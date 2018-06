Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7325e6ed-54b9-42d3-84c0-60da8667a624","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset történt Veszprém határában.","shortLead":"Közlekedési baleset történt Veszprém határában.","id":"20180617_baleset_motoros_82es_fout","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7325e6ed-54b9-42d3-84c0-60da8667a624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832bb119-1628-4a24-a44f-85adff3dd5f6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_motoros_82es_fout","timestamp":"2018. június. 17. 12:16","title":"Megsérült egy motoros, félpályás útzár van a 82-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94007-68a5-402e-9734-b9cc8949e44a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új nem annyira groteszk, de nem is hasonlít rá jobban. Egyelőre úgy tűnik, jelentős sikerrel szálltak rájuk: fogynak a lehetőségek.","shortLead":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat...","id":"20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86cb40-6159-4493-a039-40d7217252df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","timestamp":"2018. június. 18. 08:03","title":"Szeret(ne) letölteni zenéket a YouTube-ról? Rossz hír, hogy izomból lenyomták a legnépszerűbb weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A macedón kormány elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az egykori jugoszláv tagköztársaság nevét Észak-Macedóniára változtassák, a javaslat hamarosan a parlament elé kerül – közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál.","shortLead":"A macedón kormány elfogadta azt a javaslatot, amely szerint az egykori jugoszláv tagköztársaság nevét Észak-Macedóniára...","id":"20180618_meg_egy_lepessel_kozelebb_vagyunk_eszak_macedoniahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af86a7-61ae-4909-b157-2dc90ccf9e85","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_meg_egy_lepessel_kozelebb_vagyunk_eszak_macedoniahoz","timestamp":"2018. június. 18. 13:44","title":"Még egy lépéssel közelebb vagyunk Észak-Macedóniához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról, az őszi tétmeccseknek már nem vele vág neki a magyar labdarúgó-válogatott.","shortLead":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról...","id":"20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a064b-6cd0-47a1-a42d-be4bf362b4d4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","timestamp":"2018. június. 19. 06:01","title":"Szlovák klub trénere lehet Leekens utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","shortLead":"A sztár szerint már a csoportkör után búcsúzhatnak az argentinok a vébétől. ","id":"20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a65a85-c40e-4174-af42-50da31957656","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Maradona_sotet_jovot_josol_az_argentinoknak","timestamp":"2018. június. 18. 09:17","title":"Maradona sötét jövőt jósol az argentinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]