[{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","shortLead":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","id":"20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1a262c-109f-4174-a22d-5334a470b4d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","timestamp":"2018. június. 20. 08:13","title":"Újra járható az M5-ös, de a budapesti oldalon még dugó lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben elhunyt híresség életéről. A musical várhatóan 2020-ban debütál a Broadway színpadán.","shortLead":"A pop királyának hagyatékkezelője és a Columbia Live Stage kedden jelentették be, hogy zenés darab készül a 2009-ben...","id":"20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612c2bbe-8885-457e-9495-7641f43adce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6370fda2-c3cd-4351-90bc-339d7b44eec6","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Broadwaymusical_Michael_Jackson","timestamp":"2018. június. 19. 21:37","title":"Broadway-musical készül Michael Jackson életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcc4f7-bd8a-4b05-9d1e-b73279aa3d7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal férfit keresnek, aki rövidnadrágban, atlétában volt. Az épület biztonsági kamerája felvételt készített róla. ","shortLead":"Egy fiatal férfit keresnek, aki rövidnadrágban, atlétában volt. Az épület biztonsági kamerája felvételt készített róla. ","id":"20180619_terezvarosi_hostelbol_lopott_telefont_ma_reggel_ez_a_ferfi_keresik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13bcc4f7-bd8a-4b05-9d1e-b73279aa3d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa229e13-310e-461d-b813-61f13c7fc04a","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_terezvarosi_hostelbol_lopott_telefont_ma_reggel_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. június. 19. 18:34","title":"Terézvárosi hostelből lopott telefont ma reggel ez a férfi, keresik – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik egy hidegfront miatt.","shortLead":"Aki szereti a 30 fok feletti nyári meleget, két napig még élvezheti. Péntektől kifejezetten barátságtalan idő ígérkezik...","id":"20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6f45ec-5483-4693-a30d-5f882fd4a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8353ce7b-f9a4-416d-a92d-20dbf44c21a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_ket_forro_nap_utan_megerkezik_a_juliusi_kora_osz","timestamp":"2018. június. 20. 04:57","title":"Két forró nap után megérkezik a júliusi kora ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ITM államtitkára az uniós szakminiszterek göteborgi megbeszélésén arról is beszélt, hogy magyar kutatók egy olyan közlekedési felhő létrehozásán, amelybe továbbíthatják az autonóm járművekből származó adatokat.","shortLead":"Az ITM államtitkára az uniós szakminiszterek göteborgi megbeszélésén arról is beszélt, hogy magyar kutatók egy olyan...","id":"20180619_ev_vegen_birtokba_vehetik_a_jarmufejlesztok_a_zalaegerszegi_tesztpalya_egy_reszet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f505bc4-bc24-4b0d-bf88-817ea8fbb1ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ev_vegen_birtokba_vehetik_a_jarmufejlesztok_a_zalaegerszegi_tesztpalya_egy_reszet","timestamp":"2018. június. 19. 17:50","title":"Év végén birtokba vehetik a járműfejlesztők a zalaegerszegi tesztpálya egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d514525-49c7-4138-a28f-9c78b54a9e15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendőr kiparancsolta az autóst a forgalomból, aki mögött már egy komoly torlódás kezdett kialakulni.","shortLead":"Az amerikai rendőr kiparancsolta az autóst a forgalomból, aki mögött már egy komoly torlódás kezdett kialakulni.","id":"20180620_belso_sav_feltartas_forgalom_rendor_buntetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d514525-49c7-4138-a28f-9c78b54a9e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c77b4ebb-587f-4274-ba50-9223ed912252","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_belso_sav_feltartas_forgalom_rendor_buntetes","timestamp":"2018. június. 20. 10:16","title":"Instant hős lett a rendőr, aki megbüntette a belső sávban pöffeszkedő autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0b481-1145-42a5-841d-58237f884a80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biciklivel akart menekülni, de rövid időn belül elfogták. ","shortLead":"Biciklivel akart menekülni, de rövid időn belül elfogták. ","id":"20180619_Haromszaz_forintot_lopott_egy_13_evestol_egy_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad0b481-1145-42a5-841d-58237f884a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114b13e3-cbfa-405d-aad1-a9b476cd6ec9","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Haromszaz_forintot_lopott_egy_13_evestol_egy_ferfi","timestamp":"2018. június. 19. 16:17","title":"Háromszáz forintot lopott egy 13 évestől egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]