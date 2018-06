Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült bűnügyekbe számos ismert politikus bukhat bele.","shortLead":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült...","id":"20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4fa-7cdb-4c42-9d89-3712203e1d95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Beindultak a letartóztatások a stadionépítéshez kapcsolódó bűnügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Lenyomja-e bárki Putyin oligarcháit? A brazil vagy az argentin politikusok lopnak pofátlanabbul? Ki esik ki az orosz-szaúdi-egyiptomi halálcsoportból? ","shortLead":"Lenyomja-e bárki Putyin oligarcháit? A brazil vagy az argentin politikusok lopnak pofátlanabbul? Ki esik ki...","id":"20180614_Foci_helyett_vesztegetes__lejatszottuk_a_korrupcios_vbt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7ae32d6-903a-4360-9fc0-489f1683c7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b4dc6f-d914-4fb9-ad6a-4682b2734680","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Foci_helyett_vesztegetes__lejatszottuk_a_korrupcios_vbt","timestamp":"2018. június. 14. 15:15","title":"Foci helyett vesztegetés – lejátszottuk a korrupciós vb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A stressz életünk elkerülhetetlen velejárója, de ha folytonos nyomás alatt élünk, előbb utóbb testi és lelki harmóniánk nagy kárt szenved. Vannak azonban olyan technikák, amelyek a szenvedés helyett az önérvényesítés képességének megszerzésével kecsegtetnek. ","shortLead":"A stressz életünk elkerülhetetlen velejárója, de ha folytonos nyomás alatt élünk, előbb utóbb testi és lelki harmóniánk...","id":"20180614_Tobbe_nem_leszunk_sem_luzerek_sem_pukkancsok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e857735-4101-400f-836c-7a7e2d3b294f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c53880-6366-45c9-8289-7650253a77d0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180614_Tobbe_nem_leszunk_sem_luzerek_sem_pukkancsok","timestamp":"2018. június. 14. 10:00","title":"Többé nem leszünk sem lúzerek, sem pukkancsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi nyilatkozat a két ország részéről. Phenjan a szankciók feloldásának és a leszerelés egymás mellettiségről beszél, Trump viszont előfeltételnek tekintené a leszerelést.\r

\r

","shortLead":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi...","id":"20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9737768d-5a30-4725-ac42-c487fcc9c427","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","timestamp":"2018. június. 14. 15:21","title":"Rögtön be is fuccsol a Trump–Kim-megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó. 2017-ben a Szíjj László-féle Duna Aszfalt vitt gyakorlatilag mindent, és idén májusban sem lehet oka panaszra. Az állami cégek kommunikációs és pr-feladatainak egy hónap alatt csaknem 11,5 milliárd forintnyi közpénzbe fájnak.","shortLead":"Az Átlátszó egy Excel-táblázatban vezeti, milyen közbeszerzéseket nyer a tíz legnagyobb Fidesz-közeli vállalkozó...","id":"20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56aecec1-a7d3-48a0-84c9-ebe9cd4342e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db64f825-9917-43a4-a108-b40ce37c52e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_Meg_mindig_kozpenzmilliardok_usznak_el_a_kormany_es_az_allami_cegek_fenyezesere","timestamp":"2018. június. 13. 13:53","title":"Még mindig közpénzmilliárdok úsznak el a kormány és az állami cégek fényezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4bb4bf-b5ef-4118-8974-83ddce087eb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka legfrissebb négyszemélyes modellje minden korábbinál erősebb motort kapott.","shortLead":"A kékvérű brit márka legfrissebb négyszemélyes modellje minden korábbinál erősebb motort kapott.","id":"20180614_aston_martin_rapide_amr_sportkocsi_tuning_porsche_panamera_negyszemelyes_negyajtos_v12_benzinmotor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb4bb4bf-b5ef-4118-8974-83ddce087eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fdd98d-753d-4e3a-959a-fd433be8dc02","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_aston_martin_rapide_amr_sportkocsi_tuning_porsche_panamera_negyszemelyes_negyajtos_v12_benzinmotor","timestamp":"2018. június. 14. 10:21","title":"Olyan Aston Martin jött, amivel egy komplett család utazhat villámgyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","shortLead":"A villanyautók gyártásához kevesebb munkaerő szükséges, mint a belső égésű motorosokéhoz.","id":"20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f27bee-d045-4476-b78a-14fa8878f7fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88376679-f54f-4842-aca8-3b93a6f48926","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_elektromos_hibrid_auto_villanyauto_dizel_benzinmotor_autogyartas_hajtaslanc_nemet_munkahelyek","timestamp":"2018. június. 13. 06:41","title":"Tömegek kerülhetnek utcára az elektromos autók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]