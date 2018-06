Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","shortLead":"Elképesztő dolgokat vállaltak a perui szurkolók, csak hogy Oroszországban szurkolhassanak a csapatuknak.\r

\r

","id":"20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a488e03-f86e-4dee-a357-ffc7c7a64ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d559279-f1c9-44a6-b921-63dbfbc90ac7","keywords":null,"link":"/elet/20180621_Harom_honap_alatt_25_kilot_hizott_csak_hog_kijusson_a_vbre","timestamp":"2018. június. 21. 15:49","title":"Három hónap alatt 25 kilót hízott, csak hogy kijusson a vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1968-ban The Beatles címmel megjelent dupla album a borítója színe miatt lett a köznyelvben \"White Album\".","shortLead":"Az 1968-ban The Beatles címmel megjelent dupla album a borítója színe miatt lett a köznyelvben \"White Album\".","id":"20180621_Ujra_kiadjak_a_Beatles_iden_50_eves_feher_lemezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91262b80-eea6-4154-ba12-f1a036ebde4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01736889-7174-4781-9c5c-221178893674","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ujra_kiadjak_a_Beatles_iden_50_eves_feher_lemezet","timestamp":"2018. június. 21. 16:07","title":"Újra kiadják a Beatles legendás fehér lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért az Európai Bizottsághoz fordulnak.","shortLead":"A Nyílt Társadalom Alapítványok elemzése szerint az új törvény sérti az uniós menedékjogi szabályozásokat is, ezért...","id":"20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc0b109-2385-498f-a682-51b19c640c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_A_menekultek_vilagnapjan_Magyarorszag_torvenyellenesnek_nyilvanitja_az_uldozotteknek_nyujtott_segitseget","timestamp":"2018. június. 21. 21:07","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: A Stop Soros célja, hogy elhallgattassa a független kritikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldi nyaralás szinte minden fontosabb célországban 10-20%-kal drágább lehet idén a Portfolio számításai szerint. ","shortLead":"A külföldi nyaralás szinte minden fontosabb célországban 10-20%-kal drágább lehet idén a Portfolio számításai szerint. ","id":"20180622_Kulfoldre_keszul_A_forint_bezuhanasa_miatt_tobb_helyen_is_szornyu_arak_varhatjak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c4be5-86d9-4638-8a8e-29dc3945bcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64629735-e1c7-4790-9b83-82fcef7f8328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Kulfoldre_keszul_A_forint_bezuhanasa_miatt_tobb_helyen_is_szornyu_arak_varhatjak","timestamp":"2018. június. 22. 10:54","title":"Külföldre készül? A forint bezuhanása miatt több helyen is szörnyű árak várhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45931940-a53b-4c20-8722-d40dd7bd2c5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén már másodszor tárgyalt az Apollo Tyres vezetőivel a magyar miniszterelnök.","shortLead":"Idén már másodszor tárgyalt az Apollo Tyres vezetőivel a magyar miniszterelnök.","id":"20180622_Orban_az_egyik_legfontosabb_cel_a_beruhazasok_tovabbi_tamogatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45931940-a53b-4c20-8722-d40dd7bd2c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46875b8-e688-4e6a-9a3f-d4f0416bb373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Orban_az_egyik_legfontosabb_cel_a_beruhazasok_tovabbi_tamogatasa","timestamp":"2018. június. 22. 10:56","title":"Orbán: Az egyik legfontosabb cél a beruházások további támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a611ba-781b-4051-9b8e-0b7ce35e60b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz méter magas. ","shortLead":"Tíz méter magas. ","id":"20180622_Hatalmas_Jezusszobrot_avattak_a_dabasi_Aldi_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0a611ba-781b-4051-9b8e-0b7ce35e60b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194bf67-d4c3-46d4-951d-a5faf2ca64e8","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Hatalmas_Jezusszobrot_avattak_a_dabasi_Aldi_mellett","timestamp":"2018. június. 22. 12:04","title":"Hatalmas Jézus-szobrot avattak a dabasi Aldi mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője most reagált a mondatra, nem nehéz kitalálni, hogy mit.","shortLead":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket...","id":"20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54038afc-5918-4887-aeef-8bb4d0557b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","timestamp":"2018. június. 22. 18:03","title":"Jávor Benedek is beszállt a Szanyi-féle hülyézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt állampolgár autót vezethessen. A nőket a közlekedési minisztérium szervezésében tanítják a náluk forradalmi tevékenységre.","shortLead":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt...","id":"20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a4d26-ab3c-4d17-95be-6ed866c4b2b3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Nemsokára a szaúdi nők is vezethetnek autót, így tanítják őket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]