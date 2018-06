Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c1de809-6bf8-41dd-bb7f-f750048afd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az újépítésű otthonok kínálata és az értékesítésre meghirdetett ingatlanok száma csökkent, a kereslet tovább erősödött – derül ki a Cordia budapesti újlakáspiaci elemzéséből.","shortLead":"Miközben az újépítésű otthonok kínálata és az értékesítésre meghirdetett ingatlanok száma csökkent, a kereslet tovább...","id":"20180623_730_000_forint_igen_atlagosan_ennyit_kernek_egy_ujepitesu_budapesti_lakas_negyzetmetereert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1de809-6bf8-41dd-bb7f-f750048afd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c50ade-335a-4c15-940a-7691989aa7c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_730_000_forint_igen_atlagosan_ennyit_kernek_egy_ujepitesu_budapesti_lakas_negyzetmetereert","timestamp":"2018. június. 23. 17:25","title":"730 000 forint, igen, átlagosan ennyit kérnek egy újépítésű budapesti lakás négyzetméteréért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bed2799-73ed-49db-ba46-f9729e889c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó a jelek szerint nem viccnek szánta a nemrégiben leleplezett futurisztikus koncepciót.","shortLead":"A négykarikás gyártó a jelek szerint nem viccnek szánta a nemrégiben leleplezett futurisztikus koncepciót.","id":"20180623_audi_repulo_auto_ingolstadt_teszt_urban_air_mobility_popupnext_airbus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bed2799-73ed-49db-ba46-f9729e889c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"902ef7f2-0bf8-448a-a58d-c734bcec47c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_audi_repulo_auto_ingolstadt_teszt_urban_air_mobility_popupnext_airbus","timestamp":"2018. június. 23. 06:41","title":"Az Audi komolyan gondolja: belevágnak a repülő autók tesztelésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84dde9f7-72ff-43af-9788-6f26373c3208","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben két román és egy szlovák jármű volt érintett.","shortLead":"A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben két román és egy szlovák jármű volt érintett.","id":"20180624_Baleset_a_42es_fouton_tizen_serultek_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84dde9f7-72ff-43af-9788-6f26373c3208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcc762a-94f1-4328-93ae-c3eb756be277","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_Baleset_a_42es_fouton_tizen_serultek_meg","timestamp":"2018. június. 24. 17:16","title":"Baleset a 42-es főúton: tízen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben Emmanuel Macron. Ezt a francia államfő a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel lezajlott tárgyalásai után rendezett közös, párizsi sajtótájékoztatón jelentette ki.","shortLead":"A menedékjogi státussal bíró migránsokat elutasító EU-tagországok pénzügyi szankciók alá vonását részesíti előnyben...","id":"20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c9f1d-5823-4db3-988b-81560bed443c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4182cb-d1b2-4059-9ed7-73e7e15b05bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Macron_nevet_nem_mondott_de_Orbannak_is_uzent_nincs_benne_sok_koszonet","timestamp":"2018. június. 23. 18:57","title":"Macron nevet nem mondott, de Orbánnak is üzent, nincs benne sok köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja miatt.","shortLead":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja...","id":"20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b96f4-26cb-4c43-88a1-876dfe538d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","timestamp":"2018. június. 23. 20:15","title":"Lezárták a nyomozást a körmendi rendőrkapitány fiának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A daganatos betegek terápiájánál is rengeteg vérkészítményt használnak fel a kórházak.","shortLead":"A daganatos betegek terápiájánál is rengeteg vérkészítményt használnak fel a kórházak.","id":"20180622_ujabb_erv_a_veradashoz_daganatos_gyerekek_kezeleset_is_segithetjuk_igy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39227f8-01f0-44d8-b970-4bbde1857683","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_ujabb_erv_a_veradashoz_daganatos_gyerekek_kezeleset_is_segithetjuk_igy","timestamp":"2018. június. 22. 20:22","title":"Újabb érv a véradáshoz: daganatos gyerekek kezelését is segíthetjük így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják, hogy kell.","shortLead":"Nem csak nálunk vannak ügyeskedők, akik nem hajlandóak fizetni olyasmiért, amiért mások sem szeretnek, de elfogadják...","id":"20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d192dc7a-3a57-4b9a-ba9d-7c8395c28c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29e2946-e533-434c-9a72-19aa986606f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_renszamcsalas_auto_fizeto_kapu","timestamp":"2018. június. 23. 13:12","title":"Ekkora rendszámcsalót ritkán látni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt sem tudja, mit akar az élettől – ez az író Mágneshegy című új regényének diagnózisa.","shortLead":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt...","id":"201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e755a09b-d472-4e99-84d7-3bebf51f3473","keywords":null,"link":"/kultura/201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","timestamp":"2018. június. 23. 15:00","title":"\"Rádöbbentem, hogy kockázatos női főszereplőt választani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]