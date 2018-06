Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","shortLead":"Rosanne Barr először lenácizta, most már az alapítványát népszerűsíti.","id":"20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab96c91-0b4d-4bf5-8caf-ba190151be84","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Van_aki_bocsanatot_kert_Soros_Gyorgytol","timestamp":"2018. június. 14. 08:59","title":"Van, aki bocsánatot kért Soros Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700fb8e-41fd-4155-82f6-bcced1bb8762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerda is viharosnak ígérkezik, a csütörtök pedig inkább már esősnek.","shortLead":"A szerda is viharosnak ígérkezik, a csütörtök pedig inkább már esősnek.","id":"20180613_ujra_kezdodik_tobb_helyre_adtak_ki_riasztas_heves_zivatar_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d700fb8e-41fd-4155-82f6-bcced1bb8762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4527df6-6748-4dcf-b800-92b5a0cece42","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_ujra_kezdodik_tobb_helyre_adtak_ki_riasztas_heves_zivatar_miatt","timestamp":"2018. június. 13. 10:20","title":"Újra kezdődik: több helyre adtak ki riasztás heves zivatar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af636e06-6494-416b-b49d-e6416ee634d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A focivébén induló csapatokat bemutató sorozatunk második részében a C és a D csoport válogatottjait vesszük sorra. ","shortLead":"A focivébén induló csapatokat bemutató sorozatunk második részében a C és a D csoport válogatottjait vesszük sorra. ","id":"20180613_foci_vb_2018_csoportok_c_csoport_de_csoport","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af636e06-6494-416b-b49d-e6416ee634d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ac68a2-7d24-47b7-a8f0-e1a8d7c0ae14","keywords":null,"link":"/sport/20180613_foci_vb_2018_csoportok_c_csoport_de_csoport","timestamp":"2018. június. 13. 09:18","title":"A világbajnokság esélyesei és a halálcsoport: bemutatjuk a C és D csoport csapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden előzte be Orbán Viktor miniszterelnök a betegeket egy fővárosi kórházban, majd öt perccel később recepttel a kezében távozott. Az Index munkatársa is ott várakozott, most leírta, mit tapasztalt volna a miniszterelnök, ha kivárja a sorát. ","shortLead":"Kedden előzte be Orbán Viktor miniszterelnök a betegeket egy fővárosi kórházban, majd öt perccel később recepttel...","id":"20180613_Negy_orat_izzadt_volna_a_levegotlen_folyoson_Orban_ha_kivarja_a_sorat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4370d7d7-688b-47b5-93a5-c6f5f68f9426","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Negy_orat_izzadt_volna_a_levegotlen_folyoson_Orban_ha_kivarja_a_sorat","timestamp":"2018. június. 13. 12:35","title":"Orbán négy órát izzadt volna a levegőtlen folyosón, ha kivárja a sorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b16e99b-e226-4ed3-a529-553c632a0592","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Uniós pénzből kidolgozott mintaprogramnak kellene működnie abban a lovasközpontban, ahol a hvg.hu két hónapja gyerekek és sportolók helyett csak Czerván György fideszes államtitkár vejét találta. Azonban a programról szóló tanulmánynak minden példánya furcsa módon eltűnt, miután 9,5 millió forintot adtak érte közpénzből. Pedig szívesen elolvastuk volna a szakmai anyagot, amelyet Czerván bizalmasa intézett, hogy ez alapján illesszék a lovasoktatást a mindennapos testneveléshez és \"elmélyítsék ló és ember kapcsolatát\".","shortLead":"Uniós pénzből kidolgozott mintaprogramnak kellene működnie abban a lovasközpontban, ahol a hvg.hu két hónapja gyerekek...","id":"20180613_Irjon_tanulmanyt_95_millioert_Ugyis_elveszik_majd_valahol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b16e99b-e226-4ed3-a529-553c632a0592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1ec50d-3302-499a-9798-60b7b8e3d584","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Irjon_tanulmanyt_95_millioert_Ugyis_elveszik_majd_valahol","timestamp":"2018. június. 13. 06:30","title":"Írna tanulmányt 9,5 millióért? Az EU fizeti, az Orbán-kormány elveszíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54840a6c-8ea9-40fc-9bee-36b696585c03","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal a vb rajtja előtt menesztették a korábbi kapitányt, aki időközben aláírt a Real Madridhoz. Az új spanyol irányító sajtótájékoztatón mutatkozott be a jelenlévőknek. ","shortLead":"Egy nappal a vb rajtja előtt menesztették a korábbi kapitányt, aki időközben aláírt a Real Madridhoz. Az új spanyol...","id":"20180613_Bemutatkozott_a_spanyol_valogatott_villamgyorsan_kinevezett_uj_kapitanya__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54840a6c-8ea9-40fc-9bee-36b696585c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e064c556-845a-40f7-b50d-bec6243715a9","keywords":null,"link":"/sport/20180613_Bemutatkozott_a_spanyol_valogatott_villamgyorsan_kinevezett_uj_kapitanya__video","timestamp":"2018. június. 13. 19:14","title":"Bemutatkozott a spanyol válogatott villámgyorsan kinevezett új kapitánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","shortLead":"Vonatra ül Sussex hercegnője, hogy megnyisson néhány intézményt Anglia északnyugati részén.","id":"20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b029bf-8e01-42fc-84d0-0e273f0f6226","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Meghan_Markle_is_ugy_utazik_mint_barki_mas_csak_epp_a_kiralynovel","timestamp":"2018. június. 14. 09:16","title":"Meghan Markle is úgy utazik, mint bárki más, csak épp a királynővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos illiberális demokraták. Szabad vélemény.","shortLead":"A tortaügy természetesen nem a melegek jogairól szól, hanem arról, hogyan veszik át a nyilvánosság tereit a balos...","id":"20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3991e51c-3219-4cda-b154-b00a9e397119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9443f948-0095-46a0-9414-d92f131d8bbe","keywords":null,"link":"/velemeny/20180613_Seres_Pekek_melegek_kettos_mercek","timestamp":"2018. június. 13. 09:20","title":"Seres: Pékek, melegek, kettős mércék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]