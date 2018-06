Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele, csak a terheket fizetni. Pedig számos lehetőség áll a hitelfelvétel után is az ügyfél rendelkezésére, amivel érdemes foglalkozni. ","shortLead":"Sokan úgy gondolják, hogy ha felvették a lakáshitelt, azzal már révbe értek és onnantól nincs is egyéb dolguk vele...","id":"20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e9d2485-eb14-4de9-b11b-d24835d1cbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f88be1-8a12-4d31-8112-5fb457b3d44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Lakashitele_van_Itt_van_nehany_tipp_hogyan_csokkentheti_a_torlesztes_terheit","timestamp":"2018. június. 16. 07:45","title":"Lakáshitele van? Itt van néhány tipp, hogyan csökkentheti a törlesztés terheit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ikonikus budai épületet 2016 nyarán a Magyar Nemzeti Bank alapítványai vették meg.","shortLead":"Az ikonikus budai épületet 2016 nyarán a Magyar Nemzeti Bank alapítványai vették meg.","id":"20180615_Az_osszes_vadlottat_felmentettek_a_hutlen_kezeles_gyanuja_alol_a_Postapalotaperben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce9e0ba6-7977-43c1-8d26-bcf259e5d0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10004ba4-0384-4c15-afca-eb58fa5adbfd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Az_osszes_vadlottat_felmentettek_a_hutlen_kezeles_gyanuja_alol_a_Postapalotaperben","timestamp":"2018. június. 15. 13:37","title":"Az összes vádlottat felmentették a hűtlen kezelés gyanúja alól a Postapalota-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1d30e1-a88e-4533-8b72-7cbf80411744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hallott már a mediterrán diétáról? Kiderült, hogy az egyik legfontosabb róla szóló tanulmányhoz meghamisították a kutatást. ","shortLead":"Hallott már a mediterrán diétáról? Kiderült, hogy az egyik legfontosabb róla szóló tanulmányhoz meghamisították...","id":"20180614_Hibas_tanulmany_miatt_dicsertek_agyon_a_mediterran_dietat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d1d30e1-a88e-4533-8b72-7cbf80411744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d529830b-6644-48ae-9f48-c29d3e531f42","keywords":null,"link":"/elet/20180614_Hibas_tanulmany_miatt_dicsertek_agyon_a_mediterran_dietat","timestamp":"2018. június. 14. 21:36","title":"Hibás tanulmány miatt dicsérték agyon a mediterrán diétát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a46eab-c3b9-4138-a0d5-d48fe67d0b5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Azért Simon mágus ennél vagányabban csinálta.","shortLead":"Azért Simon mágus ennél vagányabban csinálta.","id":"20180615_Elve_eltemetkezett_egy_ausztral_performanszmuvesz_72_orara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a46eab-c3b9-4138-a0d5-d48fe67d0b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9252d15-8a8b-4390-b3f8-516e55e4acbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Elve_eltemetkezett_egy_ausztral_performanszmuvesz_72_orara","timestamp":"2018. június. 15. 15:08","title":"Élve eltemetkezett egy ausztrál performanszművész 72 órára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz partoktól elküldött hajón lévők több mint ötöde kiskorú, de Hidvéghi Balázs szerint ez egy \"Soros-hajó\". ","shortLead":"Az olasz partoktól elküldött hajón lévők több mint ötöde kiskorú, de Hidvéghi Balázs szerint ez egy \"Soros-hajó\". ","id":"20180615_Soroshajonak_nevezi_a_Fidesz_a_gyerekekkel_teli_menekulthajot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfe9361-ce86-4e27-b515-da50a8e652ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Soroshajonak_nevezi_a_Fidesz_a_gyerekekkel_teli_menekulthajot","timestamp":"2018. június. 15. 16:48","title":"\"Soros-hajónak\" nevezi a Fidesz a gyerekekkel teli menekülthajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","shortLead":"Bár a bankkártyás fizetések száma és összértéke növekszik továbbra is iszonyatosan sok készpénz a gazdaságban.","id":"20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708ed6d3-05e0-4caa-8760-81db85fa49ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180616_Megorulnek_a_magyarok_a_keszpenzert","timestamp":"2018. június. 16. 12:22","title":"Megőrülnek a magyarok a készpénzért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli elnökségi ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia, miután kiderült, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz rendelték az MTA összköltségvetésének csaknem felét, több mint 25 milliárd forintot. Az ülésre megérkezett Palkovics László miniszter is.","shortLead":"Rendkívüli elnökségi ülést tart a Magyar Tudományos Akadémia, miután kiderült, az Innovációs és Technológiai...","id":"20180615_Palkovics_Ez_nem_allamositas_mta_kutatointezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4523cc4-2f1b-4510-ab8b-b159aef31480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763bbfc6-0d0f-48a8-b34e-3ee65ea62a34","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Palkovics_Ez_nem_allamositas_mta_kutatointezet","timestamp":"2018. június. 15. 09:47","title":"\"Ez nem államosítás\" – mondja Palkovics, de az akadémikusok tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f74bd-b3f6-4e68-853e-35c9513e0000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint az Orbán Viktor által múlt pénteken bejelentett alkotmányrevízió keretében változások lesznek a köztársasági elnök és a bíróságok jogkörében is.","shortLead":"A Népszava szerint az Orbán Viktor által múlt pénteken bejelentett alkotmányrevízió keretében változások lesznek...","id":"20180615_Ader_birosagok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00f74bd-b3f6-4e68-853e-35c9513e0000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8868a68e-ece6-443f-8a16-30f161495c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Ader_birosagok","timestamp":"2018. június. 15. 15:25","title":"Áder és a bíróságok hatásköréhez is hozzányúlna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]