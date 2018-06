Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc833450-7343-4860-a42b-5f7abc42f343","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félezer hektár szőlő harmadát elverte a jég, pedig elvileg dupla védelem is van Soltvadkert környékén. A jégverte gazdák úgy tudták, hogy az agrárkamara másfél milliárd forintos berendezése és a hegyközség korábban telepített rendszere is felmondta a szolgálatot. Közben reagált a Nemzeti Agrárkamara, szerintük az ő rendszerük működött, de teljes védelmet soha nem is ígértek. ","shortLead":"Félezer hektár szőlő harmadát elverte a jég, pedig elvileg dupla védelem is van Soltvadkert környékén. A jégverte...","id":"20180615_Nem_mukodott_a_masfelmilliardos_jegkarelharito_elverte_a_jeg_a_szolot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc833450-7343-4860-a42b-5f7abc42f343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f7c86-7fc7-4dcf-937c-8cb4f62094d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Nem_mukodott_a_masfelmilliardos_jegkarelharito_elverte_a_jeg_a_szolot","timestamp":"2018. június. 15. 09:29","title":"Elverte a jég a szőlőt, a gazdák szerint nem működött a drága jégkár elhárító, reagált a kamara is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Blikknek nyilatkozó, egykor a Honvédot irányító olasz szakember nem mondana nemet az MLSZ vonatkozó felkérésére. ","shortLead":"A Blikknek nyilatkozó, egykor a Honvédot irányító olasz szakember nem mondana nemet az MLSZ vonatkozó felkérésére. ","id":"20180615_Marco_Rossi_szivesen_lenne_a_focivalogatott_szovetsegi_kapitanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d1e003-9c8a-4602-9e6c-cba5c2d10315","keywords":null,"link":"/sport/20180615_Marco_Rossi_szivesen_lenne_a_focivalogatott_szovetsegi_kapitanya","timestamp":"2018. június. 15. 05:15","title":"Marco Rossi szívesen lenne a fociválogatott szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek kiállítva.","shortLead":"A 444 egy kanadai olvasója segítségével bukkant olyan vadászati engedélyekre, amelyek Semjén Zsolt nevére lettek...","id":"20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdfefc3a-0d9e-451c-86c0-95c60b9db987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4520b714-4e4d-4b83-aa29-ca3897715dfa","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Semjen_ketszer_is_vadaszott_Kanadaban_tavaly","timestamp":"2018. június. 15. 07:31","title":"Semjén kétszer is vadászott Kanadában tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent Facebook-on, nem is létezik. Életünk nagy részét átszövi, mi pedig sokszor „cenzúra” nélkül engedünk be privát szféránkba ismerőst és ismeretlent egyaránt. Ez a normális?","shortLead":"Jól jellemzi hozzáállásunkat a közösségi portálhoz az a vicces(nek indult) mondás, mely szerint, aki nincs fent...","id":"20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca54cb6-3b85-4704-b672-681e5fc0ec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a80e86-bbcd-4e1d-8416-78024079c916","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180613_Te_felvenned_magad_a_Facebookprofilod_alapjan","timestamp":"2018. június. 15. 09:00","title":"Te felvennéd magad a Facebook-profilod alapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"32ef738a-843c-41c0-8d96-439992227353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező hónapokban rengeteg tartalommal bővíti tavaly februárban debütált programja, a középkori csatákra fókuszáló For Honort a Ubisoft, amely most egész héten ingyen játszható. ","shortLead":"Az elkövetkező hónapokban rengeteg tartalommal bővíti tavaly februárban debütált programja, a középkori csatákra...","id":"20180614_ubisoft_jatek_for_honor_ingyenes_hetvege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32ef738a-843c-41c0-8d96-439992227353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b7e0e-70be-4b63-837a-6008aa1bfe99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180614_ubisoft_jatek_for_honor_ingyenes_hetvege","timestamp":"2018. június. 14. 20:03","title":"4000 forint helyett most napokon át ingyen játszhat a Ubisoft egyik nagy durranásával, a For Honorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion Eb magyarországi versenyhétvégéjének szombati első futamán a Hungaroringen.","shortLead":"A második helyen ért célba a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes pilótája a gyorsasági kamion...","id":"20180616_kiss_norbert_kamion_eb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dc99eae-52a2-4460-a8d5-b507e87335f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f8b3b-e4c4-46b9-af11-a2a2865efbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kiss_norbert_kamion_eb","timestamp":"2018. június. 16. 14:42","title":"Jól ment Kiss Norbert - második a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","shortLead":"Főleg a fiatal nőkről mondhat le a munkaerőpiac.","id":"20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9eedcf-3ed5-41b7-829a-bd9e65e782cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_A_magyar_fiatalok_hetede_nem_tanul_es_nem_is_dolgozik","timestamp":"2018. június. 15. 11:10","title":"A magyar fiatalok hetede nem tanul és nem is dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]