Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kvarcóra ára számít, amikor azt kalkulálják, mennyi az infláció, a lakásoké nem. Mutatjuk, hogyan számolják ki a statisztikusok, mennyivel drágul az élet az országban.","shortLead":"A kvarcóra ára számít, amikor azt kalkulálják, mennyi az infláció, a lakásoké nem. Mutatjuk, hogyan számolják ki...","id":"20180611_A_kvarcora_es_a_mukorom_fontosabb_a_lakasarnal__igy_szamoljak_ki_az_inflaciot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5ab8dd-d136-4946-80d9-584f644c5f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_A_kvarcora_es_a_mukorom_fontosabb_a_lakasarnal__igy_szamoljak_ki_az_inflaciot","timestamp":"2018. június. 11. 16:15","title":"A kvarcóra és a műköröm fontosabb a lakásárnál – így számolják ki az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A logisztikai szektorban folytatódott az első negyedévben a tavaly év végén elindult áremelési hullám, és várhatóan az év hátralévő részében is lesznek emelések a kézbesítési díjakban.","shortLead":"A logisztikai szektorban folytatódott az első negyedévben a tavaly év végén elindult áremelési hullám, és várhatóan...","id":"20180612_meg_tovabb_dragulhat_a_csomagkezbesites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb367cc-d744-42ec-b461-6a91c60ffa5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_meg_tovabb_dragulhat_a_csomagkezbesites","timestamp":"2018. június. 12. 05:24","title":"Még tovább drágulhat a csomagkézbesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea270a25-2fe7-403f-99f9-4c67c1efec79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez már nagyon kifinomult diplomáciai gesztus volt.","shortLead":"Ez már nagyon kifinomult diplomáciai gesztus volt.","id":"20180612_A_limuzinjaval_vagott_fel_Kim_Dzsong_Un_elott_az_amerikai_elnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea270a25-2fe7-403f-99f9-4c67c1efec79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030638b8-06a4-4e7c-8827-e0dec0e2f6fc","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_limuzinjaval_vagott_fel_Kim_Dzsong_Un_elott_az_amerikai_elnok","timestamp":"2018. június. 12. 09:16","title":"A limuzinjával vágott fel Kim Dzsong Un előtt az amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c20de-fa21-4958-8647-6e26498559b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c9d74e-9ad2-4b2a-9bb2-2565be43098e","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Nezzuk_vissza_Itt_van_ket_dal_a_tavalyi_Lovasieletmukoncertbol","timestamp":"2018. június. 12. 13:19","title":"Nézzük vissza! Itt van két dal a Lovasi-életműkoncertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz, szakértőként.","shortLead":"A spanyolok világbajnok játékosa nem került be a 23-as utazó vb-keretbe, de mégis ott lesz Oroszországban, igaz...","id":"20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9eee8b9-4d0c-4fb7-bed1-f0e1d898139d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919c433d-e711-43d0-bee6-4422e9a9ce15","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Fabregas_megis_megy_a_vilagbajnoksagra","timestamp":"2018. június. 11. 14:42","title":"Fabregas mégis megy a világbajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","shortLead":"Bongo dominanciára törekedett, ezért inkább másik lakhelyet kerestek neki.","id":"20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e6aa3fb-0931-4e75-a09a-17e3441e8d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167457c2-49a5-40fc-8e0e-39024551818e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Osszeveszett_apjaval_inkabb_Lengyelorszagba_koltoztetnek_egy_budapesti_gorillat","timestamp":"2018. június. 11. 13:07","title":"Összeveszett apjával, inkább Lengyelországba költöztetnek egy budapesti gorillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]