Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","id":"20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1349dc-ddca-4c2a-a1f8-72a51ace4a25","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","timestamp":"2018. június. 18. 21:25","title":"Orbán bevándorlásellenes pártformációt hozna létre a jövő évi EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","shortLead":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","id":"20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fafba7-5a9a-4cbf-9b06-bf74eccd4bab","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","timestamp":"2018. június. 19. 10:04","title":"Veszélyes vírust terjesztő szúnyogokat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe820c8-e0af-413c-9256-ededba4e297e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai holdprogram demceberben válik igazán izgalmassá, de addig sem unatkozhatunk. A május végén felbocsátott egyik mikroszatelit most három gyönyörű képet küldött a Földre.","shortLead":"A kínai holdprogram demceberben válik igazán izgalmassá, de addig sem unatkozhatunk. A május végén felbocsátott egyik...","id":"20180619_kina_holdprogram_muhold_foto_a_foldrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe820c8-e0af-413c-9256-ededba4e297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911aba14-8656-4034-ad2a-5f570fcbe644","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_kina_holdprogram_muhold_foto_a_foldrol","timestamp":"2018. június. 19. 13:03","title":"Alig 50 cm-es, de ilyen fotókat készített a Földről a kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változóan felhős idő várható többórás napsütéssel.","shortLead":"Változóan felhős idő várható többórás napsütéssel.","id":"20180619_a_zivatarokat_ma_sem_usszuk_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1f38ca-97a1-43a4-b3a6-60992ac294a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_a_zivatarokat_ma_sem_usszuk_meg","timestamp":"2018. június. 19. 05:13","title":"A zivatarokat ma sem ússzuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b528cd-3fb9-41e1-b829-312a7e77be9a","c_author":"G. M.","category":"sport","description":"Gary Linekertől mind tudjuk, hogy a labdarúgás olyan játék, amelyet 22-en űznek, és a végén... Nos, az oroszországi világbajnokság nyitó körében a németek kikaptak, az angolok viszont az utolsó másodpercben nyertek. Itt a napi összefoglalónk a labdarúgó vb-ről.","shortLead":"Gary Linekertől mind tudjuk, hogy a labdarúgás olyan játék, amelyet 22-en űznek, és a végén... Nos, az oroszországi...","id":"20180618_Megall_az_esz_es_a_vegen_az_angolok_nyernek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b528cd-3fb9-41e1-b829-312a7e77be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359b4d54-a4bb-4838-b74b-e83a83c09e95","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Megall_az_esz_es_a_vegen_az_angolok_nyernek","timestamp":"2018. június. 18. 22:56","title":"Megáll az ész: ...és a végén az angolok nyernek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31520f4d-6921-46a0-97c8-81f7a1ac934e","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az értékesítés, legyen szó bármilyen területről, a cégek, vállalatok egyik legfontosabb fegyvere, elvégre ezen áll vagy bukik, hogy egy termékből, szolgáltatásból siker lesz-e, vagy a feledés homályába vész. Lássuk, kik művelték a világon a legjobban ezt a műfajt, és mit érdemes ellesni tőlük. ","shortLead":"Az értékesítés, legyen szó bármilyen területről, a cégek, vállalatok egyik legfontosabb fegyvere, elvégre ezen áll vagy...","id":"jobline_20180619_A_vilag_legjobb_ertekesitoi_es_amiert_hiresek_lettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31520f4d-6921-46a0-97c8-81f7a1ac934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec756c5-1021-4665-bea9-3f45ee5c5974","keywords":null,"link":"/brandchannel/jobline_20180619_A_vilag_legjobb_ertekesitoi_es_amiert_hiresek_lettek","timestamp":"2018. június. 20. 07:25","title":"A világ legjobb értékesítői… és amiért híresek lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"744c56d4-3028-4b01-b23a-719c4c6081f1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tavaly óta dolgozik orákulumként.","shortLead":"Tavaly óta dolgozik orákulumként.","id":"20180619_Suket_macska_josolta_meg_az_orosz_gyozelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744c56d4-3028-4b01-b23a-719c4c6081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1acb91b-70dc-44c5-8571-5935cc818c8d","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Suket_macska_josolta_meg_az_orosz_gyozelmet","timestamp":"2018. június. 19. 14:31","title":"Süket macska jósolta meg az orosz győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról, az őszi tétmeccseknek már nem vele vág neki a magyar labdarúgó-válogatott.","shortLead":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról...","id":"20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a064b-6cd0-47a1-a42d-be4bf362b4d4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","timestamp":"2018. június. 19. 06:01","title":"Szlovák klub trénere lehet Leekens utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]