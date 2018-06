Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","shortLead":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","id":"20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab96c91-0b4d-4bf5-8caf-ba190151be84","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","timestamp":"2018. június. 14. 08:59","title":"Van, aki bocsánatot kért Soros Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681cae40-cf83-471a-bc6b-bdda9d56590f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyeztet több állatfajt is némely LED-lámpa fénye – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik megvizsgálták, hogyan hatnak a modern fénykibocsátó diódák egyes fajokra.","shortLead":"Veszélyeztet több állatfajt is némely LED-lámpa fénye – figyelmeztetnek amerikai kutatók, akik megvizsgálták, hogyan...","id":"20180614_led_lampa_vilagitas_allatok_karos_hatas_fenyszennyezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681cae40-cf83-471a-bc6b-bdda9d56590f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f8ceb2-4105-4b22-bda0-361fdf2b9fe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_led_lampa_vilagitas_allatok_karos_hatas_fenyszennyezes","timestamp":"2018. június. 14. 13:03","title":"Mielőtt LED-lámpát szereltet be otthon, tudjon róla, milyen hatással lesz a természetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8b7a85-1de2-4b04-a2c8-05024993207f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mosoly-tréninget a moszkvai metró és az állami vasút dolgozóinak, illetve a FIFA embereinek kell elvégezniük.\r

","shortLead":"A mosoly-tréninget a moszkvai metró és az állami vasút dolgozóinak, illetve a FIFA embereinek kell elvégezniük.\r

","id":"20180613_Mosolyogni_tanitjak_az_orosz_dolgozokat_a_focivb_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8b7a85-1de2-4b04-a2c8-05024993207f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bad43b-2273-4610-af34-25c2151a737f","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Mosolyogni_tanitjak_az_orosz_dolgozokat_a_focivb_elott","timestamp":"2018. június. 13. 20:21","title":"Mosolyogni tanítják az orosz dolgozókat a foci-vb előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ef77e-d843-4a5c-9b34-c5c00239d66b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat már eloltották, a szerelvényen ülőkért küldenek egy másik mozdonyt.","shortLead":"A lángokat már eloltották, a szerelvényen ülőkért küldenek egy másik mozdonyt.","id":"20180613_kigyulladt_egy_a_balatonra_tarto_vonat_mozdonya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22ef77e-d843-4a5c-9b34-c5c00239d66b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ac8c07-4265-452a-ab0f-7c7920b5119c","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_kigyulladt_egy_a_balatonra_tarto_vonat_mozdonya","timestamp":"2018. június. 13. 11:10","title":"Kigyulladt egy, a Balatonra tartó vonat mozdonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","shortLead":"Vélhetően szelfizés közben vesztette életét a portugál tengerparton egy ausztrál pár kedden.","id":"20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2645a0-914b-4052-9f95-01dad0899dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26771cb1-7a09-4138-b81a-7bd428f443a4","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Szelfizes_kozben_halhatott_meg_egy_fiatal_par_Portugaliaban","timestamp":"2018. június. 12. 19:54","title":"Szelfizés közben halhatott meg egy fiatal pár Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt húzhatja a Fidesz, ha az egész országban betiltja a hajléktalanságot. A hatóságok most is felléphetnének ugyan a hajléktalanok ellen, az adatok alapján mégsem teszik. Legutóbb 2016 őszén intézkedtek életvitelszerű közterületen élés miatt. Választások környékén a hajléktalanok elleni kampány is felpörög.","shortLead":"Az Alaptörvény már most is büntethetővé teszi az életvitelszerű közterületen tartózkodást, ezek után már csak azt...","id":"20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26644ee1-d3ba-4e0a-a54d-44f2bd8d368d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283a9903-ec56-4aa0-a771-8209668c114f","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_alkotmanymodositas_fidesz_hajlektalan_varos_mindenkie_tasz","timestamp":"2018. június. 13. 12:30","title":"Mit akar a Fidesz a hajléktalanság tiltásával? \"Ez valószínűleg inkább hecckampány lesz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet és emberölés miatt.","shortLead":"Az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat 25-25 év fegyházbüntetésre ítélték első fokon embercsempészet...","id":"20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bda5fc9f-a5a5-4424-a13b-220a68b456c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336afc2-16c7-4144-8383-d7a782edd7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_itelethirdetes_halalkamionos_embercsempeszek_elsofok","timestamp":"2018. június. 14. 14:50","title":"100 év fegyház a halálkamionos embercsempészeknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]