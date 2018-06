Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást.","shortLead":"Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást.","id":"20180615_esztergom_ingyenes_parkolas_fizetos_auto_varos_kozlekedes_onkormanyzat_parkoloautomata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b83efb-63d7-49c6-9427-1e91229753b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_esztergom_ingyenes_parkolas_fizetos_auto_varos_kozlekedes_onkormanyzat_parkoloautomata","timestamp":"2018. június. 15. 13:23","title":"Vége, nincs több ingyenes parkolás Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a levél akár viccnek is betudható lenne, de sajnos nem az. Valaki tényleg beleköt a mentőautók hangos szirénázásába. És demonstrációval fenyeget.","shortLead":"Ez a levél akár viccnek is betudható lenne, de sajnos nem az. Valaki tényleg beleköt a mentőautók hangos szirénázásába...","id":"20180614_a_nap_videoja_borzalmas_szirenahasznalat_magyar_metoauto_demonstracio_kormos_anett_humorista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc025fea-542c-41e9-92fb-6b76bb1def72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_a_nap_videoja_borzalmas_szirenahasznalat_magyar_metoauto_demonstracio_kormos_anett_humorista","timestamp":"2018. június. 14. 13:19","title":"A nap videója: borzalmas szirénahasználat miatt szidják a magyar mentősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának másik cége, a Rado Central Kft. nyerte el a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) tenderét. ","shortLead":"A régi és jól menő, intézményekben használt szappanadagolóiról szinte mindenki által ismert Merida Kft. tulajdonosának...","id":"20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ba68183-437a-4ae5-a51e-f79a72f5f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9464d47c-51db-4772-99b2-3cedaeb55f16","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180614_A_szappanadagoloirol_ismert_vallalkozo_fog_110_millioert_labdafogohalokat_szallitani_az_MLSZnek","timestamp":"2018. június. 14. 14:29","title":"A szappanadagolóiról ismert vállalkozó fog 110 millióért labdafogó hálókat szállítani az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ffc796-e17a-41d7-8f0f-7696aaffbd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cb1366-f216-4449-97e8-3acd0508a806","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Orulet_Orban_is_Rokker_Zsolttit_tamogatja_Miskolcon","timestamp":"2018. június. 14. 12:34","title":"Őrület! Orbán is Rokker Zsolttit támogatja Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.","shortLead":"November elsején kerül mozikba Ujj Mészáros Károly, a Liza, a rókatündér rendezőjének új filmje.","id":"20180613_Kulka_Janos_novemberben_visszater_a_mozivaszonra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab2ce11-fd89-43f8-84a4-fb92645704fc","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Kulka_Janos_novemberben_visszater_a_mozivaszonra","timestamp":"2018. június. 13. 16:01","title":"Kulka János novemberben visszatér a mozivászonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Információink szerint a forrongó Akadémián rendkívüli elnökségi ülést hívtak össze péntekre, s felvetődött egy rendkívüli közgyűlés ötlete is.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25...","id":"20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c2497f-b558-4669-b9cc-cbaa9b38ebb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295972f6-1b31-4aa7-a9e3-d1daceb4953a","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_Allamosithatjak_az_MTA_kutatointezeteit","timestamp":"2018. június. 14. 13:20","title":"Államosíthatják az MTA kutatóintézeteit, 25 milliárdot kap Palkovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd7733b-86cc-4246-842f-a3d300bd1a52","c_author":"Mendrey László","category":"elet","description":"Megszokhattuk, hogy ha valami kiszivárog, és azt az Emmi cáfolja, akkor annak megvalósulása reális lehetőség. Vélemény.","shortLead":"Megszokhattuk, hogy ha valami kiszivárog, és azt az Emmi cáfolja, akkor annak megvalósulása reális lehetőség. Vélemény.","id":"20180614_Mendrey_Nem_tudja_az_egyik_balkez_mit_csinal_a_masik_bal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd7733b-86cc-4246-842f-a3d300bd1a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb2a35-1780-484b-923f-a8df5475d83c","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Mendrey_Nem_tudja_az_egyik_balkez_mit_csinal_a_masik_bal","timestamp":"2018. június. 14. 11:57","title":"Mendrey: Álságos az az érvelés, mely „táborszerű” foglalkozásokról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6229e60-1f07-4641-af78-cf48c2daba70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombattól július közepéig nem kell fizetniük az utazásért a budapesti kisvasúton azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik a jegyváltáskor bemutatják kitűnő bizonyítványukat.","shortLead":"Szombattól július közepéig nem kell fizetniük az utazásért a budapesti kisvasúton azoknak az általános és középiskolás...","id":"20180615_Kituno_bizonyitvanyert_ingyenutazas_jar_a_Gyermekvasuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6229e60-1f07-4641-af78-cf48c2daba70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a30c72-50e0-4998-9f7e-cbe8b72e7e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180615_Kituno_bizonyitvanyert_ingyenutazas_jar_a_Gyermekvasuton","timestamp":"2018. június. 15. 10:15","title":"Igazán különleges jutalmat kapnak a kitűnő tanulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]