a dokumentumra. Azaz az USA további pozitív hozzáállása elengedhetetlen lesz.

Az atom védi Kim hatalmát is

"Jó kérdés", mondja Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, amikor felvetettük, milyen biztosítékokkal elégedne meg Észak-Korea az atomleszerelésért cserébe. Tálas szerint

legalább olyan erős garanciák kellenek, mint az atomfegyver.

A kérdés azért fontos, mert a hidegháború vége óta Észak-Korea egyedül maradt, nem állnak mögötte támogatók. Az atomfegyver pedig nemcsak az ország biztonságát védi, hanem a politikai rendszer fennmaradását is. Tálas szerint a koreaiaknak kell, hogy maradjon a kezükben valami, amivel adott esetben újra tudják kezdeni a fegyverkezést, ha bármi történik.

Felrobbantják az észak-koreai Punggje-ri atomlétesítmény egyik alagútjának bejáratát május 24-én. Észak-Korea külföldi újságírók jelenlétében leszerelte nukleáris kísérleti telepét Punggje-riben © MTI / EPA / News 1 Korea

A leszerelést végrehajtó országok mindig erős biztosítékokat kértek és kaptak. De hogy mi felelhet meg Észak-Koreának, ezt most még nem látni. Az figyelemreméltó, hogy Kína, Észak-Korea, illetve Trump máshogy értelmezik a leszerelést: utóbbi csak Észak-Koreára vonatkoztatja, míg a többiek az egész félszigetre. Az USA-nak az egész térségben háttérbe kéne vonulni Tálas szerint, ez is része lehet a lehetséges biztosítékoknak, és az is, hogy nemzetközi jogilag elismerje Észak-Koreát mint államot - ehhez kell a békekötés. Innentől aztán a szakértőkön múlik a dolog, ők dolgozzák ki a részleteket, és a garanciákhoz hozzá kell járuljon Kína és Dél-Korea is.