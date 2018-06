Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d06b421-8047-4336-bf48-b9d036c4d934","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon lelkesen várták az oroszok az Uruguay elleni utolsó csoportmeccset, egyesek már a legjobb nyolc között, a vérmesebbek a dobogóra várták csapatukat. Aztán valahogy semmi sem úgy ment, mint gondolták, 3-0-ra kaptak ki. A másik meccsen Szaúd-Arábia az utolsó pillanatban rúgott góllal 2-1-re legyőzte Egyiptomot.","shortLead":"Nagyon lelkesen várták az oroszok az Uruguay elleni utolsó csoportmeccset, egyesek már a legjobb nyolc között...","id":"20180625_Uruguay_csoportelso_az_orosz_eloszor_buktak_Egyiptom_a_harmadik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d06b421-8047-4336-bf48-b9d036c4d934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f981ad-a656-464e-a0a1-eb5a99b38dcc","keywords":null,"link":"/sport/20180625_Uruguay_csoportelso_az_orosz_eloszor_buktak_Egyiptom_a_harmadik","timestamp":"2018. június. 25. 18:04","title":"Uruguay csoportelső, az oroszok először buktak, Szaúd-Arábia a harmadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több tízmillió felhasználót érintő Cambridge Analytice-botrány során európai facebookozók adatai mégsem kerültek harmadik fél kezébe - ezt állította a közösségi oldal adatvédelmi igazgatója az Európai Parlament hétfői meghallgatásán. ","shortLead":"A több tízmillió felhasználót érintő Cambridge Analytice-botrány során európai facebookozók adatai mégsem kerültek...","id":"20180625_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_europai_felhasznalok_europai_parlament","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0f907-8572-4e41-9a2b-6b13f31a42c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_europai_felhasznalok_europai_parlament","timestamp":"2018. június. 25. 21:00","title":"Fellélegezhetnek az európai facebookozók? Állítólag mégsem gyűjtöttek be róluk adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az előre váltottak is drágulnak. ","shortLead":"De az előre váltottak is drágulnak. ","id":"20180625_500_forintot_kell_fizetni_a_buszjegyert_Pecsen_ha_a_sofornel_veszi_meg_az_ember","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11e6e057-d13a-41d4-be6e-3c9d6c596fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66afb62b-a826-4723-b563-621604020316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180625_500_forintot_kell_fizetni_a_buszjegyert_Pecsen_ha_a_sofornel_veszi_meg_az_ember","timestamp":"2018. június. 25. 20:08","title":"500 forintot kell fizetni a buszjegyért Pécsen, ha a sofőrnél veszi meg az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4243f2c-1a63-4f0f-bd03-116ce4fdd34e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy canberrai focimeccset félbe kellett szakítani, mert egy erszényes éppen arra járt.","shortLead":"Egy canberrai focimeccset félbe kellett szakítani, mert egy erszényes éppen arra járt.","id":"20180625_kenguru_focimeccs_focipalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4243f2c-1a63-4f0f-bd03-116ce4fdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b945663f-c9eb-40db-b8ea-62f5ef7442e9","keywords":null,"link":"/elet/20180625_kenguru_focimeccs_focipalya","timestamp":"2018. június. 25. 14:51","title":"Ami az európai stadionokban a macska, Ausztráliában a kenguru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf0d668-6690-47f3-abb6-dfebfeb17a09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindkettő hiba volt.","shortLead":"Mindkettő hiba volt.","id":"20180625_Megoltek_a_leopardot_aztan_fotozkodtak_vele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cf0d668-6690-47f3-abb6-dfebfeb17a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cccf9b-96f1-40a2-be05-8656fccb05a5","keywords":null,"link":"/elet/20180625_Megoltek_a_leopardot_aztan_fotozkodtak_vele","timestamp":"2018. június. 25. 08:53","title":"Megölték a leopárdot, aztán fotózkodtak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c4499-be0b-494f-b35e-984e48c74ba5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a már oldtimer korú lengyel kisautó a fotók alapján olyan szép állapotban van, hogy vélhetően még Tom Hanks is elismerően csettintene, ha meglátná.","shortLead":"Ez a már oldtimer korú lengyel kisautó a fotók alapján olyan szép állapotban van, hogy vélhetően még Tom Hanks is...","id":"20180624_regi_kispolszki_tom_hanks_lengyel_varosi_kisauto_oldtimer_veteran_szeged_hasznaltauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c4499-be0b-494f-b35e-984e48c74ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7781958c-1684-4195-8c95-ea994b567a41","keywords":null,"link":"/cegauto/20180624_regi_kispolszki_tom_hanks_lengyel_varosi_kisauto_oldtimer_veteran_szeged_hasznaltauto","timestamp":"2018. június. 24. 06:41","title":"A napfény hasra esik ezen a régi Kispolszkin, ami nem is kerül sokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyár van, és ahogy ilyenkor megszokhattuk, mindent egyszerre újítanak fel. Két hónapon át a villamossíneken lehet csak autózni majd, azon a szakaszon, ahol még jár a villamos is.","shortLead":"Nyár van, és ahogy ilyenkor megszokhattuk, mindent egyszerre újítanak fel. Két hónapon át a villamossíneken lehet csak...","id":"20180625_Hat_persze_hogy_a_villamosfelujitas_idejen_cserelik_a_koruti_vizvezetekeket_is__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9203da71-bf2d-4a16-a4a1-d0faf318ab43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbade32-944c-4944-b130-6aaa3d78f0c5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180625_Hat_persze_hogy_a_villamosfelujitas_idejen_cserelik_a_koruti_vizvezetekeket_is__fotok","timestamp":"2018. június. 25. 13:33","title":"Felbontják az utat a 4-es, 6-os még működő szakaszán is – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani értesülések szerint, másképp döntött a Qualcomm.","shortLead":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani...","id":"20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b04366-3517-4176-8ffd-5fc87a4e5ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","timestamp":"2018. június. 24. 08:03","title":"Ez a hír most nagyon rosszul érintheti a Samsungot: partnert válthat a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]