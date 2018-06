Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","shortLead":"2023-ig meghosszabbította szerződését az Atlético Madriddal.","id":"20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cffc165-ff3a-44f5-ae71-481c79ad9f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95293487-70a3-4c59-a017-23149d05e66a","keywords":null,"link":"/sport/20180619_griezmann_veget_vetett_a_talalgatasoknak","timestamp":"2018. június. 19. 10:26","title":"Griezmann véget vetett a találgatásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron, a hozzájuk tartozó Opus Global részvényeivel fizették ki az eladókat.","shortLead":"Újabb nagy dobásra készülődve Mészáros Lőrinc érdekeltségei bevásárolták magukat az informatikai 4iG-be. Nyomott áron...","id":"201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53059a86-7d25-4fd5-ae90-ac15f2804868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416a98e3-e5d1-4b8e-bd0e-f74bd7fcb8e2","keywords":null,"link":"/kkv/201824__meszaros_lorinc__4ig__atelekom_nyomaban__gazos_informatikus","timestamp":"2018. június. 17. 17:30","title":"Gázos informatikus: Mészárosék tettek egy visszautasíthatatlan ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4384a0b2-4fb4-4796-9806-7c980d5efe9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Habár a kormány szerint Soros György minden eszközzel és az összes pénzével és befolyásával azon van, hogy elárassza Európát migránsokkal, egyre kevesebb menedékkérelemmel kell a kontinensnek megbirkóznia, és egyre több az elutasító ítélet. Egyre többen jönnek viszont Venezuelából és Grúziából. \r

\r

","shortLead":"Habár a kormány szerint Soros György minden eszközzel és az összes pénzével és befolyásával azon van, hogy elárassza...","id":"20180618_Soros_kudarca_avagy_igy_csokken_a_menekultaradat_Europaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4384a0b2-4fb4-4796-9806-7c980d5efe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ef519-4209-4073-bf98-fee4fdf50526","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Soros_kudarca_avagy_igy_csokken_a_menekultaradat_Europaban","timestamp":"2018. június. 18. 14:36","title":"Soros kudarca, avagy így csökken a menekültáradat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők csaknem negyedének mindössze 50-100 ezer forintja van erre – nem személyenként, hanem nyaralásonként. Ennyit ér most a forint a magyarok kedvenc nyaralóhelyein.","shortLead":"Szétszakadt az ország: belföldre tízből négyen, külföldre pedig csak ketten mennek nyaralni. A pihenést tervezők...","id":"20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef28bdc-f8f5-4489-9932-599decfbd8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Melyik_nyaralasi_celponton_er_legtobbet_a_magyarok_penze","timestamp":"2018. június. 19. 14:10","title":"Mélyponton a forint, de van olyan nyaralóhely, ahol így is sokat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c1e03a-6089-4fee-9ef7-ea1ac4b640cd","c_author":"BI","category":"elet","description":"Bár bombasztikus teljesítményt nyújtott Mexikó válogatottja a németek ellen, a gól után tapasztalható „földrengést” azért ne vegyük komolyan.","shortLead":"Bár bombasztikus teljesítményt nyújtott Mexikó válogatottja a németek ellen, a gól után tapasztalható „földrengést”...","id":"20180618_Foldrenges_a_szurkoloi_oromtol_Meg_a_kerdesunket_is_kinevette_a_szakember","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c1e03a-6089-4fee-9ef7-ea1ac4b640cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381537b0-aee3-428b-8bb5-a032e65ef8f7","keywords":null,"link":"/elet/20180618_Foldrenges_a_szurkoloi_oromtol_Meg_a_kerdesunket_is_kinevette_a_szakember","timestamp":"2018. június. 18. 11:06","title":"Földrengés a szurkolói örömtől? Még a kérdésünket is kinevette a szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium benyújtotta az új adótörvényeket a Parlamentnek.","shortLead":"Egyelőre nem csökken az szja, és az ígért radikális egyszerűsítést sem nagyon látjuk – a Pénzügyminisztérium...","id":"20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce4292-8df6-4547-a2a8-8acc702a5675","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Olcsobb_tej_dragabb_csokolade_leepulo_cafeteria__itt_vannak_az_uj_adotorvenyek","timestamp":"2018. június. 19. 14:33","title":"Olcsóbb tej, drágább csokoládé, leépülő cafeteria - itt vannak az új adótörvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol francia fajtákat tenyészt. Az ukrán határ közelében valódi baromfiidillt találtunk, két nagyon elszánt pályaelhagyóval.","shortLead":"Óvatos léptekkel haladva, az internetről ellesett fogások segítségével építi egy pár a különleges csirkefarmját, ahol...","id":"20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0049eab6-59e9-43b6-a726-ef2b95f1f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697c66eb-0836-410d-9ed8-7b690bd37390","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_alemitta_csirke_baromfi_minosegi_elelmiszer","timestamp":"2018. június. 18. 06:30","title":"Valaki megmutatná már a magyaroknak, milyen az igazán finom csirkehús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük ezeket.","shortLead":"Gyakran előfordul, hogy egyetlen MP3 fájlba sűrítenek több számot is. Az alábbi programmal pofonegyszerűen kinyerhetjük...","id":"20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f7a79c-4043-496b-9689-c271411e43d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28884596-3602-4222-9247-2d49d802fdad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_mp3directcut_mp3_fajlok_darabolasa","timestamp":"2018. június. 18. 20:03","title":"Ez a program végre megoldja a hosszú MP3 fájlok nagy problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]