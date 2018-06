Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8","c_author":"","category":"sport","description":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták a szerb szurkolókat. ","shortLead":"Mint korábban beszámoltunk róla, a Svájc-Szerbia találkozón Xherdan Shaqiri és Granit Xhaka gólörömükkel provokálták...","id":"20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55deee4-b666-4d50-b99f-e57d17bf3dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01da5e70-3d6d-4ad8-9a60-b43032c91c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Eltiltottak_a_svajciak_ket_jatekosat","timestamp":"2018. június. 24. 11:10","title":"2 meccset kaphatnak a svájci játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sarah Sanders családjával akart vacsorázni a Red Hen étteremben Lexington városában (Virginia állam). Felismerték. Megkérték, hogy távozzon, mert Donald Trumpnak dolgozik. A szóvivő nő családjával együtt kivonult az étteremből, de nem kívánta kommentálni az esetet. ","shortLead":"Sarah Sanders családjával akart vacsorázni a Red Hen étteremben Lexington városában (Virginia állam). Felismerték...","id":"20180624_Trump_szovivojet_kidobtak_egy_etterembol_Washington_kozeleben_igen_azert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761718e-bcdc-4e58-9ce9-a5a85f9a10ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Trump_szovivojet_kidobtak_egy_etterembol_Washington_kozeleben_igen_azert","timestamp":"2018. június. 24. 15:02","title":"Trump szóvivőjét kidobták egy étteremből Washington közelében, igen, azért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland hatóságok gyorshajtás miatt 161 eurós büntetést küldtek ki még tavaly szeptemberben. ","shortLead":"A Veszprémi Napló cikke alapján számolt be az RTL Klub híradója egy pápakovácsi nő kálváriájáról, akinek a holland...","id":"20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=042db2ad-6306-4334-9535-f4fb10263e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f12e06e-baf9-4400-b928-78fbae14863f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Megbuntettek_Hollandiaban_gyorshajtasaert_a_magyar_not_pedig_sosem_jart_ott","timestamp":"2018. június. 24. 20:12","title":"Megbüntették Hollandiában gyorshajtásáért a magyar nőt, pedig sosem járt ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint bűncselekményre utalnak az internetre kikerült fotók: egy új szerelvényekről szóló tenderen az orosz gyártó el sem indulhatott volna.","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint bűncselekményre utalnak az internetre kikerült fotók: egy új szerelvényekről szóló tenderen...","id":"20180624_Metrokamu_a_DK_feljelentest_tesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6193c496-822a-4829-b68d-8df6834c964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe03ffaa-5998-4344-a339-53d906baca6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Metrokamu_a_DK_feljelentest_tesz","timestamp":"2018. június. 24. 14:57","title":"Metrókamu: a DK feljelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A cseh Martin Sonka diadalmaskodott a műrepülő világbajnoki sorozat budapesti futamán.","shortLead":"A cseh Martin Sonka diadalmaskodott a műrepülő világbajnoki sorozat budapesti futamán.","id":"20180624_Red_Bull_Air_Race_megvan_a_gyoztes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e4ee7-f280-4740-b664-8b77701496d6","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Red_Bull_Air_Race_megvan_a_gyoztes","timestamp":"2018. június. 24. 16:37","title":"Red Bull Air Race: megvan a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9219dfea-7189-4443-b8d7-e0769fca0d4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali közgazdász, politikus 95 éves volt. ","shortLead":"A baloldali közgazdász, politikus 95 éves volt. ","id":"20180623_Elhunyt_Nyers_Rezso","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9219dfea-7189-4443-b8d7-e0769fca0d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8cb61-6f84-4c8d-861d-245fe727d6b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Elhunyt_Nyers_Rezso","timestamp":"2018. június. 23. 15:02","title":"Elhunyt Nyers Rezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]