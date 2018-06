Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=666f2859-dc00-4fa9-87a3-e7d5b29bacbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bf813-09ae-4c9a-b2eb-a2b4fb2bc5aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Es_elkeszult_vegre_Kasler_miniszter_portreja_Van_Goghkent_es_az_alkoto_meg_is_magyarazza","timestamp":"2018. június. 13. 13:06","title":"És elkészült végre Kásler miniszter portréja Van Gogh-ként, és az alkotó meg is magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. június. 13. 07:25","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"e0bbf0e5-14bb-4c88-b9b9-5b9699ff8319","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kell hozzá néhány Rolls-Royce, meg 100 éves francia párlatok. ","shortLead":"Kell hozzá néhány Rolls-Royce, meg 100 éves francia párlatok. ","id":"20180614_RollsRoyce_kocsik_es_konyak_rendezveny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bbf0e5-14bb-4c88-b9b9-5b9699ff8319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d4ec75-3975-4bae-a778-5b3ead292110","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_RollsRoyce_kocsik_es_konyak_rendezveny","timestamp":"2018. június. 14. 14:21","title":"\"Kocsik és konyakok\", ez talán most a legnagyobb sznobság autós körökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4904d0f2-8a65-47d0-9019-d2c0cab609ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában élő, a városi lakbért sokalló kreatívok. Nálunk ilyen sosem volt, és vélhetően sosem lesz, de az árát azért elkérik.","shortLead":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban...","id":"20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4904d0f2-8a65-47d0-9019-d2c0cab609ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c0eea-45f8-444c-9958-78c47b4817e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","timestamp":"2018. június. 14. 13:58","title":"Tágas tér, szűk kínálat – ezért humbug a magyar loft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a20be212-2a1d-43df-8bca-1535325ce53e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség figyelmeztette a jekatyerinburgi stadion közelében élő lakókat, hogy a meccsnapokon ne menjenek ki erkélyeikre, s ne álljanak az ablakok közelébe, mert a mesterlövészek merénylőnek nézhetik, és lelőhetik őket. A vb-stadion környékén egyébként is igazi hadiállapot uralkodik.","shortLead":"Az orosz rendőrség figyelmeztette a jekatyerinburgi stadion közelében élő lakókat, hogy a meccsnapokon ne menjenek ki...","id":"20180614_Kicsit_tultoljak_a_biztonsagot_Jekatyerinburgban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a20be212-2a1d-43df-8bca-1535325ce53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3d5340-13ff-4ea9-9325-0951861f4e43","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Kicsit_tultoljak_a_biztonsagot_Jekatyerinburgban","timestamp":"2018. június. 14. 09:51","title":"Kicsit túltolják a biztonságot Jekatyerinburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f385b-b897-4d52-9dc6-4cf39193cb17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem volt náluk torta, így különös megoldást választottak a Szocsiban készülő brazilok, hogy felköszöntsék a születésnapos Coutinhót.","shortLead":"Nem volt náluk torta, így különös megoldást választottak a Szocsiban készülő brazilok, hogy felköszöntsék...","id":"20180612_Ugy_senki_nem_unnepel_szulinapot_ahogy_Neymarek_tettek_Coutinhoval__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03f385b-b897-4d52-9dc6-4cf39193cb17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93348f0a-c713-4d42-9760-862a3396e5e0","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ugy_senki_nem_unnepel_szulinapot_ahogy_Neymarek_tettek_Coutinhoval__video","timestamp":"2018. június. 12. 19:08","title":"Úgy senki nem ünnepel szülinapot, ahogy Neymarék tették Coutinhóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","shortLead":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","id":"20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2b10b-72a5-455a-bf46-7033a4f618cf","keywords":null,"link":"/elet/20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","timestamp":"2018. június. 13. 14:59","title":"Remix készült a Kétfarkú MTVA-s szerepléséből. Kotkodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","shortLead":"Helyenként azért lehet 30 fok is. ","id":"20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df52c7f-57a8-447b-8624-040ce19742e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_A_hetvegen_is_marad_a_borus_ido","timestamp":"2018. június. 14. 15:01","title":"A hétvégén is marad a borús idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]