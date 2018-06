Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemzetpusztító baj van az iskola körül – mondja a gyerekpszichológus, aki D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek magammal című műsorban.","shortLead":"Nemzetpusztító baj van az iskola körül – mondja a gyerekpszichológus, aki D. Tóth Kriszta vendége volt az Elviszlek...","id":"20180613_Vekerdy_A_mai_iskola_kinzo_gyotro_pusztito","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacb30b-ed01-4c74-aa40-28ce0fa662ee","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Vekerdy_A_mai_iskola_kinzo_gyotro_pusztito","timestamp":"2018. június. 13. 16:15","title":"Vekerdy: A mai iskola kínzó, gyötrő, pusztító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","shortLead":"A szlovák határ közelében engedték szabadon az országjáró medvét. ","id":"20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fb1e05-bb63-4047-a865-c4e759063e1d","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Szabadon_engedtek_a_Sandorfalvan_befogott_medvet","timestamp":"2018. június. 14. 11:00","title":"Szabadon engedték a Sándorfalván befogott medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Módosították a Városliget beépítését szabályozó jogszabályt, a VÉSZ-t, és rögtön több kérdés is felmerült, mit is engednek az új szabályok. Megpróbáltuk ezeket tisztázni a Városliget Zrt.-vel. Tényleg kivágnak most 600 fát? Lesz kültéri színpad a Városligeti Színház mellett? Egymást érik majd a vendéglátóhelyek? ","shortLead":"Módosították a Városliget beépítését szabályozó jogszabályt, a VÉSZ-t, és rögtön több kérdés is felmerült, mit is...","id":"20180613_Varosliget_erkezik_Europa_legjobb_jatszotere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f88becb-23fe-4e1c-bf6c-2a91bd06b927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Varosliget_erkezik_Europa_legjobb_jatszotere","timestamp":"2018. június. 13. 09:29","title":"Városliget: kivágnak 600 fát, és érkezik Európa legjobb játszótere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180613_Donald_Trump_IQhaboruba_kezdett_Robert_de_Niroval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158d4fcc-ed72-41e5-a944-52cab04663da","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Donald_Trump_IQhaboruba_kezdett_Robert_de_Niroval","timestamp":"2018. június. 13. 09:13","title":"Donald Trump IQ-háborúba kezdett Robert de Niróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","shortLead":"A vizsgaidőszakot nem húzhatja keresztül egy hatalmas raktártűz sem.","id":"20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15aa4f2-ccda-4abc-8ebf-a7fb9cec28e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180613_Uzent_a_foiskola_lehet_hogy_eg_a_raktar_de_a_vizsgakat_megtartjak","timestamp":"2018. június. 13. 12:57","title":"Üzent a főiskola: lehet, hogy ég a raktár, de a vizsgákat megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","shortLead":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","id":"20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2964297a-62fb-4136-9674-e025e23c96d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","timestamp":"2018. június. 13. 17:28","title":"Erről is a Brexit tehet: kisebb lesz az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik egy kamionnal.","shortLead":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik...","id":"20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5a3d-8fa3-4682-9bec-88b5366c353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","timestamp":"2018. június. 14. 04:01","title":"Szemből érkező kamionnal ütközött a Volvo, mégis megmenekült a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék a támadásoktól.","shortLead":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék...","id":"20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00eff4f-27d1-410f-9515-107d905223b3","keywords":null,"link":"/elet/20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","timestamp":"2018. június. 14. 21:17","title":"Három méter magas, golyóálló üvegfallal veszik körbe az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]