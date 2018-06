Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mennyit érne, hogy megtudja, a beosztottjai, munkatársai, ismerősei, esetleg a főnöke nem elégedett a munkahelyével, és már javában másik állást keres? És ha a fizetési igényüket is megismerhetné? Nos, van egy jó – valójában borzasztóan rossz – hírünk: talán egy gondatlanságot kihasználva mindezt egyszerűen és ingyen megszerezheti.","shortLead":"Mennyit érne, hogy megtudja, a beosztottjai, munkatársai, ismerősei, esetleg a főnöke nem elégedett a munkahelyével, és...","id":"20180622_oneletrajz_adatbazis_kereses_profession_hu_workania_allaskereses_titokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5e790-2545-43c6-ae59-2ac68011800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0fcb62-5415-4a11-bd32-59d3bddd4a2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_oneletrajz_adatbazis_kereses_profession_hu_workania_allaskereses_titokban","timestamp":"2018. június. 22. 06:30","title":"300 ezer magyar munkakereső szenzitív adatai váltak elérhetővé a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df3ba10-8fbe-4234-a6de-919623cf6ac9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek új divatterepjárójában már alig kell majd használni a kormányt és a pedálokat.","shortLead":"A svédek új divatterepjárójában már alig kell majd használni a kormányt és a pedálokat.","id":"20180622_uj_volvo_xc90_divatterepjaro_suv_usa_autogyartas_onvezeto_autonom_auto_level4_audi_a8","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1df3ba10-8fbe-4234-a6de-919623cf6ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8c8eec-e276-4d59-9c2d-de9f976c1f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_uj_volvo_xc90_divatterepjaro_suv_usa_autogyartas_onvezeto_autonom_auto_level4_audi_a8","timestamp":"2018. június. 22. 08:21","title":"Jön az új Volvo XC90 és szupermodern önvezetés lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban Budapesthez való közelségének köszönhető, így akár lakhatási szándékkal is megfontolandó az ingatlanvásárlás.","shortLead":"A Balaton után mindig is a Velencei-tó számított az egyik legkedveltebb magyar üdülési célpontnak, mely elsősorban...","id":"20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8461797-c438-4d23-bff6-8206bc155fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3714ebb3-01be-490d-a246-a9459c27f02b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180622_100_evente_kiszarad_most_megis_erdemes_ennel_a_magyar_tonal_nyaralot_vennie","timestamp":"2018. június. 22. 12:28","title":"100 évente kiszárad, most mégis érdemes ennél a magyar tónál nyaralót vennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","shortLead":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","id":"20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e76647-7f16-4cfe-967d-72a4e5b9f3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. június. 21. 12:08","title":"Gluténmentes tésztákat tesztelt a Nébih, itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatjuk a térképet","shortLead":"Mutatjuk a térképet","id":"20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26eb87d5-0c2a-4837-9d70-8873bc6ee14f","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","timestamp":"2018. június. 23. 09:59","title":"Éjszakai múzeumbuszok a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1","c_author":"Kisgyörgy Éva","category":"elet","description":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb urbanista is képes lelassulni kiülve egy panorámás teraszra, vagy éppen behúzódva egy lombsátoros kertbe, belefeledkezve a látványba, illatokba, ízekbe. Van pár tippünk.\r

\r

","shortLead":"A Balaton-felvidéknek van valami különleges varázsa, vonzereje. Amitől megbékél az ember lelke. S ahol a legpörgösebb...","id":"20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26224027-3e17-4d0f-bb83-32388300aaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61397749-c015-440b-b7af-d9898db2e175","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Balatoni_eleterzes_stilusosan","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Balatoni életérzés stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A demokrácia 28. évében történt meg először, hogy levegyenek egy előadást a színről, csak mert egy pártlap munkáslevelezője azt túl buzisnak tartotta.","shortLead":"A demokrácia 28. évében történt meg először, hogy levegyenek egy előadást a színről, csak mert egy pártlap...","id":"20180621_Okovacs_Szilveszter_kapitulalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507938d-cce0-49c5-bdde-d350dde26777","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Okovacs_Szilveszter_kapitulalt","timestamp":"2018. június. 21. 15:15","title":"Billy Elliot: Ez kapituláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet vitte Afrikába. ","shortLead":"Részben neki köszönhetjük az első magyar nagyjátékfilmes Oscart. Később megszorongatta James Bondot, és Meryl Streepet...","id":"20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc54a2c-cebf-4b9e-9f87-b07bd38119ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465643ad-e504-4aa6-bc00-53339d193491","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Az_ordoggel_is_lepaktalt_a_kedvunkert","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Az ördöggel is lepaktált a kedvünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]