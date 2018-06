Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat. ","shortLead":"Nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat. ","id":"20180615_Negy_auto_utkozott_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fe0608-70a2-4011-b513-1c17fcfbe58c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_Negy_auto_utkozott_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. június. 15. 16:34","title":"Négy autó ütközött a Ferihegyi gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában élő, a városi lakbért sokalló kreatívok. Nálunk ilyen sosem volt, és vélhetően sosem lesz, de az árát azért elkérik.","shortLead":"Minden hagyományt felrúgva, külvárosokban alakították át az elhagyatott gyárépületeket lakásokká az Egyesült Államokban...","id":"20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87c6b672-7f4b-4c84-b093-a82e29f2828e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c0eea-45f8-444c-9958-78c47b4817e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Tagas_ter_szuk_kinalat__ezert_humbug_a_magyar_loft","timestamp":"2018. június. 14. 13:58","title":"Tágas tér, szűk kínálat – ezért humbug a magyar loft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja, tényleg hosszabb lesz a szerelvény útvonala.","shortLead":"Felcsút fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosa, Tessely Zoltán korábban megígérte, most pedig meg is csinálja...","id":"20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48307f1-1a14-435b-852a-2338906db511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf21ebd-20fd-4c8f-a6d9-7bca025122aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Meghosszabbitjak_a_felcsuti_kisvasutat","timestamp":"2018. június. 15. 09:54","title":"Meghosszabbítják a felcsúti kisvasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze ennyit kéne mondania az öltözőben a portugálok elleni meccs előtt. Ez lesz a nap bombameccse, de kiderül az is, hogy Suarez vagy Szalah varázsol ma el bennünket.","shortLead":"\"Ne foglalkozzatok velem, csináljatok mindent úgy, ahogyan eddig!\" – lehet, hogy a spanyol Hierro kapitánynak mindössze...","id":"20180615_A_nap_meccse_Spanyol_ajandek_Cristiano_Ronaldonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fa705-b164-4d69-859f-e1bc5458e937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193046bd-3991-4062-8ac5-e83e4f44c8e0","keywords":null,"link":"/sport/20180615_A_nap_meccse_Spanyol_ajandek_Cristiano_Ronaldonak","timestamp":"2018. június. 15. 09:42","title":"A nap meccse: Spanyol ajándék Cristiano Ronaldónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cb1366-f216-4449-97e8-3acd0508a806","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. június. 14. 12:34","title":"Őrület! Orbán is Rokker Zsolttit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","shortLead":"A konzervatív Haladó párt tagjai, de nem ők ítélik oda a díjat.","id":"20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9213cac8-0214-4cf4-8ef5-4774a72c2693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1000730-cb36-458a-9bcc-f04aebf1efe4","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Van_ket_norveg_kepviselo_akik_Trumpnak_adnak_a_Nobelbekedijat","timestamp":"2018. június. 14. 07:44","title":"Van két norvég képviselő, akik Trumpnak adnák a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64201467-ac2f-4b63-b0a0-ac4f6dbe48c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Újratemették egy tízezer éve élt amerikai őslakos maradványait Kaliforniában.","shortLead":"Újratemették egy tízezer éve élt amerikai őslakos maradványait Kaliforniában.","id":"20180615_Visszaadtak_az_indianoknak_ami_az_ovek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64201467-ac2f-4b63-b0a0-ac4f6dbe48c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049b0a81-5786-4939-b8f3-2c973a562714","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Visszaadtak_az_indianoknak_ami_az_ovek","timestamp":"2018. június. 15. 14:09","title":"Visszaadták az indiánoknak, ami az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig jutottak.","shortLead":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig...","id":"20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1a9c2-abbf-4a94-a0d6-52c0ab65aaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 14. 05:39","title":"Ma végre találkozhat Lázárral Márki-Zay, de azt kéri, tüntetés most ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]