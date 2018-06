Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek intim kapcsolatot az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra érkező külföldi szurkolókkal. Különösen a más bőrszínűekkel ne.","shortLead":"Egy családi ügyekkel foglalkozó orosz törvényhozó azt kérte az orosz lányoktól és asszonyoktól, hogy ne létesítsenek...","id":"20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=861c9fdb-4c03-4172-9d80-7ae5a9533a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72d5e6d-159a-45d0-9227-3a9ab2b85d92","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Orosz_lanyok_csak_semmi_szex_a_kulfoldiekkel","timestamp":"2018. június. 14. 09:50","title":"Orosz lányok: csak semmi szex a külföldiekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem világos, Párizs mennyi embert fogadna be az Aquariusról.","shortLead":"Egyelőre nem világos, Párizs mennyi embert fogadna be az Aquariusról.","id":"20180614_Franciaorszag_is_befogad_embereket_az_Olaszorszagbol_elutasitott_menekulthajorol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deedcda-82e1-47ad-b03d-c42eaa880dcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Franciaorszag_is_befogad_embereket_az_Olaszorszagbol_elutasitott_menekulthajorol","timestamp":"2018. június. 14. 21:56","title":"Franciaország is befogad embereket az Olaszországból elutasított menekülthajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy mindenki nyugodtan aludhat éjszaka, nem lesz háború Észak-Koreával.","id":"20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c4aac3b-2b31-48bb-a1fe-c7546be27340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59663e14-8a64-4116-96da-6801a41bca30","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_trump_eszak_korea_tobbe_nem_jelent_nuklearis_fenyegetest","timestamp":"2018. június. 13. 13:08","title":"Trump: Észak-Korea többé nem jelent nukleáris fenyegetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és menekülőhely sincs. ","shortLead":"Egészen érthetetlen manőver a főváros egyik olyan pontján, ahol rengeteg autó szokott közlekedni nagy sebességgel és...","id":"20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb5a6df3-9da6-4cf6-bc50-0493c9fbfe29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238229d2-a1bb-47ec-976e-dd01aca0c700","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_Szemben_a_forgalommal_Szentendrei_ut_video","timestamp":"2018. június. 14. 16:17","title":"Mi van ezzel az autóssal a Szentendrei úton? Szembefordult a forgalommal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük a hvg.hu-n.","shortLead":"Orosz-szaúdi nyitómeccsel kezdődik ma a 21. labdarúgó-vb. A nap eseményeit és a nyitómeccset folyamatosan követjük...","id":"20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc1fb71-48a2-41aa-921f-ce9c240d1046&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a594fc1-be4d-4bef-a5a6-a6a0e4037898","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Indul_a_vilagbajnoksag__percrol_percre","timestamp":"2018. június. 14. 09:45","title":"Oroszország-Szaúd-Arábia – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen ez az orbáni kereszténydemokrácia.","shortLead":"Ilyen ez az orbáni kereszténydemokrácia.","id":"20180614_Csillagos_hazat_ragasztottak_le_a_Hollikot_utanzo_ifju_keresztenydemokratak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc65bea-788c-489b-9590-7900d5380665","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Csillagos_hazat_ragasztottak_le_a_Hollikot_utanzo_ifju_keresztenydemokratak","timestamp":"2018. június. 14. 11:28","title":"Csillagos házat ragasztottak le a Hollikot utánzó ifjú kereszténydemokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681cae40-cf83-471a-bc6b-bdda9d56590f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyeztet több állatfajt is némely LED-lámpa fénye – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik megvizsgálták, hogyan hatnak a modern fénykibocsátó diódák egyes fajokra.","shortLead":"Veszélyeztet több állatfajt is némely LED-lámpa fénye – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik megvizsgálták, hogyan...","id":"20180614_led_lampa_vilagitas_allatok_karos_hatas_fenyszennyezes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681cae40-cf83-471a-bc6b-bdda9d56590f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8ceb2-4105-4b22-bda0-361fdf2b9fe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_led_lampa_vilagitas_allatok_karos_hatas_fenyszennyezes","timestamp":"2018. június. 14. 13:03","title":"Mielőtt LED-lámpát szereltet be otthon, tudjon róla, milyen hatással lesz a természetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfc58f3-4db7-4198-8477-84332b78b0cf","c_author":"","category":"kkv","description":"A jobbikos Lukács László György küldött írásbeli kérdést a Pénzügyminisztériumba.","shortLead":"A jobbikos Lukács László György küldött írásbeli kérdést a Pénzügyminisztériumba.","id":"20180614_Erdekli_mi_lett_a_Paloc_Nagyker_dolgozoival_Tallai_Andras_megmondja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bfc58f3-4db7-4198-8477-84332b78b0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b0d81b-46e6-4989-8fc1-67331e2a5696","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Erdekli_mi_lett_a_Paloc_Nagyker_dolgozoival_Tallai_Andras_megmondja","timestamp":"2018. június. 14. 17:32","title":"Érdekli, mi lett a Palóc Nagyker dolgozóival? Tállai András megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]