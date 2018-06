Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","shortLead":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","id":"20180623_Orosz_metrokocsik_megsem_felujitottak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf3e691-e65c-4cb3-aadb-109d5ece1553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Orosz_metrokocsik_megsem_felujitottak","timestamp":"2018. június. 23. 11:59","title":"Orosz metrókocsik: mégsem felújítottak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos, édesanyja háztartásbeliként nevelte fivérével együtt. „A középiskolában a matematika és a fizika ment jól, de a társadalmi kérdések iránti érdeklődés erősebbnek bizonyult” – adja magyarázatát Dóra, miért az ELTE politológia szakára iratkozott be.","shortLead":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos...","id":"20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efab7c28-6059-42b6-93e9-754412812578","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","timestamp":"2018. június. 24. 07:39","title":"Dúró Dóra a Jobbik sikereiről írta diplomamunkáját, de mit ír ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat. Aztán végül csak nyilatkozott.","shortLead":"Diego Maradona be akart menni az argentin labdarúgó-válogatott edzésére, hogy megpróbálja feltüzelni a játékosokat...","id":"20180623_maradona_argentin_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf671f45-a4d3-43b0-ab00-0b54b3fa9df9","keywords":null,"link":"/sport/20180623_maradona_argentin_valogatott","timestamp":"2018. június. 23. 17:45","title":"Lelket akar önteni az övéibe Maradona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban óriási szociális vívmányként ünnepelték 2000-ben a 35 órás munkahét bevezetését. ","shortLead":"Franciaországban óriási szociális vívmányként ünnepelték 2000-ben a 35 órás munkahét bevezetését. ","id":"20180624_Fogcsikorgatva_de_el_kell_bucsuzni_a_35_oras_munkahettol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb506d0-2bb3-4e1b-a5a3-8ba668181e18","keywords":null,"link":"/kkv/20180624_Fogcsikorgatva_de_el_kell_bucsuzni_a_35_oras_munkahettol","timestamp":"2018. június. 24. 21:46","title":"Fogcsikorgatva, de el kell búcsúzni a 35 órás munkahéttől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d805a5-dcf5-405d-a2f6-f991911385d0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az unió külső határai helyett Brüsszelbe helyeződött át a menekültválság. A kérdésben már távolról sem Orbán Viktor a mumus, gyakorlatilag mindenki összeveszett mindenkivel a jövő heti EU-csúcs előtt. Egyedül az a kormány állt elő javaslattal, amelyiktől a legkevésbé várták volna: az olasz.","shortLead":"Az unió külső határai helyett Brüsszelbe helyeződött át a menekültválság. A kérdésben már távolról sem Orbán Viktor...","id":"20180624_brusszel_minicsucs_menekultvalsag_migracio_dublin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60d805a5-dcf5-405d-a2f6-f991911385d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb878ca-6b45-423a-ab66-d6b5a92604e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_brusszel_minicsucs_menekultvalsag_migracio_dublin","timestamp":"2018. június. 24. 20:13","title":"Megegyezést reméltek, totális káosz lett Merkel és Juncker migrációs minicsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","shortLead":"Rurik Gislason kizárólag a futballra kíván koncentrálni.\r

","id":"20180623_rurik_gislason_izland_futball","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=232fe1ea-a88e-455a-ba84-0b482fd30c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ea7717-84f7-4dcc-9ff4-918450517c30","keywords":null,"link":"/elet/20180623_rurik_gislason_izland_futball","timestamp":"2018. június. 23. 15:05","title":"Nem foglalkozik a sztársággal az izlandi szívtipró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9151caef-3332-437f-aeda-9bc81c305972","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mit tegyünk, hogy a kamaszunk a lehető legkevésbé sérüljön a válás során? A szülők sokszor saját indulataikkal és fájdalmukkal vannak elfoglalva, ám fontos, hogy tudatosítsák, a gyermekre a látszatnál sokkal mélyebben hat a válásuk.","shortLead":"Mit tegyünk, hogy a kamaszunk a lehető legkevésbé sérüljön a válás során? A szülők sokszor saját indulataikkal és...","id":"20180624_Lehet_jol_valni_kamasszal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9151caef-3332-437f-aeda-9bc81c305972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c287d19-f2b8-4543-9cf5-e805c5bb7fd6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180624_Lehet_jol_valni_kamasszal","timestamp":"2018. június. 24. 20:15","title":"Lehet „jól” válni kamasszal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító okiratuk augusztus 20-ra készül el, akkor párttá alakulnak.","shortLead":"Megalakult Ásotthalmon a Mi hazánk mozgalom, a jövő hónapban társadalmi vitára bocsájtják a programot. Az alapító...","id":"20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eed73a-1049-4052-be07-c45f5c52c646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17544583-acd3-4da6-8560-cdd36bc5b65a","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Toroczkaiek_zaszlobontasa_part_lesz_program_lesz_mecset_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 23. 19:12","title":"Toroczkaiék zászlóbontása: párt lesz, program lesz, mecset ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]