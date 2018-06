Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92bbb75d-d7f1-4b06-aa63-e00647acb898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda érdekességekbe lehet, akár itthon is belefutni egy péntek kora délutáni órán.","shortLead":"Micsoda érdekességekbe lehet, akár itthon is belefutni egy péntek kora délutáni órán.","id":"20180615_toyota_supra_m0s_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bbb75d-d7f1-4b06-aa63-e00647acb898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bcd08a-1767-498a-a98b-ae28d61baf84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_toyota_supra_m0s_video","timestamp":"2018. június. 15. 15:28","title":"Nocsak, az M0-son futottunk bele az álcafóliás új Toyota Suprába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így éli túl a műanyag azokat, akik az erdőben hagyják.","shortLead":"Így éli túl a műanyag azokat, akik az erdőben hagyják.","id":"20180614_Nezze_meg_milyen_egy_fel_evszazada_eldobott_tejeszacsko","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11bba7a-eaec-4cc9-ac36-2c9a9cf59784","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Nezze_meg_milyen_egy_fel_evszazada_eldobott_tejeszacsko","timestamp":"2018. június. 14. 11:32","title":"Nézze meg, milyen egy fél évszázada eldobott tejes zacskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított büntetőeljárást.","shortLead":"3 milliárd forint értékű áru égett el szerdán a Ramiris raktárában, a rendőrség rongálás gyanújával indított...","id":"20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b4ea708-e361-4023-ac69-f33e47d55d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1a6af3-1037-4063-969f-e5afdad2eee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_Sesztakkozeli_ceget_erinto_tuzeset_kapcsan","timestamp":"2018. június. 15. 13:02","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Seszták-közeli céget érintő tűzeset kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. 