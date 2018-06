Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","shortLead":"El tudja ezt képzelni Dzsudzsákról? ","id":"20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a727f42e-0094-4500-9035-fc503021bc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84f97bc-e516-491f-a65b-1a98530f0427","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Szombaton_Messi_ellen_jatszott_egyebkent_meg_sot_pakol","timestamp":"2018. június. 17. 11:46","title":"Szombaton Messi ellen játszott, egyébként meg sót pakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","shortLead":"A 21-es számú főúton, Salgótarján belterületén személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.","id":"20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8f3d86-854b-46e8-82f8-ba8702712f46","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180617_baleset_21es_fout_kozlekedesi_baleset_rendorseg","timestamp":"2018. június. 17. 21:43","title":"Baleset történt a 21-es főúton, félpályán haladhat a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","shortLead":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","id":"20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10d88c-f6d4-4d23-81e4-5f0c3c813349","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","timestamp":"2018. június. 18. 09:58","title":"Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a biztosítóknak: milliárdos a kora nyári viharkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit neki kell megfizetni. Azt is mondta: senkit sem bátorít arra, hogy chipet ültessen a bőre alá, a hatóságok megkérdezése nélkül ő maga sem tenné ezt meg újra. ","shortLead":"A Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow néven biohacker úgy véli, hogy az erkölcsi győzelem az övé, bár az eljárás költségeit...","id":"20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1def95c-0878-457b-a55a-61217de406e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"182f81ef-6eea-4082-a25e-f894f7a31aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_felmentettek_a_bliccelesert_megbuntetett_biohackert_aki_bore_ala_ultett_berlete_chipjet","timestamp":"2018. június. 18. 14:11","title":"Felmentették a bliccelésért megbüntetett biohackert, aki bőre alá ültette bérlete chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek ezzel. ","shortLead":"A pályán évtizedek óta nem játszottak már profi meccset, most egészen másra használják, és rászorulóknak is segítenek...","id":"20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe56a1f-f944-4df5-8df5-b1ea3cbbfa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bbfa8b-ed9f-4eff-a375-d462b7c04316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_van_egy_magyar_varos_ahol_nem_epitettek_hanem_felszantottak_a_focipalyat","timestamp":"2018. június. 18. 20:45","title":"Van egy magyar város, ahol nem építették, hanem felszántották a focipályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","shortLead":"Már nem csak tesztüzemben érhető el a július elsejétől kötelező rendszer. ","id":"20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b1bdc-698a-4797-bf9d-c14e3e6cfaaa","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180618_Online_szamlazas_elindult_a_regisztracio_a_NAV_oldalan","timestamp":"2018. június. 18. 15:35","title":"Online számlázás: elindult a regisztráció a NAV oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szombaton Moszul lerombolt városrészében járt, vasárnap pedig szíriai menekülttábort látogatott meg iraki körútja során Angelina Jolie, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) különmegbízottja.","shortLead":"Szombaton Moszul lerombolt városrészében járt, vasárnap pedig szíriai menekülttábort látogatott meg iraki körútja során...","id":"20180617_Angelina_Jolie_ledobbent_attol_amit_Moszulban_latott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8afe10-cfaa-44fa-b9d9-14e0b4776f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4c3acd-02d0-454f-9f40-e50767fea8f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Angelina_Jolie_ledobbent_attol_amit_Moszulban_latott","timestamp":"2018. június. 17. 15:30","title":"Angelina Jolie ledöbbent attól, amit Moszulban látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna az otthoni karosszék, de szerencsére nyár van, ezért vétek lenne kihagyni a szabadtéri meccsnézést. Végül is a szurkolás alapvetően közösségi élmény. Segítünk: bejártuk a legjobb kiülős helyeket Budapesten, és elmondjuk, hova érdemes kiköltözni esténként.","shortLead":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna...","id":"20180618_kiulos_helyek_vb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3cb7c4-6b6b-4a29-ab73-78d9fd05bfee","keywords":null,"link":"/elet/20180618_kiulos_helyek_vb","timestamp":"2018. június. 18. 20:30","title":"Megosztaná a gólok örömét? Ezek a legjobb kiülős helyek a közösségi szurkolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]