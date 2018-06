Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Konok Péter","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebf5f97-55c2-443c-87b1-410f439fbffa","keywords":null,"link":"/velemeny/201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 19:00","title":"Konok Péter: A hajléktalanok mi vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja miatt.","shortLead":"A férfit még tavaly szeptemberben állították elő egy látványos akcióban szintetikus drogokkal való kereskedelem gyanúja...","id":"20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb5767-ac5a-4e57-b7ae-3c254f31987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b96f4-26cb-4c43-88a1-876dfe538d33","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Lezartak_a_nyomozast_a_kormendi_rendorkapitany_fianak_ugyeben","timestamp":"2018. június. 23. 20:15","title":"Lezárták a nyomozást a körmendi rendőrkapitány fiának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","shortLead":"Súlyos tragédia is történhetett volna. ","id":"20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e222e121-d93e-4a68-8b03-a52297382dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e264cc-4372-4228-80ec-2a15a8c2c418","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ujszulott_gyerek_csere_korhaz","timestamp":"2018. június. 23. 15:50","title":"Senkire nem hasonlított a baba, kiderült, hogy elcserélték a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","shortLead":"Nem kecsegtet túl sok jóval az időjárás.","id":"20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a8a9d0f-3b68-4dfc-a92f-45b410472532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dee846c-3b6a-42c1-a3aa-052a0b7edf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Juliusig_kell_varni_az_ujabb_30_fokra","timestamp":"2018. június. 24. 10:59","title":"Júliusig kell várni az újabb 30 fokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","shortLead":"Nem szabad megengedni, hogy a menekültügy az EU széteséséhez vezessen","id":"20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082d5106-99e7-4e15-891f-f17f9b98d45a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f37956a-54b6-46e1-9e45-6b157778bc37","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_EUcsucs_a_menekultkerdesrol","timestamp":"2018. június. 23. 12:31","title":"EU-csúcs a menekültkérdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem „a keresztény kultúra védelme” is.","shortLead":"Nemcsak a civil szervezetek vegzálása és a gyülekezési jog szűkítése a célja az alaptörvény módosításának, hanem...","id":"201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf11ca4-d12f-4310-84c9-06e44c45ae2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58b68a0-9966-4d3a-b66e-6cafc5e03516","keywords":null,"link":"/itthon/201825__alaptorveny__kereszteny_kultura__alkotmanyos_identitas__vissza_amultba","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Leckét kapott a Fidesz keresztény kultúrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127c0259-c946-489f-989c-0ce7094e324b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Anglia egy parádés 6:1-gyel nyitott, de Panama is örült: története első vb-góljával utazhat haza. Lengyelország és Kolumbia azonban nem akar hazamenni, pedig a két csoportesélyes egyikétől akár búcsúzhatunk is az este. Önök nyugodtan élvezzék a szabadban a vasárnapot, mi mindenről beszámolunk!","shortLead":"Vasárnapra maradtak a labdarúgó világbajnokság második csoportkörének utolsó meccsei. Anglia egy parádés 6:1-gyel...","id":"20180624_labdarugas_foci_vilagbajnoksag_Oroszorszag_percrol_percre_elo_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=127c0259-c946-489f-989c-0ce7094e324b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6aa02c-a3e7-454b-88f9-39821ed04718","keywords":null,"link":"/sport/20180624_labdarugas_foci_vilagbajnoksag_Oroszorszag_percrol_percre_elo_vasarnap","timestamp":"2018. június. 24. 18:59","title":"Angol gála után hullámvasútazott Japán és Szenegál - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","shortLead":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","id":"20180623_Baleset_az_M7esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06361e5b-e11e-4b18-92e6-84fb9e512707","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180623_Baleset_az_M7esen","timestamp":"2018. június. 23. 12:58","title":"Baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]