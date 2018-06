Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak megrázkódtatást, amelyekre el sem mentünk.","shortLead":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak...","id":"20180623_Magyar_vbreszvetelek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c46202-16aa-4149-86fa-e1f6a50d5489","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Magyar_vbreszvetelek","timestamp":"2018. június. 23. 09:00","title":"Nem volt még olyan focivébénk, amely után ne mentünk volna a Dunának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","shortLead":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","id":"20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e264cc-4372-4228-80ec-2a15a8c2c418","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","timestamp":"2018. június. 23. 15:50","title":"Senkire nem hasonlított a baba, kiderült, hogy elcserélték a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és váratlanul a Svájc-Szerbia lett a nap legjobb összecsapása. Ez történt ma a vb-n.","shortLead":"Brazília egy nagyon csúnya meccsen legyőzte Costa Ricát, Nigéria úgy megkavarta a csoportját, ahogy csak lehet, és...","id":"20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f23d29-9b8a-4276-a943-cf774a57096b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f9f08f-49ff-4282-897f-4f60f07ef5f6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_A_nap_amikor_megmentettek_Argentinat","timestamp":"2018. június. 22. 21:57","title":"A nap, amikor megmentették Argentínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd24b8bb-bc13-4100-9724-c1834fcc8859","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyák képesek felismerni az ember hangjában, testszagában, vagy testtartásában megbúvó érzelmi jeleket, leolvasni az arckifejezéseket, meg tudják különböztetni a pozitív és negatív attitűdöt is, derül ki egy amerikai kutatásból.","shortLead":"A kutyák képesek felismerni az ember hangjában, testszagában, vagy testtartásában megbúvó érzelmi jeleket, leolvasni...","id":"20180622_A_kutyak_le_tudjak_olvasni_az_ember_arcarol_az_erzelmeket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd24b8bb-bc13-4100-9724-c1834fcc8859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b2c85f-a8de-4d64-ad90-58eee0247279","keywords":null,"link":"/elet/20180622_A_kutyak_le_tudjak_olvasni_az_ember_arcarol_az_erzelmeket","timestamp":"2018. június. 22. 21:12","title":"Tényleg tudják a kutyák, hogy mit érez gazdájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","shortLead":"A magasabb zsírtartalmú termékek már tavaly drágultak az európai tejhiány miatt, most még többe kerülnek majd.","id":"20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74b382e-ca2b-458c-b8ce-c668e1456a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d565ab9-d3cb-4d6a-b838-012585f53501","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Dragul_a_tej_a_vaj_a_tejfol","timestamp":"2018. június. 23. 19:58","title":"Drágul a tej, a vaj, a tejföl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b22a9-8463-47eb-ab2e-51e30b3d58be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel kikapott a montenegrói csapattól a világliga nyolccsapatos szuperdöntőjének fináléjában a Duna Arénában.","shortLead":"A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel kikapott a montenegrói csapattól a világliga nyolccsapatos...","id":"20180623_nem_tudta_megnyerni_a_polovalogatott_a_vilagligat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af6b22a9-8463-47eb-ab2e-51e30b3d58be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52409130-5213-4442-bc7e-1c2894e32daa","keywords":null,"link":"/sport/20180623_nem_tudta_megnyerni_a_polovalogatott_a_vilagligat","timestamp":"2018. június. 23. 21:24","title":"Nem tudta megnyerni a pólóválogatott a világligát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan alakulnak majd a dolgok, ha a technológia továbbra is ebben az ütemben fejlődik, és még több ember munkáját automatizálják? - teszi fel a kérdést Max Tegmark, az MIT fizikaprofesszora.","shortLead":"Hogyan alakulnak majd a dolgok, ha a technológia továbbra is ebben az ütemben fejlődik, és még több ember munkáját...","id":"20180624_Ez_itt_a_nagy_kerdes_jobb_munkakat_hoze_a_jovo_vagy_brutalis_munkanelkuliseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d5a2bf-7578-41cb-9c7b-8317c1c6cf0e","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180624_Ez_itt_a_nagy_kerdes_jobb_munkakat_hoze_a_jovo_vagy_brutalis_munkanelkuliseget","timestamp":"2018. június. 24. 19:00","title":"Ez itt a nagy kérdés: jobb munkákat vagy brutális munkanélküliséget hoz-e a jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bed2799-73ed-49db-ba46-f9729e889c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó a jelek szerint nem viccnek szánta a nemrégiben leleplezett futurisztikus koncepciót.","shortLead":"A négykarikás gyártó a jelek szerint nem viccnek szánta a nemrégiben leleplezett futurisztikus koncepciót.","id":"20180623_audi_repulo_auto_ingolstadt_teszt_urban_air_mobility_popupnext_airbus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bed2799-73ed-49db-ba46-f9729e889c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902ef7f2-0bf8-448a-a58d-c734bcec47c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_audi_repulo_auto_ingolstadt_teszt_urban_air_mobility_popupnext_airbus","timestamp":"2018. június. 23. 06:41","title":"Az Audi komolyan gondolja: belevágnak a repülő autók tesztelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]