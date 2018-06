Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b2de18-2c3b-4b51-854e-5b331bbcdf0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a minden földi jóval megtömött limuzinért csak fele annyit kell fizetni, mint egy igazi Rolls-Royce-ért. Cserébe persze nagyon más hangulatot is kapunk tőle.","shortLead":"Ezért a minden földi jóval megtömött limuzinért csak fele annyit kell fizetni, mint egy igazi Rolls-Royce-ért. Cserébe...","id":"20180624_japan_rollsroyce_luxuslimuzin_toyota_century_hibrid_v8_mercedes_sosztaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b2de18-2c3b-4b51-854e-5b331bbcdf0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578f660b-d6c8-4340-91f8-734c54854be6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_japan_rollsroyce_luxuslimuzin_toyota_century_hibrid_v8_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. június. 24. 17:23","title":"Ilyen a japánok saját Rolls-Royce luxuslimuzinja, amit a Toyota gyárt, hibrid és féláron kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helló, nyár.","shortLead":"Helló, nyár.","id":"20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=538920cc-2413-4718-a244-9c941fccfdef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5a0fd3-0c74-468c-9ca5-6f959b172ec5","keywords":null,"link":"/elet/20180624_Csikszeredan_fagypontkozeli_homersekletet_mertek_hajnalban","timestamp":"2018. június. 24. 09:18","title":"Csíkszeredán fagypontközeli hőmérsékletet mértek hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd46947-d924-4fbd-b4aa-1b71922e566e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Japán és Szenegál némileg váratlan elsőkörös győzelme után a továbbjutás volt a tét a két csapat mérkőzésén. Szenegál kezdett erősebben, és tíz perc után újra hatalmas szerencsével szereztek vezetést. De Japán nem adta meg magát, kétszer is talpra álltak. A végeredményt a becserélt Honda állította be.","shortLead":"Japán és Szenegál némileg váratlan elsőkörös győzelme után a továbbjutás volt a tét a két csapat mérkőzésén. Szenegál...","id":"20180624_Japan_Szenegal_masodik_csoportkor_labdarugo_vilagbajnoksag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd46947-d924-4fbd-b4aa-1b71922e566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682b542b-d9aa-403e-a851-fcffccce666c","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Japan_Szenegal_masodik_csoportkor_labdarugo_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. június. 24. 18:52","title":"Hondával jött az egyenlítés, de Szenegálnak sincs oka búsulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem a játékosok a futballbiznisz igazi haszonélvezői, hanem a befektetők, a klubtulajdonosok, a tv közvetítési jogokkal üzletelők és főképp a játékosügynökök. ","shortLead":"A világ legjobb labdarúgói horribilis pénzeket keresnek, ez nem újdonság és a rajongók ezt el is fogadják. De nem...","id":"20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ad0c0d9-96ca-4222-80ce-41e956f0b810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff2f6c-eb98-4835-918e-cb03a4f1bbef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Bemutatjuk_a_focivilag_milliardos_szuper_tizenegyet_egy_focista_sincs_kozottuk","timestamp":"2018. június. 24. 07:16","title":"Bemutatjuk a focivilág milliárdos szuper tizenegyét, egy focista sincs közöttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők a kormány lemondását, a parlament feloszlatását sürgették és előrehozott választásokat követeltek.","shortLead":"A tüntetők a kormány lemondását, a parlament feloszlatását sürgették és előrehozott választásokat követeltek.","id":"20180624_Tobbezren_tuntettek_a_korrupcio_kormanyzati_elsikalasa_ellen__Bukarestben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f44113-e5f0-4f61-bd0f-7fe70dae0867","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Tobbezren_tuntettek_a_korrupcio_kormanyzati_elsikalasa_ellen__Bukarestben","timestamp":"2018. június. 24. 19:38","title":"Többezren tüntettek a korrupció kormányzati elsikálása ellen - Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d805a5-dcf5-405d-a2f6-f991911385d0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az unió külső határai helyett Brüsszelbe helyeződött át a menekültválság. A kérdésben már távolról sem Orbán Viktor a mumus, gyakorlatilag mindenki összeveszett mindenkivel a jövő heti EU-csúcs előtt. Egyedül az a kormány állt elő javaslattal, amelyiktől a legkevésbé várták volna: az olasz.","shortLead":"Az unió külső határai helyett Brüsszelbe helyeződött át a menekültválság. A kérdésben már távolról sem Orbán Viktor...","id":"20180624_brusszel_minicsucs_menekultvalsag_migracio_dublin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d805a5-dcf5-405d-a2f6-f991911385d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb878ca-6b45-423a-ab66-d6b5a92604e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_brusszel_minicsucs_menekultvalsag_migracio_dublin","timestamp":"2018. június. 24. 20:13","title":"Megegyezést reméltek, totális káosz lett Merkel és Juncker migrációs minicsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a47f89-6380-4b3a-8ca2-12a1df6213df","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő német válogatott a 95. percben, emberhátrányban fordított a svédek ellen.","shortLead":"A címvédő német válogatott a 95. percben, emberhátrányban fordított a svédek ellen.","id":"20180623_menekules_a_gyozelembe_eletben_maradtak_a_nemetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a47f89-6380-4b3a-8ca2-12a1df6213df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f02a74-cc0d-43dd-8b80-a3b20a536939","keywords":null,"link":"/sport/20180623_menekules_a_gyozelembe_eletben_maradtak_a_nemetek","timestamp":"2018. június. 23. 21:57","title":"Menekülés a győzelembe: életben maradtak a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8533a4b6-0daa-4eca-9d16-3f5c590a0629","c_author":"Polgár György","category":"vilag","description":"Demokrácia, békesség és viszonylagos jólét: ez jellemzi a gyarmati sor alól ötven éve felszabadult Mauritiust. Bár a látszat sok esetben csal.","shortLead":"Demokrácia, békesség és viszonylagos jólét: ez jellemzi a gyarmati sor alól ötven éve felszabadult Mauritiust. Bár...","id":"201821__mauritius__otven_ev_fuggetlenseg__arnyak_aparadicsomban__sikertortenet_gondokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8533a4b6-0daa-4eca-9d16-3f5c590a0629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb70e92-82e3-4bd3-b144-d423ee2eee0e","keywords":null,"link":"/vilag/201821__mauritius__otven_ev_fuggetlenseg__arnyak_aparadicsomban__sikertortenet_gondokkal","timestamp":"2018. június. 24. 11:00","title":"Csak kívülről tűnik paradicsomi helynek Mauritius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]